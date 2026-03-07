ETV Bharat / politics

দলীয় টিকট লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সমষ্টিবাসীৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ

যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলে উষ্ম আদৰণি জনায় ।

Gaurav Gogoi
দলীয় টিকট লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সমষ্টিবাসীৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)
যোৰহাট : "প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা চাই অসমৰ জনসাধাৰণে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে, স্বাগতম জনাইছে । সেইখিনি কথা আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । এতিয়া আমি গম পাইছো যে যি ৰাস্তা আমি লৈছো এই ৰাস্তা সঠিক । ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ বিজেপিয়ে কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে সেয়া আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ।" প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাট সমষ্টিত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে । সেই তালিকা অনুসৰি গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈয়ে সমষ্টিটোত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে । যোৰহাটত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দলীয় কৰ্মীসকলে নাচি-বাগি গৌৰৱ গগৈক আদৰণি জনায় ।

দলীয় টিকট লাভৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ সমষ্টিবাসীৰ কাষত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)

ইফালে দোধোৰ-মোধৰত অৱস্থাত থকা কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতাক লৈও কৌশলী মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব নে নাই সেই সম্পৰ্কত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমি এতিয়াও আশাবাদী, কাৰণ কিছু দলৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা হৈ গৈছে আৰু আমি উদাৰ মনোভাৱেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব । কিছুদিনৰ পিছত সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি আগবাঢ়ি যাম ।"

Gaurav Gogoi
যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক উষ্ম আদৰণি (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "বৰ অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দিব ।" আনহাতে গৌৰৱ গগৈয়ে সকলোকে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিলে বুলি ভাবি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈও আহ্বান জনায় । এই সময়ত সকলোৰে কষ্ট আৰু ত্যাগৰ কথাও গৌৰৱ গগৈয়ে স্বীকাৰ কৰে ।

Gaurav Gogoi
যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক উষ্ম আদৰণি (ETV Bharat)

আনহাতে খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাথিত্বক বিৰোধিতা কৰি একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি জ্বলোৱা প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "খোদ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ লগত আছে, ইয়াতকৈ স্পষ্ট বাৰ্তা কি লাগে আৰু যি সকলে এই কাৰ্য কৰিছে তেওঁলোকৰ মই ৰিপ'ৰ্ট বিচাৰিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত উচিত পদক্ষেপ ল'ব পাৰিম ।"

