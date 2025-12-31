ETV Bharat / politics

তিনিচুকীয়াৰ যিকোনো এটা সমষ্টি অগপক এৰি দিয়াৰ দাবী

দলৰ নেতা-কৰ্মীৰ আশাত চেঁচাপানী ঢালিলে সময়ত চেঁচাপানী ঢালিব অগপই !

Tinsukia AGP Discussion program
অসম গণ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ মতবিনিময় অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 31, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: ৰঙিয়া,মাজুলীৰ পিছত এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰো এটা সমষ্টি লাগে অগপক । ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে মিত্ৰজোঁটত নিজৰ স্থিতি সবল কৰিবলৈ অগপৰ কেইবাখনো জিলা সমিতিয়ে এই দাবী উত্থাপন কৰাত বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে চৰ্চা ।

আগন্তুক ২০২৬ ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছয়টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি অগপ দলক এৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে মিত্ৰদলক।

তিনিচুকীয়াৰ যিকোনো এটা সমষ্টি এৰি দিবলৈ দাবী অগপৰ (ETV Bharat Assam)

তিনিচুকীয়াৰ চিৰাপট্টীত অৱস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত এই দাবী জনাইছে দলটোৰ জিলা সভাপতি প্ৰবীন দত্তই । সভাপতি দত্তই কয়- “বিগত দিনসমূহত তিনিচুকীয়া জিলাৰ শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত অগপ দলৰ পৰা বিধায়কৰ লগতে মন্ত্ৰীৰ দৰে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল । ঠিক তেনেদৰেই মাকুম বিধানসভা সমষ্টিত পূৰ্বৰ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ বহুকেইখন পঞ্চায়ত থকাৰ লগতে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী ৰূপত আছে ৷ সমান্তৰালভাৱে ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, তিনিচুকীয়া, ডুমডুমা সমষ্টিতো অগপৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী আছে ৷ গতিকে এইবাৰ যিকোনো পধ্যেই তিনিচুকীয়া জিলাৰ এটা সমষ্টি অগপক এৰি দিবলৈ অগপ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছো ৷ এটা সমষ্টি অগপক দিব বুলি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী । তাৰ পাছতো যদি আমাৰ আশাত চেঁচাপানী ঢালে পৰৱৰ্তী সময়ত আমিও চেঁচাপানী দিবলৈ বাধ্য হম ৷”

Tinsukia AGP Discussion program
অসম গণ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ মত-বিনিময় অনুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

মঙলবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়াৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ স’তে এক মত-বিনিময় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে অগপই । দলটোৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীন দত্তৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত তিনিচুকীয়াৰ কুৰিৰো অধিক জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সংবাদকৰ্মীক দলীয়ভাৱে আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু মাঘবিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি যোগাত্মক পৰামৰ্শ কামনা কৰে ।

উক্ত অনুষ্ঠানটোত অগপৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি প্ৰবীন দত্ত, অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জ্যোতিমণি মৰাণ, অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন মজুমদাৰ, অগপৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ ফুকন, অগপৰ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মৃণাল শইকীয়া, তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সম্পাদক উমাকান্ত গোঁহাই, অসম চাহ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি প্ৰমোদ ভেংৰা, তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ সম্পাদক ইমৰাণ হুছেইন, অসম মহিলা পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভানেত্ৰী বন্দনা বৰুৱা, তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাৱৰ সভাপতি কমল তালুকদাৰ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰঞ্জিত দত্ত, ৰূপম কাকতি, উমেশ সিং, সাংবাদিক বিবেক বড়া, হিৰণ্ময় মৰাণৰ লগতে কেইবাগৰাকীও সংবাদকৰ্মী আৰু অগপৰ কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক:বিজেপিয়ে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন নকৰাত মাজুলী অগপৰ ক্ষোভ; ভুবন গামৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব ভাতৃয়ে !

ৰঙিয়াত থিয়ৈ থিয়ৈ বাঁহ ফলা দি ফালিছে 'মিত্ৰতা': অগপ কৰ্মীক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰিয়েই হেনো পাঁচ বছৰ পাৰ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই

TAGGED:

TINSUKIA
ইটিভি ভাৰত অসম
TINSUKIA AGP
মিত্ৰদল
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.