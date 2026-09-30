বাকী সমস্যাৰ অন্ত ! এইবাৰ নগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বয়সকেন্দ্ৰিক চৰ্চা

বাকী সমস্যাৰ অন্ত ! এইবাৰ নগাঁৱৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বয়সকেন্দ্ৰিক চৰ্চা
"মোদী-শ্বাহে প্ৰথমে ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লওক, তেতিয়া ময়ো ল'ম ৷ মোৰ মাত্ৰ ৭০ বছৰ হৈছেহে ।" আজমলে ক'লে ৷
Published : September 30, 2026 at 11:10 AM IST
নগাঁও: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সঘনে সলনি হৈছে ৷ সংসদীয় সমষ্টিটোৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা অথবা প্ৰাৰ্থীসকল প্ৰচাৰত নামিছে ।
সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লোৱা শাসকীয় দল বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ এআইইউডিএফেও কোনো ত্ৰুটি ৰাখিব খোজা নাই ৷ বিপৰীতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেও বিজেপি আৰু এআইইউডিএফক সমালোচনাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতে নগাঁৱৰ ৰাজনীতিত বয়সক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । মঙলবাৰে নগাঁৱৰ এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলৰ যথেষ্ট বয়স হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি এতিয়া বিশ্ৰাম ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজমলক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে বয়সস্থ বুলি কৈ জিৰণি লোৱাৰ বাবে দিয়া পৰামৰ্শৰ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাক উভতি ধৰি এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলে কয়, ‘‘মোৰ বয়স হৈছে ৷ এই বয়স তেওঁলোকৰো এদিন আহিব । এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেও কৈছে ।
কিন্তু মোৰ বয়স হ'লেও মোৰ মনত যথেষ্ট শক্তি আছে । যি শক্তি তেওঁলোকৰ নাই ৷ আৰু ১০-১৫ বছৰ পাছত মই জিৰণি ল’ম । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বয়স কিমান হৈছে ? গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বয়স কিমান হৈছে ? মোৰ মাত্ৰ ৭০ বছৰ হৈছেহে । আগতে ৰাজনীতিৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অৱসৰ লওক । তেওঁলোকে অৱসৰ লোৱাৰ পাছতহে মই অৱসৰ ল'ম ।’’
ইয়াৰ পিছৰে পৰা বয়সক কেন্দ্ৰ কৰি শাসক-বিৰোধীৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠা দেখা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ৬ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিতব্য উপ-নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা সমষ্টিটো দখল কৰিবলৈ শাসকীয় দল বিজেপিৰ লগতে এআইইউডিএফ আৰু কংগ্ৰেছেও তৎপৰ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছৰ আমোলত কিয় নিকা নিযুক্তি পোৱা নাছিল, এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী