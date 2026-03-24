যি হয় হ'ব ! শিৱসাগৰত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ নকৰে অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাই

যি হয় হ'ব ! শিৱসাগৰত মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ নকৰে অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাই
শিৱসাগৰ নগৰৰ অগপ কাৰ্যালয়ত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেইবাটাও বিষয়ত স্পষ্টীকৰণ দিয়ে ।
Published : March 24, 2026 at 5:55 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ সমষ্টিত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে পুনৰ বিজেপিয়ে কুশল দুৱৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ লগে লগে দুয়োটা দলৰ মাজত মিত্ৰতাক লৈ বিভিন্ন চৰ্চা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ।
আনকি মনোনয়ন দাখিল কৰিলেও কুশল দুৱৰীৰ বাবে প্ৰদীপ হাজৰিকাই মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলিও বিভিন্ন মহলত গুজৱ উঠিছে । ইয়াৰ মাজতে শিৱসাগৰ নগৰৰ অগপ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদীপ হাজৰিকাই কেইবাটাও বিষয়ত বক্তব্য ৰাখে ।
শিৱসাগৰ নগৰ অগপ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ পাছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰদীপ হাজৰিকাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে । আনহাতে, সাধাৰণ পৰিষদৰ সভাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰদীপ হাজৰিকাক অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে জয়ী কৰোৱাৰ পণ লৈছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
আনহাতে, শিৱসাগৰ সমষ্টিত শেষ মুহূৰ্তত বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা টিকট প্ৰদান কৰাৰ পাছতো অগপৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বিশেষকৈ অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কৌশলী মন্তব্য কৰে । ইফালে নিজকে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বুলি ঘোষণা কৰি প্ৰদীপ হাজৰিকাই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ উন্নয়ন অনাগত নিৰ্বাচনত মূল ইছ্যু হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে ।
লগতে ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হোৱা অগপ দলটোৰ ভেটি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ পুনৰ সবল কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । আনহাতে, শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ পৰিপক্ব আৰু এন ডি এৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰে ।
ইফালে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰদীপ হাজৰিকাই মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি ওলাই থকা বাতৰি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিজেপিয়ে শিৱসাগৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে । এই কথাটোক লৈ আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ চেনেলত বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি দি আছে যে প্ৰদীপ হাজৰিকাই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব । তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ওলাই আছে । এতিয়া মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে নীতিগতভাৱেই যিমানখিনি নিয়ম-নীতি হিচাপে ফৰ্মেলী যিধৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব লাগে সেই ধৰণেই আমি নমিনেচন দাখিল কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অগপ দলে লাভ কৰা ২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১০ নম্বৰত থকা শিৱসাগৰত প্ৰদীপ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে । দলৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশ, সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা লৈ আমি নমিনেচন দাখিল কৰিলোঁ । এতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাজত ওলাই থকা বিভ্ৰান্তিমূলক কথা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা এতিয়া ইয়াত অহাই নাই । সেই কাৰণে মই আপোনালোকৰ যোগেদি জনসাধাৰণক জনাই দিছোঁ যে তেনেধৰণৰ কোনো কথা নাই । আমি এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইয়াত নমিনেচন দাখিল কৰিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ সকলো মানুহ ওলাই আহিছে । সেই কাৰণে এই কথাটো মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ।"