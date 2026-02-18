কলিয়াবৰত দূৰত্ব বাঢ়িছে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ
সমাগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তৎপৰতাই অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মাজত এক সন্দেহৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে ।
Published : February 18, 2026 at 1:14 PM IST
কলিয়াবৰ: ‘‘কলিয়াবৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াক লৈ কোনো দলীয় সিদ্ধান্ত নাই । নিৰ্বাচনৰ সময়ত এইবোৰ চৰ্চা হয়েই ৷’’ কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ ভাষ্য এয়া ৷
ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছে কলিয়াবৰতো ৷ ইতিমধ্যে, কলিয়াবৰত সমাগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক কিছু তৎপৰতাই অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মাজত এক সন্দেহৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে ।
কলিয়াবৰত বিজেপিৰ একাংশ কৰ্মকৰ্তা তথা নেতাই কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বিজেপিক এৰি দিবলৈ জনাই অহা দাবী সম্পৰ্কত দলীয় মঞ্চত এনে ধৰণৰ আলোচনা শুনা নাই বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদ তাছাই কয়, ‘‘এই বিষয়ে মই শুনা নাই, চৰ্চাৰ কথা কোনেও অৱগত কৰাও নাই । এই বিষয়ে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । মই বিজেপি দলৰ সাংসদহে । দল চলোৱা মানুহ মাননীয় দিলীপ শইকীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী । ইয়াত বেলেগ কথা নাই, আনহাতে বিতৰ্কৰ কথাও নাই । ই সম্পূৰ্ণ সাংগঠনিক বিষয় । সংগঠনটো শক্তিশালী হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে । কলিয়াবৰ আসনখন আমাৰ দলৰ কৰ্মকৰ্তাই স্বাভাৱিকতে বিচাৰিব পাৰে । কিন্তু এই বিষয়ে আমাক ব্যক্তিগতভাৱেও কোৱা নাই ।’’
সাংসদগৰাকীয়ে আৰু কয়, ‘‘এই বিষয়ে আমি অৱগত নহয় । মানুহেতো বিভিন্ন চৰ্চা কৰি থাকে । এই সম্পৰ্কে দলে সিদ্ধান্ত ল'ব । সাংগঠনিক সভা হ'ব । কিন্তু বিজেপি দলে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই । প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, কোনখন আসনত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, সেই লৈ আলোচনা হোৱা নাই । আপোনালোকে দেখিয়েই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, দিলীপ শইকীয়াই কথাবোৰ কৈয়েই আছে । আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে, আমি সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ । সময় আহক, পৰিস্থিতি কি হয়, সেয়া সময়ত আলোচনা হ'ব ।’’
সাংসদ তাছাই লগতে কয়, ‘‘কলিয়াবৰত অগপ-বিজেপি একেলগে আছে । অগপৰ শক্তি হ'লেও বিজেপিৰ ভাল । বিজেপিৰ শক্তি হ'লেও অগপৰ ভাল । কলিয়াবৰ সমষ্টি বুলিয়ে নহয়, সমগ্ৰ অসমতে বিজেপি কৰ্মী বৃদ্ধি পাইছে । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সুৰক্ষা, জাতিৰ সুৰক্ষা, মাটিৰ সুৰক্ষা, ভেটিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যি ধৰণে কাম কৰিছে, বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত সাংগঠনিক কাম হৈছে । আমাৰ দলৰ নিজৰো এজেণ্ডা আছে, দলটোক আগবঢ়াই নিবলৈ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ, বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা আমি কাম কৰিছোঁ ।’’
নিৰ্বাচনী আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা সম্পৰ্কত কলিয়াবৰৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শেহতীয়া মন্তব্যত এনেদৰে কয়, ‘‘আসন বুজাবুজিৰ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই । তথাপিও বিষয়টো লৈ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ আমাৰ মাজত আছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আমি নিশ্চিত হৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আসনৰ ক্ষেত্ৰত সন্তোষজনক ইংগিত দিছে ।’’
আনহাতে, বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ কথা অগপ দলে বৰ্তমানে ভবা নাই নেকি বুলি সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ পূৰ্বতকৈ আসন বাঢ়িব বুলি জনায় । তদুপৰি, মিত্ৰজোঁট বিজেপিৰে প্ৰাৰ্থীকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বিপৰীতে অগপ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ, ‘‘কোনো সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাক-বিতণ্ডা কৰিবলগীয়া নাই । মিত্ৰজোঁটৰ যিয়েই প্ৰাৰ্থী হ'ব, তেওঁকেই বিজয়ী কৰি আনিব লাগিব ।’’
কিন্তু অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদ-মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে কলিয়াবৰৰ একাংশ নেতা-কৰ্মীয়ে মুকলিকৈ কলিয়াবৰ বিধানসভা আসন বিজেপিক এৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে । তেওঁলোকে কয়, ‘‘যোৱা দহ বছৰে অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থীক এই আসন দিয়া হৈছিল । এইবাৰ বিজেপিক দিব লাগে । যোৱা সময়ছোৱাত আমি অগপৰ লগত আছিলোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে যি কৰ্ম কৰি দেখুৱালে, সেইবোৰ দেখি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এইবাৰ আমাক নিজাববীয়াকৈ লাগিব । এই লৈ আমি কষ্ট কৰিয়েই আছোঁ । এইবাৰ আমি পৰনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ বিচৰা নাই । আমাৰ দলৰ লোকে ঠিকা-ঠুকলিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ লগতে চাকৰিৰ পৰাও বঞ্চিত ৷ এনেবোৰ সুবিধা অগপৰ নেতা-কৰ্মীয়েহে পায় । আমি এতিয়া নিজা মতেহে কাম কৰিম ।’’
বিজেপিৰ একাংশ নেতা-কৰ্মীৰ এনেধৰণৰ মুকলি বিষোদগাৰে অগপ-বিজেপি মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত এক প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: কি কাৰণে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ? নিজেই ক'লে কাৰণ