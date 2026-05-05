একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে ছন ! পৰাজয়ৰ পিছতে মমতাৰ ঘৰৰ সমুখৰ পথৰ পৰা আতৰিল নিৰাপত্তা বাহিনী

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে ছন ! পৰাজয়ৰ পিছতে মমতাৰ ঘৰৰ সমুখৰ পথৰ পৰা আতৰিল নিৰাপত্তা বাহিনী
নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ এনিশাৰ ভিতৰতে ব্যাপক সালসলনি ৷ নিজম হৈ ৰৈছে পশ্চিমবংগৰ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ যোৱা পথটো ৷
Published : May 5, 2026 at 8:33 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ জয়লাভ ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰৰ অৱসান ঘটাই বিজেপি সাজু হৈছে পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ নেতৃত্ব দিবলৈ ৷ ৰাজ্যখনত ঘটা এই পৰিৱৰ্তনৰ পিছতে দেখা গৈছে আন এক পৰিৱৰ্তন ৷
সোমবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছিল চাৰি ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ৷ ফলাফল ঘোষণাৰ এদিনৰ পিছতে দক্ষিণ কলকাতাৰ কালিঘাটত দেখা যায় বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ৷ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছতে কালিঘাটৰ হৰিশ চেটাৰ্জী ষ্ট্ৰীটত থকা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী ৷ অথচ একেটা পথতে সোমবাৰে নিশালৈকে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজগিজাই আছিল ৷
মঙলবাৰে পুৱা পথটোত দেখা যায় এক বিপৰীত তথা সচৰাচৰ নেদেখা দৃশ্য ৷ পথটোৰে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত থকা সকলো নিষেধাজ্ঞাৰ লগতে আঁতৰ কৰা হৈছে বেৰিকেড ৷ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ঘৰলৈ কোনো লোক যাবলৈ হ’লে কেইবাতৰপীয়া সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কঠোৰ নিয়মৰ সন্মুখীন হ’বলগা হৈছিল ৷ বিশেষকৈ পথটোৰে যাবলগীয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে ক’লৈ গৈছে, কি কাৰণে গৈছে এই সকলোবোৰৰ উত্তৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক দিব লাগিছিল ৷ অচিনাকি ব্যক্তিতো বাদেই স্থানীয় লোকসকলেও সেই পথটোৰে যাতায়াত কৰাৰ সময়ত আধাৰকাৰ্ড লগত নিব লাগিছিল ৷
কিন্তু মঙলবাৰৰ পুৱাৰ ছবিখন আছিল সম্পূৰ্ণ বেলেগ । পথটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত পূৰ্বৰ দৰে নহ’লেও কিছুসংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী এতিয়াও আছে ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকে পথটোৰে যাতায়াত কৰা কাকো একো সুধি আমনি কৰা নাই ৷ দীৰ্ঘদিনে কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজত থকা এই পথছোৱাৰে সাধাৰণ নাগৰিকে মঙলবাৰে মুকলিকৈ চলাচল কৰিব পাৰিছে ৷ এসময়ত ‘‘কঠোৰ আলি’’ হিচাপে সাধাৰণ লোকৰ মাজত পৰিচিত পথটোত নাই পূৰ্বৰ সেই ব্যস্ততা ৷
উল্লেখ্য যে, ২৬ সংখ্যক পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়ৰ বিপৰীতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰাজয়ে এই ছবিখন সলনি কৰিছে । সোমবাৰে নিশা ভবানীপুৰত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মমতা বেনাৰ্জী বিজেপি প্ৰাৰ্থী শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হাতত পৰাজিত হয় । ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে নিশাৰ ভাগতে গেৰুৱা দলটোৰ কৰ্মী-সমৰ্থকে কালিঘাট অঞ্চলত বিজয় শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় । মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘৰৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলটোত গেৰুৱা পতাকা লৈ বাইক ৰেলীও বাহিৰ কৰে বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে ৷ অৱশ্যে তেতিয়ালৈকে পথটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত বেৰিকেড আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা আছিল । সেই বেৰিকেড মঙলবাৰে পুৱা আঁতৰোৱা হৈছে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে পথটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত কেঁচি সদৃশ দুটাকৈ গাৰ্ডৰেল স্থাপন কৰা হৈছিল, যাক ‘কেঁচি বেৰিকেড’ বুলি জনা যায় । যদি কোনো পথচাৰীয়ে পথটোৰে যাতায়াত কৰিব বিচাৰে, তেন্তে সাময়িকভাৱে তাক আঁতৰাই ব্যক্তিজনক জেৰা কৰা হয় । এই পথটোত অসামৰিক পোছাকত আৰক্ষীয়েও টহল দি অচিনাকি লোকসকলৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিছিল ৷ কোনোৱে বাহনৰে আহি পথটোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচাৰিলে কঠোৰ পৰীক্ষণৰ পিছতহে অনুমতি লাভ কৰিছিল ৷ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত হোৱা এই আকস্মিক পৰিৱৰ্তন ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত বুলি বহুতে ক’ব খোজে । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ৷
