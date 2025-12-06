কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিছে, কংগ্ৰেছ আমাৰ মূল শত্ৰু: অতুল বৰা
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূবৰ বিকাশ হৈছে, অসমৰ বিকাশ হৈছে । এই মন্তব্য অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ।
Published : December 6, 2025 at 9:41 AM IST
বৰপেটা : বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ যোগদান অনুষ্ঠান । সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে অগপত যোগদান কৰে সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাসে ।
পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত যোগদান সভাত অগপত যোগদান কৰে দীপক কুমাৰ দাসে । এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী তথা দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাই উল্লেখ কৰে যে এই ধৰণৰ যোগদানে অসম গণ পৰিষদক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব । আনহাতে, এন ডি এৰ অংশীদাৰ হৈয়েই আগন্তুক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত যুঁজত অগপ নামিব বুলিও উল্লেখ কৰে ।
লগতে অতুল বৰাই কয়, "কংগ্ৰেছ আমাৰ মূল শত্ৰু । কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিছে । নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূবৰ বিকাশ হৈছে, অসমৰ বিকাশ হৈছে । কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা অবাধ প্ৰব্ৰজনৰ বাবেই আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিল । চাহ জনজাতি আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো কামেই নকৰিলে ।"
আনহাতে, কংগ্ৰেছ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মূল শত্ৰু বুলি উল্লেখ কৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ।
কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা অতুল বৰাই কয়, "ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন পৰ্যালোচনা কৰি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে ৬৭ টা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । তাৰে ৪০ টা পৰামৰ্শ ৰাজ্য চৰকাৰে, ১৫ টা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ১২ টা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰ-ৰাজ্য দুয়োখন চৰকাৰে মিলি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে ।"
অতুল বৰাই কয় যে এই কামবোৰ পূৰ্বেই কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন । ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ সদ্দিচ্ছাৰ বাবে আগন্তুক দিনত আটাইবোৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ কয় যে অহা ১০ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্মাৰক উদ্বোধন কৰা হ'ব । ইয়াৰ জৰিয়তে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ হিচাপে চৰ্চিত হৈছে অগপত নতুনকৈ যোগদান কৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ নাম ।