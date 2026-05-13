এইবাৰো পৰিবহণ বিভাগৰেই দায়িত্ব আশা কৰে মন্ত্রী চৰণ বড়োৱে

এইবাৰো পৰিবহণ বিভাগৰেই দায়িত্ব আশা কৰে মন্ত্রী চৰণ বড়োৱে
Published : May 13, 2026 at 5:00 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰিজনীয়া মন্ত্রীসভাত স্থান লাভ কৰা মাজবাটৰ বিপিএফৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে পূৰ্বৰ দৰেই পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভৰ আশা কৰিছে । মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আয়োজন কৰা ৰাজকীয় অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শপতগ্ৰহণ কৰিছিল । একেটা অনুষ্ঠানতে অতুল বৰা, ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু অজন্তা নেওগৰ সৈতে চৰণ বড়োৱে কেবিনেট মন্ত্রী হিচাপে শপত লৈছিল ।
কেবিনেট মন্ত্রী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি চৰণ বড়োৱে কয়, "মন্ত্রিত্ব লাভ কৰি মই যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ । বিগত কাৰ্যকালত মই অলপ সময় পাইছিলোঁ । এতিয়া পুনৰ কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ । মোৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ বিটিচি চীফ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিশ্বাস ৰাখিলে আৰু পুনৰ সুযোগ দিলে । তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিভাগ হিচাপে যোৱাবাৰ মই এটা অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলোঁ । এইবাৰো একে বিভাগ পালে ভাল হ'ব । তাৰ বাহিৰে বেলেগ বিভাগ দিলেও মই চিন্তাৰ বিষয় বুলি ভবা নাই । আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট দায়িত্বশীল । মুখ্যমন্ত্রী হ'লেও তেখেতে সকলো বিভাগত নজৰ ৰাখে । তেখেতৰ নিৰ্দেশনা সদায় থাকিব আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি কাম কৰি যাব পাৰিম । এইখিনি বিশ্বাস আমাৰ আছে ।"
পূৰ্বৰ পৰিবহণ বিভাগ বিচাৰিব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "বিচৰাৰ কথা নহয় যদিও আশা এটা আছে । যিহেতু কিছুদিন কাম কৰি বহু কথা শিকিলোঁ । কাম কৰিবলৈ সহজ হ'ব । তাৰ বাবে কথাটো কৈছোঁ ।"
বহু জ্যেষ্ঠৰ মাজৰ পৰা মন্ত্রিত্ব লাভ কৰাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আমাৰ যি ১০ জন ব্যক্তি জয়ী হৈ আহিছে সেই সকলোৱে অভিজ্ঞ আৰু যোগ্য । কিন্তু যিহেতু মন্ত্রিত্ব সকলোৱে নাপাই গতিকে সেইটো হাইকামাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । হাইকামাণ্ডে যিধৰণে সিদ্ধান্ত দিছে সেইদৰে হ'ব । বিপিএফ দলত মন্ত্রিত্বক লৈ কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই ।"
বিপিএফৰ আন কোনোবাই মন্ত্রিত্ব পাব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "এই বিষয়ে এতিয়া মই নাজানো । নিশ্চয় আমাৰ এনডিএ হিচাপে আলোচনা হ'ব । মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'লে নিশ্চয় হ'বও পাৰে । মই যি বিভাগে নাপাও কিয় কামবোৰ ভালদৰে কৰি যাম । এই সুযোগ সদায় পোৱা নাযায় । গতিকে মই যি সুযোগ পাইছোঁ সেইটো ভালদৰে কাম কৰি ৰাইজৰ বাবে কিবা এটা থৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী চৰণ বড়ো বিপিএফৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা । ২০১৬ চনত বিপিএফ দলৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা চৰণ বড়ো বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় । মাজবাটৰ পৰাই ২০২১ চনতো বিপিএফৰ বিধায়কৰূপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় যদিও বিৰোধীৰ আসনত বহিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পাছত বিপিএফৰ উত্থানৰ মাজেৰে বিজেপিৰে হোৱা মিত্রতাৰ বাবে চৰণ বড়োৱে মন্ত্রিত্ব লাভ কৰে ।
বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত তেওঁ মন্ত্রিত্ব লাভ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁক পৰিবহণ বিভাগ আৰু বড়োলেণ্ড উন্নয়নৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । সেইবাৰ কম দিনৰ বাবে মন্ত্রী হিচাপে দায়িত্ব পালনৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিল যদিও এইবাৰ প্ৰথম ৪ জনীয়া মন্ত্রীসভাতে চৰণ বড়োৱে স্থান লাভ কৰে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ৫৫ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় চৰণ বড়ো । এইবাৰ মন্ত্রী হিচাপে চৰণ বড়োৱে কি বিভাগ লাভ কৰে সেয়া কিছুদিনৰ ভিতৰত স্পষ্ট হ'ব । অৱশ্যে তেওঁ পূৰ্বৰ পৰিবহণ বিভাগটো পোৱাৰ আশাত আছে ।
