শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ এটা লাগিবই অগপক: প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলেই
নাজিৰা, ডিমৌ নে শিৱসাগৰ ? কোনটো সমষ্টি লাভ কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ আঞ্চলিক দলে ?
Published : January 2, 2026 at 5:02 PM IST
শিৱসাগৰ : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই । সময়ৰ জোখেৰে মাজত আছে তিনিমাহ । ইতিমধ্য়ে সকলো ৰাজনৈতিক দলেই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান । আন দলৰ দৰে অগপয়ো ইতিমধ্য়ে সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰা বুলি দাবী কৰি প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে ।
মিত্ৰজোঁটে অগপক কিমানখন আসন এৰি দিব এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও এই দলটোৱে বিভিন্ন সমষ্টিত সম্ভাব্য় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । ৰঙিয়া, মাজুলী, তিনিচুকীয়াৰ পিছত এইবাৰ শিৱসাগৰ জিলা অগপৰ দাবী জিলাখনৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত মিত্ৰজোঁটে এটা সমষ্টি এৰি দিবই লাগিব আঞ্চলিক দলটোক ।
শিৱসাগৰ সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদে দিব প্ৰাৰ্থী । ইতিমধ্যে বিলুপ্তি হোৱা আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰাব বুলি দিছে হুংকাৰ । শুকুৰবাৰে অগপৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি আৰু বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ যৌথ এক মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত এই কথা ঘোষণা কৰিছে জিলাখনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই । শিৱসাগৰ জিলাত থকা তিনিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিত হ'লেও অগপক এৰি দিব লাগিব বুলি দাবী কৰিছে জিলা সভাপতি ঘন গগৈয়ে ।
সভাপতি গগৈয়ে কয়, "অগপৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত যি তিনিটা সমষ্টি আছে নাজিৰা, ডিমৌ আৰু শিৱসাগৰ । আমি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ আছো । কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমাক যি নিৰ্দেশনা আগবঢ়াব সেয়া আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম । আজি আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশনা মতেই এই মত-বিনিময় অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰিছো । যদি আমাৰ মিত্ৰতা নহয়, তেতিয়াহ'লে তিনিওটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব । সকলো সমষ্টিতেই দুই-তিনিজনে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব । শিৱসাগৰত প্ৰদীপ হাজৰিকাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিবই । শিৱসাগৰ সমষ্টিত ময়ো বিচাৰিম । শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি আমাক লাগিবই ।" শিৱসাগৰ সমষ্টিত অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ লক্ষ্যৰে অগপই সাংগঠনিক কাম-কাজ চলাই থকা বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।