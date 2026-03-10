১৭ মাৰ্চৰ পিছত অসমত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা : দিলীপ শইকীয়া

১৭ মাৰ্চৰ পিছত অসমত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা : দিলীপ শইকীয়া
নলবাৰীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত স্পষ্ট কৰিলে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
March 10, 2026
নলবাৰী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই যদিও নলবাৰীত দলটোৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । সোমবাৰে জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত স্পষ্ট ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কেৱল সেয়াই নহয়, এইবাৰ নিৰ্বাচনত জালুকবাৰীতকৈ নলবাৰীত এটা ভোট হ'লেও বেছিকৈ দিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
কালি নলবাৰীত আছিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰা । এই যাত্ৰাতেই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পৰা নলবাৰীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেয়া মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যতেই স্পষ্ট হৈ পৰিল । একপ্ৰকাৰ নলবাৰীৰ পৰা জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি স্পষ্ট ইংগিত দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
এই যাত্ৰাৰ মাজতে নলবাৰী থানা চ'কত ৰৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "জয়ন্ত মল্লবৰুৱা জিন্দাবাদ । জয়ন্ত মল্লবৰুৱা জিকিব নে নাই , কংগ্ৰেছ চাফা হ'ব নে নাই । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জালুকবাৰীতকৈ নলবাৰীত এটা ভোট হ'লেও বেছি ভোটত জিকাব লাগিব জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক ।"
ইপিনে, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই নলবাৰীত জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি কয়, "মই মোৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছো ইমান মানুহ । অসমৰ ৰাজনীতিত এনেকুৱা যাত্ৰা হৈ উঠা নাই । এই যাত্ৰাই বিজয়ত সহায় কৰিব । জনতাৰ যি মন, যি অনুভূতি সেয়া এই যাত্ৰাত দেখা পাইছে ।"
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়া :
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে অহা ১৭ মাৰ্চৰ পিছত অসমত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব বুলি মন্তব্য় কৰি কয়," অহা ১৭ মাৰ্চৰ পিচত অসমত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব । ১২৬টা সমষ্টিৰ বাবে আমি পেনেল পঠিয়াইছো । আমাৰ নিৰ্বাচন কমিটীয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব তালিকা এখন নে দুখন হ'ব ।"
ইপিনে,কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "আমি য'ত যাত্ৰা নচলাও তাত কংগ্ৰেছে যাত্ৰা চলায় । য'ত আমাৰ যাত্ৰা শেষ কংগ্ৰেছে তাত আৰম্ভ কৰিব । বিশেষ কিছু অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰা আছে । কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰা নতুন যাত্ৰা নহয় পৰম্পৰা যাত্ৰা ।"