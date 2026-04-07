অখিল গগৈয়ে নকৰা কামৰ কৃতিত্ব লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, এয়া উচিত নহয়: শিৱসাগৰত প্ৰদীপ হাজৰিকা

অখিল গগৈয়ে নকৰা কামৰ কৃতিত্ব লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, এয়া উচিত নহয়: শিৱসাগৰত প্ৰদীপ হাজৰিকা
ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ঐতিহ্য আৰু মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ।
Published : April 7, 2026 at 4:28 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ সংবাদমেল । শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ সুন্দৰপুৰত প্ৰদীপ হাজৰিকাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে তেওঁক প্ৰক্ষেপণ কৰাক লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
সংবাদমেলত প্ৰদীপ হাজৰিকাই কয়, "শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰিব । ২০২৯ চনত হ'বলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত অসম বিধানসভা সমষ্টিৰ আসন ৬৩ খন বৃদ্ধি পাব । আমগুৰি সমষ্টি পুনৰ গঠন হ'ব বুলি মই আশাবাদী ।"
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা কোনো চৰকাৰী কাৰ্যালয় আঁতৰাই নিনিয়ে বুলি কৰা মন্তব্যক তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ঐতিহ্য আৰু মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত শিৱসাগৰৰ ৰাইজে এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহবান জনালোঁ ।"
আনহাতে, আগন্তুক দিনত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'লে তেওঁ সমষ্টিটোৰ বাবে কৰিবলগীয়া উন্নয়ন সন্দৰ্ভত নিজ বক্তব্য ৰাখি কয় যে আৰ্থ-সামাজিক, শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবে শিৱসাগৰ সমষ্টিত কৰিবলগীয়া বহুকেইটা উন্নয়নমূলক কাম আছে ।
ইফালে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ দাঁতিকাষৰীয়া ডিমৌ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অৰ্জুনগুৰিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ কুশল দুৱৰীক জয়ী কৰাবলৈ আহবান জনায় । এই সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মোক এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে । দিল্লীৰ পৰা মোৰ টিকট আহিছে । যদি মই মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নহ'লো হয় তেন্তে মোৰ প্ৰাৰ্থfত্ব বাতিল কৰিব পাৰিলে হয় । কিন্তু সেয়া কৰা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ নাম আজিৰ সভাত নল'ব পাৰে । কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰোৱাৰ আহ্বান তেওঁ বহু বাৰ দি আহিছে ।"
আনহাতে, অখিল গগৈয়ে ৰুদ্ৰসিংহ ষ্টেডিয়াম অখিল গগৈৰ চেষ্টাৰ ফচল বুলি দাবী কৰা কাৰ্যক তেওঁ হাস্যকৰ আখ্যা দি কয়, "বিধানসভাৰ প্ৰচিডিংছ চালে এই বিষয় স্পষ্ট হৈ পৰিব যে এই ষ্টেডিয়ামৰ পোষকতা কোনে কৰিছিল । অখিল গগৈয়ে নকৰা কামৰ শ্ৰেয় ল'বৰ চেষ্টা কৰিছে, এয়া উচিত নহয় ।"