অগপই ডাবল ডিজিট লাভ কৰাটো খাটাং : অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ভৱিষ্যতবাণী
নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰবল আশাবাদী অগপ । পৰ্যালোচনা বৈঠকত দলৰ সভাপতি অতুল বৰাই এই কথাকে ব্যক্ত কৰে ৷
Published : April 12, 2026 at 9:08 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২১ তকৈ ২০২৬ ত অগপৰ আসন বাঢ়িব । ডাবল ডিজিটত আসন লাভ কৰিব অগপই । নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰবল আশাবাদী অগপ । ফলাফলৰ পূৰ্বেই আসনক লৈ ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই ।
দেওবাৰে অগপৰ আমবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত প্ৰমুখ্যে দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদককে ধৰি বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়া আৰু সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে এক বৈঠক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় ৷
বৈঠক সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত অগপ তথা এনডিএ-ৰ বিভিন্ন বিষয় বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয় । বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ অগপৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ অন্তত সভাপতি অতুল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ 'ডাবল ডিজিট' হ'ব অগপৰ আসনৰ সংখ্যা । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিৰ পৰাও আহিব ভাল খবৰ । বিৰোধীৰ পৰা এইবাৰ প্ৰত্যাহ্বান ইমান নাই । সকলো ঠাইত নাই । পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ সুকীয়া । আমি নিৰ্বাচনত ঐক্যবদ্ধভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছো । এইবাৰ এনডিএই পূৰ্বৰ তুলনাত বহু বেছি আসন লাভ কৰিব । ৯০ৰ ওচৰা-ওচৰি আসন লাভ কৰিব । অগপই ডাবল ডিজিট পাব ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বোকাখাতত কোনো প্ৰত্যাহ্বান নাই । পূৰ্বৰ পৰিৱেশ এইবাৰ নাই । প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগত কথা পাতি গম পালো যে সকলোৱে আশাবাদী । তেওঁলোকে তথ্যৰ ভিত্তিতে কৈছে । ডাবল ডিজিটৰ আসন লাভ কৰাটো নিশ্চিত । এইবাৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব । সংখ্যালঘু সমষ্টিত ভাল ভোট লাভ কৰিছো । ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলে এইবাৰ অগপক সমৰ্থন জনাইছে । বিৰোধী একত্রিত ক'ত হ'ল ।’’
