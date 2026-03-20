নতুন সমষ্টি ডিমৰীয়াই প্ৰাণ পাইছে

নতুন সমষ্টি ডিমৰীয়াই প্ৰাণ পাইছে
ডিমৰীয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে । অগপ নেতাগৰাকীক সোণাপুৰত উষ্ম আদৰণি ।
Published : March 20, 2026 at 2:17 PM IST
সোণাপুৰ : গুৱাহাটীৰ ৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম নৱগঠিত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টিটো হৈছে ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টি । এই সমষ্টিটোৰ বাবে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপই ডঃ তপন দাসৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে সমৰ্থকৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক উষ্ম আদৰণি
অগপৰ যুৱনেতা ডঃ তপন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে । বিশেষকৈ অগপৰ কৰ্মী-সমৰ্থকসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত সক্ৰিয় হৈ থকা এগৰাকী শিক্ষিত যুৱনেতাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল ।
মিত্ৰজোঁটৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰয়াস
প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মীৰ মাজত সমষ্টিটো মিত্ৰদলক এৰি দিয়াৰ বাবে সামান্য অসন্তুষ্টি আছিল যদিও দলীয় অনুশাসন আৰু নিৰ্দেশনাক সন্মান জনাই এতিয়া সকলোৱে একত্ৰিত হৈছে । এন ডি এৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ অগপ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীসকল এতিয়া কান্ধত কান্ধ মিলাই কাম কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
টিকট লাভ কৰাৰ পিছতেই ডঃ তপন দাস সোণাপুৰৰ বালিগেটত থকা অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধান পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত নিশাই উপস্থিত হয় । তাত উপস্থিত থকা দুয়োটা দলৰ শতাধিক কৰ্মী-সমৰ্থকে তেওঁক ফুলাম গামোচা আৰু ফুলেৰে উষ্ম আদৰণি জনায় ।
সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাৰ আশ্বাস
দলীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্যি ডঃ তপন দাসে কয়, "প্ৰথমে মই দলীয় নেতৃত্ব আৰু প্ৰতিগৰাকী কৰ্মী-সমৰ্থকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ । আমাৰ মিত্ৰদল বিজেপিৰ নেতৃত্বকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ডিমৰীয়াৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে মই প্ৰতিগৰাকী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ । যাতে এই সমষ্টিটোক অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ ।
