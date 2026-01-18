সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত যোৰহাট জিলা : ব্যাপক ৰণনীতিৰে ৪ টা সমষ্টিতে চকু বিজেপিৰ
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰূপৰেখা সলনি হৈছে যোৰহাটৰ ৪ টা সমষ্টিত । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেও সেই অনুসৰি ৰণনীতি আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : January 18, 2026 at 6:09 PM IST
গুৱাহাটী : সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । যাৰ বাবে এইবাৰৰ নিৰ্বাচন বিশেষ হ'ব । কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত প্ৰায় সকলো সমষ্টিৰে সীমাৰ ব্যাপক সালসলনি হোৱাৰ উপৰি বহু সমষ্টি নোহোৱা হোৱাৰ লগতে আন বহু সমষ্টি নতুনকৈ হৈছে । অৱশ্যে সমষ্টিৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে ১২৬ টাই আছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত গৰিষ্ঠসংখ্যক সমষ্টিৰ ভৌগোলিক সীমাৰেখাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ লগতে এলেকাৰ জনগাঁথনি ভিত্তিক যথেষ্ট সালসলনি হৈছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত হ'বলগীয়া প্ৰথমটো বিধানসভাৰ নির্বাচনে ৰাজনৈতিক দলসমূহকো যথেষ্ট সমস্যাত পেলাইছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰভাৱ উজনি অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোৰহাট জিলাতো পৰিছে ।
যোৰহাট জিলাৰ টীয়ক সমষ্টি :
যোৰহাট জিলাত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত মৰিয়নী আৰু টীয়ক বিধানসভা সমষ্টি দুটাৰ ভৌগোলিক এলেকাৰ গাঁথনি ব্যাপকভাৱে সালসলনি হ'ল । নৱগঠিত টীয়ক সমষ্টিত দেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা ১৬ খন পঞ্চায়ত, পূৰ্বৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা ৬ খন পঞ্চায়ত আৰু পূৰ্বৰ টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা ৫ খন পঞ্চায়ত অন্তর্ভুক্ত হৈছে । উল্লেখ্য যে সুদীর্ঘ কাল অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ অহা পূৰ্বৰ দেৰগাঁও সমষ্টিটো বৰ্তমান সংৰক্ষণমুক্ত হৈ টীয়ক সমষ্টিৰ ১৬ খন পঞ্চায়ত সংযোজিত হোৱাত সাধাৰণ জাতিৰ ভোটাৰৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আগন্তুক নির্বাচনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণৰ বেলিকা সম্প্ৰতি চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে । বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে সমষ্টিটোৰ কাম-কাজ পৰিচালনা কৰা বিকাশ শইকীয়া এইবাৰ অগপৰ অন্যতম প্রার্থিত্বৰ দাবীদাৰ ।
ইফালে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত দীর্ঘদিন কাম কৰি থকা বিজেপিৰ জিলা সভাপতিৰ লগতে আন কেইবাজনেও সমষ্টিটোৰ পৰা প্রার্থিত্বৰ দাবীৰে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি টীয়কৰ চুকে-কোণে বিজেপি সমর্থনত একপ্ৰকাৰ প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। আনহাতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বয়ো এইবাৰ টীয়ক সমষ্টিটো অগপক এৰি দিয়াৰ সলনি নিজৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ বাবেহে আগ্ৰহী। ইফালে টীয়কত কংগ্ৰেছ দলৰ কেইবাজনো প্রার্থিত্ব দাবীদাৰে সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰাত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।
এই ক্ষেত্ৰত বিগত সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ দলীয় প্রার্থিত্ব লাভ কৰিও দুবাৰকৈ পৰাজিত হোৱা পল্লৱী শইকীয়া গগৈ, সাধাৰণ জাতি উন্নয়ন পৰিষদ, অসমৰ অধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত দুবাৰকৈ জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰূপে জয়লাভ কৰা প্ৰভাত কলিতা, পূৰ্বৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পুৰণি দেৰগাঁও সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰাজিত প্রার্থী বাণী হাজৰিকা আৰু পুৰণি কংগ্ৰেছ কৰ্মী মনজিৎ চাংমায়ো এইবাৰ টীয়কৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্রার্থিত্বৰ দাবীদাৰ হৈ পৰিছে ।
টীয়কৰ ভোটাৰৰ ৰূপৰেখা :
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি টীয়কৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯৮,৩২০ গৰাকী । জনগাঁথনি অনুসৰি সাধাৰণ জাতি ভোটাৰৰ সংখ্যা সর্বাধিক ৫৫,৫৭০ গৰাকী । অনুসূচিত জনজাতিৰ ভোটাৰ ২৪,৭৮১ গৰাকী, অনুসূচিত জাতিৰ ভোটাৰ ২১,৫০০ গৰাকী । সেইদৰে সমষ্টিটোত আহোমৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩০,৮৬০ গৰাকী, চুতীয়া জাতিৰ ভোটাৰ ১৫,৭৯০ গৰাকী, কোচ জাতিৰ ২১,৪৬০ গৰাকী, মুছলিম ভোটাৰ ১২,৬৭২ গৰাকী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১১,২৯৮ গৰাকী । জিলাখনত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত টীয়ক সমষ্টিটোৰ ভৌগোলিক গাঁথনি আৰু জনবিন্যাসৰ দিশৰ পৰা যেনেদৰে ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে তেনেদৰে মৰিয়নী সমষ্টিটোৱেও ভোটাৰৰ দিশৰ পৰা বৃহৎ আকাৰ লাভ কৰিলে ।
যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নী সমষ্টি :
আনহাতে মৰিয়নীৰ নৱগঠিত সমষ্টিৰ নগৰ সমিতিসহ মুঠ পঞ্চায়তৰ সংখ্যা এইবাৰ হ'লগৈ ২২ খন । পূৰ্বতে নগৰ সমিতিসহ মৰিয়নীত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা আছিল ১৮ খন । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত মৰিয়নীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ১ লাখ ২৫ হাজাৰ । এইবাৰ সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'লগৈ ১ লাখ ৬৯ হাজাৰ । এইবাৰ মৰিয়নীত প্রায় ৪০ হাজাৰ ভোটাৰ বৃদ্ধি পালে । মৰিয়নী সমষ্টিটো বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত থাকিলেও মৰিয়নীৰ বৃহৎ সংখ্যক বাগিচা তিতাবৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত এইবাৰ বাগিচাৰ ভোটাৰে জয়-পৰাজয়ৰ বেলিকা পূৰ্বৰ দৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি চৰ্চিত হৈছে ।
সমষ্টিটোত বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এইবাৰো প্রার্থিত্বৰ অন্যতম প্রবল দাবীদাৰ । ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ঘৰ মৰিয়নী সমষ্টিত হোৱা হেতুকে ৰাইজৰ দলেও সমষ্টিটোত সাংগঠনিক স্থিতি সবল কৰাৰ বাবে তৎপৰতা অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ অভেদ্য দুৰ্গৰূপে পৰিচিত মৰিয়নী বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত থাকিলেও অঞ্চল বিশেষে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত এতিয়াও সবল স্থিতি বিদ্যমান ।
এইবাৰ মৰিয়নীৰ পৰা সক্ৰিয় কংগ্ৰেছ কৰ্মী লোহিত কোঁৱৰে প্রার্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ ৰূপে সাংগঠনিক কাম-কাজ অব্যাহত ৰখাৰ লগতে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পুতুল বুঢ়াগোহাঁই, ডাঃ যদুনাথ বুঢ়াগোহাঁই, কৃষ্ণা গগৈ, অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা আৰু প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ কৰ্মী প্রাণ কুৰ্মীয়েও প্রার্থিত্বৰ দাবীদাৰ ৰূপে সাংগঠনিক কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিছে ।
তিতাবৰ আৰু যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি :
যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰ সমষ্টি বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ আৰু যোৰহাট সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত আছে । তিতাবৰৰ বিধায়ক হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা । দীঘলীয়া সময় এই সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছিল প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈয়ে । বেছিভাগ সময় কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো নিজৰ দখললৈ অনাৰ বাবে বিজেপিয়ে ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনসৰি তিতাবৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৪,৫৬৮ গৰাকী ।
আনহাতে যোৰহাট সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে বিজেপিৰ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী । ২০১৬ চনৰ পৰা তেওঁ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে অগপ দলৰ হৈ তেওঁ তিনিবাৰকৈ সমষ্টিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । এইবাৰ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ কেইবাজনো নেতা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তালিকাত আছে । শেহতীয়া খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি সমষ্টিটোৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৫০,৯২৪ গৰাকী । ইয়াৰে ৭২,৫০৭ জন পুৰুষ আৰু ৭৮,৪১৭ গৰাকী । ভোটকেন্দ্ৰ সংখ্যা হৈছে ১৮২ টা ।
এইবাৰ যোৰহাট জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হ'ব । ভিন্ন ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি তথা শাসক-বিৰোধীৰ তৎপৰতাৰ মাজতে যোৰহাট জিলাত বৰ্তমান মৰিয়নী আৰু যোৰহাট সমষ্টি বিজেপিৰ দখলত আছে যদিও আগন্তুক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা তিতাবৰ বিজেপিৰ দখললৈ নিয়াৰ লগতে অগপৰ দখলত থকা টীয়ক আৰু গোলাঘাটৰ দেৰগাঁও সমষ্টিও বিজেপিয়ে সবল প্রার্থিত্ব প্রদানেৰে নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ ওচৰতো জিলা সমিতি আৰু সমষ্টি কমিটীসমূহেও প্রবল দাবী উত্থাপন কৰিছে । যোৰহাটত বিজেপিয়ে কেইখন আসনত প্ৰাৰ্থী দিব আৰু কেইখন মিত্রদল অগপক এৰি দিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :বিজেপিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চলি আছে : গৌৰৱ গগৈ