সাজু ২৬ টা সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা : কোন সোমাল, কোন ওলাল ?

আসন বুজাবুজিক লৈ অগপ-বিজেপিৰ মাজত থকা মতবিৰোধ দূৰ হৈছে যদিও অগপ নেতৃত্ব প্ৰস্তুত হ'ব পৰা নাই ।

হাতে হাত ধৰি অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 7:16 PM IST

গুৱাহাটী : মাজত মাত্র ২১ দিন বাকী । ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একেদিনাই বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে বিৰোধী দলবোৰে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু এতিয়ালৈকে শাসকীয় দল বিজেপি আৰু মিত্রদল অগপই ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা ।

আসন বুজাবুজিক লৈ দুয়োটা দলৰ মাজত থকা মতবিৰোধ দূৰ হৈছে যদিও অগপ নেতৃত্ব প্ৰস্তুত হ'ব পৰা নাই । বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । সমান্তৰালকৈ নিমিলা অংকৰ মাজতে অগপয়ো সাজু কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা । দুই-এদিনতে দুয়োটা দলে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা ।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে বিজেপিয়ে ৮৯ খন আসনত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ২৬ খন আসন মিত্রদল অগপ আৰু ১১ খন আসন মিত্রদল বি পি এফক এৰি দিছে ।

অগপৰ তিনি দিগগ্বজ নেতা ক্ৰমে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত

লক্ষণীয় বিষয় যে ২০১৬ চনত অগপই ৩‍১ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ১৪ টাত আৰু ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ২৯ টা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৯ টাত জয়ী হৈছিল । এইবাৰ অগপই পূৰ্বতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছিল যদিও বিজেপিয়ে মিত্ৰদল অগপক ২৬ খন আসন এৰি দিলে । পূৰ্বতকৈ তিনিখন আসন কমিল । এক কথাত অগপৰ নেতৃত্বই বিজেপিৰ ওচৰত আপোচ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল । ইফালে কম আসন আৰু বিচৰা ধৰণে আসন লাভ নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অগপৰ নেতৃত্বৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰিছে ।

ইতিমধ্যে দলীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে আৰু ১৯ মাৰ্চত ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰ্চা অনুসৰি এইবাৰ কিন্তু অগপৰ বৰ্তমানৰ ৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত চাৰিজন বিধায়কে প্রার্থিত্ব হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে । প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুৱাব বুলি চৰ্চাত থকা বিধায়ককেইজন হৈছে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ পোনাকণ বৰুৱা, মধ্য গুৱাহাটীৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, দেৰগাঁৱৰ ভবেন ভৰালী আৰু টীয়কৰ ৰেণুপমা ৰাজখোৱা । বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে অগপক ২৬ টা বিধানসভা সমষ্টি এৰি দিছে যদিও বর্তমান অগপৰ দখলত থকা চাবুৱা-লাহোৱাল, মধ্য গুৱাহাটী আৰু দেৰগাঁও সমষ্টি এৰি দিয়া নাই আঞ্চলিক দলটোক ।

আনহাতে টীয়কৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে এইবাৰ প্রার্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই । আনাহতে বৰ্তমানৰ বাকী পাঁচজন বিধায়ক ক্ৰমে অতুল বৰাই বোকাখাত, কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰ, পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই তেজপুৰ, প্রদীপ হাজৰিকাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বিলুপ্তি ঘটা আমগুৰিৰ পৰিবৰ্তে শিৱসাগৰত আৰু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়ে বঙাইগাঁৱত প্রার্থিত্ব লাভ কৰাটো নিশ্চিত । বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিবলগীয়া আন সমষ্টিসমূহৰ ভিতৰত টীয়কত বিদ্যুৎ বিকাশ শ‍ইকীয়া, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়াত অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক তপন কুমাৰ দাস, বজালীত ধৰ্মেশ্বৰ ৰায়, বৰপেটাত দীপক কুমাৰ দাসক প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি চৰ্চা হৈছে । অৱশ্যে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতহে সকলো স্পষ্ট হ'ব ।

আমবাৰীস্থিত অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়

ইফালে এ আই ইউ ডি এফৰ দুজন বিধায়কে অগপত যোগদান কৰিছে । তদুপৰি এ আই ইউ ডি এফৰ দুজন নিলম্বিত বিধায়কে অগপত যোগদান কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত । তেওঁলোক দুজন হৈছে মানকাচৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম আৰু আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী । এ আই ইউ ডি এফৰ হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ আৰু সোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমউদ্দিন বৰভূঞাই ইতিমধ্যে অগপত যোগদান কৰিছে । তেনেস্থলত বিজেপিৰ পৰা লাভ কৰা বৰাকৰ তিনিখন আসনৰ বাবে অগপই এ আই ইউ ডি এফৰ পৰা অহা বিধায়কক টিকট দিয়াটো নিশ্চিত । সেইদৰে হাজো-শুৱালকুছি সমষ্টিত বিজেপিৰ পৰা অগপলৈ অহা প্ৰাক্তন আছু নেতা প্রকাশ দাসক অগপই প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ইফালে চৰ্চা অনুসৰি বিজেপিৰ আন এজন নেতা নাওবৈচাৰ বসন্ত দাসেও অগপত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিয়া অনুসচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত তিনিটা সমষ্টি হৈছে বৰপেটা, হাজো-শুৱালকুছি আৰু নাওবৈচা । বৰপেটাত অগপই প্রার্থিত্ব দিয়া বুলি চৰ্চা চলা দীপক দাস পূর্বতে বিজেপি দলত আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত ৰহিম জিব্রানক পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিত অগপই প্রার্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ছমৰীয়া, চেঙা, মন্দিয়া, পাকা বেতবাৰী, ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ, সৃজনগ্রাম, বিলাসীপাৰা, চামগুৰি, ৰূপহীহাট, ধিং, লাহৰীঘাট, দলগাঁও সমষ্টিৰ লগতে বৰাক উপত্যকাৰ উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ, আলগাপুৰ-কাটলিছেৰা, নগাঁও জিলাৰ বিন্নাকান্দি, দক্ষিণ শালমাৰাৰ মানকাচৰ আদি সমষ্টি বিজেপিয়ে অগপক এৰি দিছে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে আঞ্চলিকতাবাদী দলটোক বিজেপিয়ে প্ৰায় ১২ টা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি এৰি দিছে । দুই-এদিনতে অগপই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব । প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পাছতে অগপত বিদ্ৰোহৰ জোৱাৰ উঠাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল । দলীয় নেতৃত্বই টিকট বঞ্চিতসকলক কিদৰে চম্ভলিব সেয়া সময়েহে ক'ব । ইতিমধ্যে কেইবাজনো নেতাই টিকট নাপালে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰো হুংক‍াৰ দিছে ।

টিকটৰ প্ৰসংগত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা দেৰগাঁৱৰ ভবেন ভৰালী আৰু মধ্য গুৱাহাটীৰ পৰা টিকট বিচৰা বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে মতামত দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।

