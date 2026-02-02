ETV Bharat / politics

ভাঙো ভাঙো হোৱা বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ পদক্ষেপ : গৌৰৱৰে বৈঠকৰ পিছত উৎসাহী লুৰীণজ্যোতি গগৈ

আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ তিনি গগৈৰ আলোচনা ।

Gaurav Gogoi with Lurinjyoti Gogoi
আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 4:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: লগ লাগিল বিৰোধীৰ চৰ্চিত তিনি গগৈ ! চূড়ান্ত হোৱাৰ দিশে বিৰোধীৰ মিত্ৰতা ৷ একেদিনাই অগা-পিছাকৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ বৈঠকে আশাৰ ৰেঙণি আনিছে প্ৰায় ভাঙো ভাঙো হোৱা বিৰোধীৰ মিত্ৰতাত ৷

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ সৈতে দেওবাৰে পৃথক পৃথক বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয় । আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুয়োগৰাকী নেতাৰে হোৱা বৈঠকে কংগ্ৰেছ শিবিৰতো আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড পাৰ্কত অখিল গগৈক আৰু গুৱাহাটীত লুৰীণজ্যোতি গগৈক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গগৈয়ে সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে দুয়োটা দলেই আনুষ্ঠানিকভাৱে মিত্ৰতা আৰু আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাত কংগ্ৰেছে কৰা বিলম্বক লৈ অসন্তুষ্টি মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল । অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন ৰাইজৰ দলে ৩১ তাৰিখে মিত্ৰতাক লৈ গুৱাহাটীত জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰি দেওবাৰে কংগ্ৰেছক কি কি আসন বিচাৰিছে, সেয়া ৰাজহুৱা কৰাৰ কথা আছিল । গুৱাহাটীত জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বেই কাজিৰঙাত অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত গৌৰৱ গগৈয়ে অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰি বৈঠকত মিলিত হয় ।

এই বৈঠক দুখনৰ পিছত কোনে কি ক’লে ? কি দিশত আগবাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ মিত্ৰতা ? আসনৰ বুজাবুজিক লৈ কি পৰ্যায়ত আছে বিৰোধী ? বিচৰাৰ দৰেই সন্মানজনক আসন পাবনে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে ? কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ মিত্ৰতা সোনকালেই সমাধানৰ পথত । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে দেওবাৰে এক বৈঠকৰ পিছত সোমবাৰে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে গুৱাহাটীত হোৱা দেওবাৰৰ আলোচনা প্ৰসংগত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কালি আলোচনা হৈছে । কালিৰ আলোচনা যথেষ্ট ইতিবাচক ৷ দুই-এখন বৈঠকৰ পিছত সকলো চূড়ান্ত হ'ব ৷ দুই-চাৰিটা বিষয় আলোচনা কৰিবলৈ বাকী আছে ৷ মিত্ৰতাৰ গোটেই দিশটো সমাধানৰ পথত ৷”

Gaurav Gogoi with Lurinjyoti Gogoi
আসন ভাগ-বাটোৱাৰা সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ আলোচনা (ETV Bharat Assam)

মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অবৈধ বাংলাদেশীৰ চৰ্দাৰ আখ্যা দি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “কালিৰ পৰা অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে ৷ আমাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে বিজেপিক পৰাভূত কৰা । সেয়ে আমি সকলো বিৰোধীয়ে এৰা-ধৰাৰ মাজেৰে চলাই যাম ৷” অজাপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আলোচনা শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ৷ এই সপ্তাহৰ ভিতৰতে সকলো স্পষ্ট হ’ব ৷"

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক :

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত সংবাদমেল বিতৰ্ক প্ৰসংগত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, “৮ ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়টোৱে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনস্থ বিষয় । লোকসভাত এই বিষয়ত একেলগে থকা অমিত শ্বাহে এটা শব্দও কোৱা নাই ৷ আচলতে ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰা এই বিষয়ক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ দিব লাগে ৷ পাকিস্তান লিংকৰ বিষয়েৰে ৰাইজৰ মাজত বিভ্রান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে; কিন্তু কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় ৷”

আনহাতে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংক, আন কেতবোৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰে মূল সমস্যাৰ পৰা ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আঁতৰাই ৰখাৰ অপচেষ্টা চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৷ তেওঁ কয়, “অসমৰ ৰাইজক বিজেপিয়ে যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু পালন কৰিব নোৱাৰিলে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত এতিয়া ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কোনো ইছ্যু নাই ৷ সেয়ে কেৱল হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আছে ৷”

লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে লগতে কয়, "দুৰ্নীতি, কেলেংকাৰী, ছিণ্ডিকেটৰে কৰি চৰকাৰ চলাই আছে বিজেপিয়ে ৷ বিজেপিত এতিয়া অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে দল চলাই আছে ৷ পুৰণি বিজেপিৰ অস্তিত্ব নাই বৰ্তমানৰ বিজেপিত ৷ ৰামৰ নাম লৈ এতিয়াৰ বিজেপিয়ে গৰু ছিণ্ডিকেট চলাই আছে ৷”

লগতে পঢ়ক:হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছুপাৰ হিন্দু নেতা হিচাপে প্ৰমাণিত কৰিব বিচাৰে: গৌৰৱ গগৈ

আসনৰ বুজাবুজি : গৌৰৱ গগৈ-অখিল গগৈয়ে ক'লে আলোচনা ইতিবাচক

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
GAURAV GOGOI
OPPOSITION ALLIANCE
AKHIL GOGOI
LURINJYOTI GOGOI ON SEATS SHARING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.