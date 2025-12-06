ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিছে, কংগ্ৰেছ আমাৰ মূল শত্ৰু: অতুল বৰা

নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূবৰ বিকাশ হৈছে, অসমৰ বিকাশ হৈছে । এই মন্তব্য অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ।

AGP joining meeting in Barpeta
বৰপেটাত অগপৰ যোগদান সভা (ETV Bharat Assam)
বৰপেটা : বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ যোগদান অনুষ্ঠান । সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত শুকুৰবাৰে অগপত যোগদান কৰে সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাসে ।‌

পাঁচ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত যোগদান সভাত অগপত যোগদান কৰে দীপক কুমাৰ দাসে । এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী তথা দলটোৰ সভাপতি অতুল বৰাই উল্লেখ কৰে যে এই ধৰণৰ যোগদানে অসম গণ পৰিষদক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব‌ । আনহাতে,‌ এন ডি এৰ অংশীদাৰ হৈয়েই আগন্তুক ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত যুঁজত অগপ নামিব বুলিও উল্লেখ কৰে ।

বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ যোগদান সভা (ETV Bharat Assam)

লগতে অতুল বৰাই কয়, "কংগ্ৰেছ আমাৰ মূল শত্ৰু । কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিছে । নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূবৰ বিকাশ হৈছে, অসমৰ বিকাশ হৈছে । কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা অবাধ প্ৰব্ৰজনৰ বাবেই আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছিল । চাহ জনজাতি আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাবে কংগ্ৰেছে একো কামেই নকৰিলে ।"

AGP joining meeting in Barpeta
বৰপেটাত অগপৰ যোগদান সভা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, কংগ্ৰেছ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ মূল শত্ৰু বুলি উল্লেখ কৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ।

কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থকা অতুল বৰাই কয়, "ছয় নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন পৰ্যালোচনা কৰি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে ৬৭ টা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । তাৰে ৪০ টা পৰামৰ্শ ৰাজ্য চৰকাৰে, ১৫ টা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু ১২ টা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰ-ৰাজ্য দুয়োখন চৰকাৰে মিলি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে ।"

AGP joining meeting in Barpeta
সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাসৰ অগপত যোগদান (ETV Bharat Assam)

অতুল বৰাই কয় যে এই কামবোৰ পূৰ্বেই কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন ।‌ ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ সদ্দিচ্ছাৰ বাবে আগন্তুক দিনত আটাইবোৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ কয় যে অহা ১০ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ স্মাৰক উদ্বোধন কৰা হ'ব । ইয়াৰ জৰিয়তে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰা হ'ব ।

উল্লেখ্য, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত ২৪ নং বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ শক্তিশালী দাবীদাৰ হিচাপে চৰ্চিত হৈছে অগপত নতুনকৈ যোগদান কৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ নাম ।

AGP PRESIDENT ATUL BORA
MINISTER KESHAB MAHANTA
অসম গণ পৰিষদ
ইটিভি ভাৰত অসম
AGP JOINING MEETING IN BARPETA

সম্পাদকৰ পচন্দ

