বিজেপি এটা জীৱন্ত ৰাজনৈতিক সংগঠন: দিলীপ শইকীয়া

বিজেপি এটা জীৱন্ত ৰাজনৈতিক সংগঠন: দিলীপ শইকীয়া
Published : May 26, 2026 at 8:50 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত মঙলবাৰে মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত শ্ৰীশ্ৰী দামোদৰদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজেপিৰ প্ৰথমখন সাংগঠনিক বৈঠক । বিজেপি দলৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জিলা সভাপতি, মণ্ডল সভাপতি বিভিন্ন মর্চাৰ সভাপতি, প্ৰভাৰীসকল উপস্থিত থাকে এই সাংগঠনিক বৈঠকখনত ।
সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু মন্ত্ৰী, বিধায়কসহ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব ।
সাংগঠনিক বৈঠকত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়,"বিজেপি এটা জীৱন্ত ৰাজনৈতিক সংগঠন । নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি সকলো লগ হৈ আগন্তুক সাংগঠনিক কৰ্মসূচী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছোঁ । ৰাইজৰ বাবে যাতে আমি সদায় সেৱা আগৱঢ়াব পাৰোঁ । আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচন, স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদসমূহৰ নিৰ্বাচনত কেনেদৰে সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাক লৈ আলোচনা হৈছে ।"
আনহাতে বৰপেটা জিলা সভাপতিয়ে মহিলা-যুৱতীক দিয়া আপত্তিজনক মেছেজ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"এইবোৰ বহুত আগৰে, এইটো নতুন বিষয় নহয় । ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ সত্য-সত্যতা চাইছোঁ । তেওঁ কথাবোৰ স্পষ্ট কৰিছে ।"
উক্ত সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কয়,"সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াত প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই আমাৰ জিলা সভাপতি, বিষয়ববীয়া, মণ্ডল সভাপতিসকল আহিছে । আশা কৰিছোঁ যে, আগন্তুক আমাৰ যিসমূহ কাৰ্যক্ৰম হ'ব, সেই কাৰ্যক্ৰমসমূহৰ বিষয়ে আমাৰ ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব । ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ যি কষ্ট, সেই কষ্টৰ খুব ভাল ফল আমি ইতিমধ্যে পালোঁ ।"