কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকাইহে মুকলি কৰিব অজাপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, ইংগিত দিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে

কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকাইহে মুকলি কৰিব অজাপৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা, ইংগিত দিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে
বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াৰ সংকল্প অজাপ সভাপতি লুৰিণজ্য়োতি গগৈৰ । মৰাণত উপস্থিত হৈ কি ইংগিত দিলে লুৰিণজ্য়োতি গগৈয়ে ৷
Published : March 14, 2026 at 6:12 PM IST
মৰাণ : অসম কংগ্ৰেছ দলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সহযোগী দল হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদে নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব । মৰাণত উপস্থিত হৈ এই ইংগিত দিলে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰণিজ্য়োতি গগৈয়ে ৷
শনিবাৰে মৰাণৰ খোৱাং হালধিবাৰীস্থিত আহোম ৰাজত্বকালৰ ঐতিহাসিক নগৰ থানৰ বছেৰেকীয়া সবাহত উপস্থিত হৈ এনেদৰে কয় অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । সভাপতি গগৈয়ে কয় ,"বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । দুই-এদিনৰ ভিতৰতে অসমৰ ৰাইজে সকলো বিষয় অৱগত হ'ব । মূল বিষয়টো হ'ল বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ আমাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰণকৌশল আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলগীয়া বাৰ্তা ।"
গগৈয়ে কয়, "আমি কিয় বিজেপিক উৎখাত কৰাটো বিচাৰিছো, কিয় বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সমূহ একত্ৰিতভাৱে আগবঢ়াৰ কথা কৈ আহিছোএই সকলো কথা বৰ্তা । জাতীয় বিষয়,সাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন জীৱিকাৰ লগত জড়িত বিষয় সমূহক লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যাম । চৰকাৰ গঠন কৰিলে আমি কি কি মূল বিষয়সমূহ লৈ আগবাঢ়ি যাম সেই বিষয়ে ৰাইজক এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিব লাগিব ।"
ইয়াৰ লগতেই বিৰোধী ঐক্য গঠনত সৃষ্টি হোৱা বেমেজালিক লৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মিত্ৰতাৰ কথা আহিলে সকলোৱে এৰা-ধৰাৰ মাজেৰেই চলিব লাগিব । আমি বিৰোধী ঐক্য গঠনত দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰিছো । মিত্ৰতাত বিৰোধ থাকিব । কাৰণ প্ৰতি গৰাকীৰে প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সপোন থাকে; কিন্তু যেতিয়া বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবঢ়াৰ কথা থাকিব তেতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এৰা-ধৰা কৰিব লাগিব । এইটো মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম । আমাৰ মূল লক্ষ্য বিজেপিক পৰাভূত কৰা । বিজেপিক ৰোধিবলৈ বিৰোধীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিব লাগিব । বিজেপিক পৰাভূত কৰিবলৈ হ'লে সকলোৱে খং,ক্ষোভ আৰু আবেগ পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়িব লাগিব" ।
হালধিবাৰী নগৰ থানত বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহ:
খোৱাঙৰ ঐতিহাসিক হালধিবাৰী নগৰ থানত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো শনিবাৰে উলহ-মালহেৰে অনুষ্ঠিত হয় বছৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহ । আহোম ৰাজ শাসনৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ঐতিহাসিক নগৰ থানলৈ বছৰৰ এটা দিনত ঢপলিয়াই আহে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ । চুহুংমুং দিহিঙীয়া ৰজাৰ দিনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নগৰ থানত সেৱা লৈ মনোকামনা পূৰণ কৰি আহিছে ৰাইজে ।
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো থানখনৰ বছেৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহ শণিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় । ১৯৬২ চনৰে পৰা প্ৰতি বছৰে ফাগুন-চ'ত মাহত এটা দিনত এই ৰাজহুৱা সবাহ দিবা-নৈশ কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় । প্ৰায় অৰ্ধ-শতাধিক গাঁও একত্ৰিত হৈ আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত দূৰ-দূৰণিৰ বহু লোকে অংশগিৰহণ কৰিছে ।
পুৱা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনেৰে এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় । এইবাৰ বছেৰেকীয়া ৰাজহুৱা সবাহত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক জনোৱা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সৈতে থানত সেৱা ল'লে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ।
