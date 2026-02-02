ভাঙো ভাঙো হোৱা বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ পদক্ষেপ : গৌৰৱৰে বৈঠকৰ পিছত উৎসাহী লুৰীণজ্যোতি গগৈ
আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ তিনি গগৈৰ আলোচনা ।
Published : February 2, 2026 at 4:51 PM IST
গুৱাহাটী: লগ লাগিল বিৰোধীৰ চৰ্চিত তিনি গগৈ ! চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা ৷ একেদিনাই অগা-পিছাকৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ বৈঠকে আশাৰ ৰেঙণি আনিছে প্ৰায় ভাঙো ভাঙো হোৱা বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত ৷
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে দেওবাৰে পৃথক পৃথক বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয় । আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুয়োগৰাকী নেতাৰে হোৱা বৈঠকে কংগ্ৰেছ শিবিৰতো আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
দেওবাৰে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড পাৰ্কত অখিল গগৈক আৰু গুৱাহাটীত লুৰীণজ্যোতি গগৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গগৈয়ে সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলেই আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা আৰু আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাত কংগ্ৰেছে কৰা বিলম্বক লৈ অসন্তুষ্টি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল । অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলে ৩১ তাৰিখে মিত্ৰতাক লৈ গুৱাহাটীত জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰি দেওবাৰে কংগ্ৰেছক কি কি আসন বিচাৰিছে, সেয়া ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা আছিল । গুৱাহাটীত জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই কাজিৰঙাত অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত গৌৰৱ গগৈয়ে অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰি বৈঠকত মিলিত হয় ।
এই বৈঠক দুখনৰ পিছত কোনে কি ক’লে ? কি দিশত আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ মিত্ৰতা ? আসনৰ বুজাবুজিক লৈ কি পৰ্যায়ত আছে বিৰোধী ? বিচৰাৰ দৰেই সন্মানজনক আসন পাবনে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে ? কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সোনকালেই সমাধানৰ পথত । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে দেওবাৰে এক বৈঠকৰ পিছত সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে গুৱাহাটীত হোৱা দেওবাৰৰ আলোচনা প্ৰসংগত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কালি আলোচনা হৈছে । কালিৰ আলোচনা যথেষ্ট ইতিবাচক ৷ দুই-এখন বৈঠকৰ পিছত সকলো চূড়ান্ত হ'ব ৷ দুই-চাৰিটা বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে ৷ মিত্ৰতাৰ গোটেই দিশটো সমাধানৰ পথত ৷”
মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “কালিৰ পৰা অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে ৷ আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে বিজেপিক পৰাভূত কৰা । সেয়ে আমি সকলো বিৰোধীয়ে এৰা-ধৰাৰ মাজেৰে চলাই যাম ৷” অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আলোচনা শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ৷ এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে সকলো স্পষ্ট হ’ব ৷"
গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক :
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত সংবাদমেল বিতৰ্ক প্ৰসংগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, “৮ ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়টোৱে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ বিষয় । লোকসভাত এই বিষয়ত একেলগে থকা অমিত শ্বাহে এটা শব্দও কোৱা নাই ৷ আচলতে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা এই বিষয়ক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ দিব লাগে ৷ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়েৰে ৰাইজৰ মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে; কিন্তু কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় ৷”
আনহাতে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক, আন কেতবোৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে মূল সমস্যাৰ পৰা ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঁতৰাই ৰখাৰ অপচেষ্টা চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয়, “অসমৰ ৰাইজক বিজেপিয়ে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু পালন কৰিব নোৱাৰিলে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কোনো ইছ্যু নাই ৷ সেয়ে কেৱল হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আছে ৷”
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "দুৰ্নীতি, কেলেংকাৰী, ছিণ্ডিকেটৰে কৰি চৰকাৰ চলাই আছে বিজেপিয়ে ৷ বিজেপিত এতিয়া অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে দল চলাই আছে ৷ পুৰণি বিজেপিৰ অস্তিত্ব নাই বৰ্তমানৰ বিজেপিত ৷ ৰামৰ নাম লৈ এতিয়াৰ বিজেপিয়ে গৰু ছিণ্ডিকেট চলাই আছে ৷”