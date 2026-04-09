সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাজনৈতিক নেতাই
তেজপুৰত ভোটাৰৰ ব্যাপক উৎসাহ । পুৱাই কেন্দ্ৰসমূহত ভিৰ, নেতাসকলৰ ভোটদান । ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি বৰচলাত ।
Published : April 9, 2026 at 11:42 AM IST
তেজপুৰ: ৰাজ্যত পুৱাৰে পৰা চলি আছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । পুৱাৰ পৰাই তেজপুৰ চহৰৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাৰৰ অভূতপূৰ্ব ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণত পুৰুষ-মহিলা সকলো বয়সৰ ভোটাৰসকলে দীঘলীয়া শাৰী পাতি নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।
তেজপুৰৰ বেংগলী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সপৰিয়ালে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । ভোটদান কৰি তেওঁ কয়, "এইবাৰ তেজপুৰত উন্নয়ন আৰু আত্মগৌৰৱৰ ভিত্তিত ৰাইজে ভোট দিব বুলি তেওঁৰ দৃঢ় বিশ্বাস । তেজপুৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন বিশেষকৈ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি আৰু ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াবলৈ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি উল্লেখ কৰে ।"
পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৯ বজালৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ এনেধৰণৰ—
- বৰচলা: ২০.২০%
- ঢেকিয়াজুলি: ১৭.৯৫%
- নদুৱাৰ: ১৮.১৩%
- ৰঙাপৰা: ১৯.২৯%
- তেজপুৰ সদৰ: ১৮.০৩%
ইফালে, তেজপুৰ গান্ধী মেমৰিয়েল ইংৰাজী বিদ্যালয়ত বৰচলা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋতুবৰণ শৰ্মায়ো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি কয়, "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এণ্টি ইনকামবেন্সিৰ সলনি প্ৰো-ইনকামবেন্সিৰ ঢৌ দেখা গৈছে । কেন্দ্ৰৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত হোৱা উন্নয়নমূলক কামৰ ফলতেই ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈ আছে । বেয়া বতৰ থকাৰ পিছতো পুৱাই ভোটাৰসকলৰ ওলাই অহা এই অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি এইবাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব বুলি স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে ।"
সামগ্ৰিকভাৱে তেজপুৰত শান্তিপূৰ্ণ আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে ভোটগ্ৰহণ চলি থকাৰ লগতে ৰাইজৰ উৎসাহে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এক বিশেষ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ।