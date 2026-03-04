ডেৰ দশক পাছত দিল্লীৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী : পুনৰ যুঁজ দিব দুলীয়াজানৰ পৰা

ETV Bharat / politics

গুৱাহাটী : সংসদীয় ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ৷ সুদীৰ্ঘ ডেৰ দশকৰ পাছত পুনৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিব প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ৷ এইবাৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাজনে ৷ চৰ্চা আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে পুনৰ দিল্লীলৈ যাব ৷ কিন্তু বিজেপিয়ে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ দুখন আসনৰ বাবে মন্ত্রী যোগেন মহন আৰু তেৰছ গোৱালাৰ নাম প্ৰকাশ পাইছে ৷

দুলীয়াজান সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা বিজেপিৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা তেৰছ গোৱালা এইবাৰ দিল্লীলৈ যাব ৷ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ পৰা ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল তেৰছ গোৱালা ৷ ৰামেশ্বৰ তেলী এইবাৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিব ৷ উল্লেখ্য যে ২০০১ আৰু ২০০৬ চনত অসমত কংগ্ৰেছ শাসনৰ ভৰপক সময়তো দুলীয়াজান সমষ্টিৰ পৰা একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল ৷ ২০০১ চনৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ তিনিবাৰৰ কংগ্ৰেছী বিধায়িকা অমিয়া গগৈক পৰাজিত কৰি বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী জয়ী হৈছিল ৷

২০০৬ চনত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জয় হৈছিল সমষ্টিটোত ৷ কিন্তু ২০১১ চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়িকা অমিয়া গগৈৰ হাতত মাথোঁ ৩৩৩৬ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী পৰাজিত হৈছিল ৷ উক্ত নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৩৬,১৭৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ অমিয়া গগৈয়ে ৩৯,৫১১ টা ভোট লাভ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ তিনি বছৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ ঘটিছিল দুলীয়াজানৰ দুবাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ৷

২০১৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰামেশ্বৰ তেলী ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল ৷ ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলী জয়ী হৈছিল ৷ ডিব্ৰুগড়ৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুয়োটা কাৰ্যকালত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ৷

ৰামেশ্বৰ তেলীৰ পৰিবৰ্তে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে টিকট দিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যসভাৰ খালী হোৱা আসনখনত ৰামেশ্বৰ তেলীক দলে প্ৰেৰণ কৰিছিল উচ্চ সদনলৈ ৷ অহা ৯ এপ্ৰিলত ৰামেশ্বৰ তেলীৰ ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ব ৷ চৰ্চাত আছিল সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ যাব ৷ কিন্তু দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এইবাৰ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিপৰীতে দুলীয়াজানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাক উচ্চ সদনলৈ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ আনহাতে তেৰছ গোৱালাৰ পৰিবৰ্তে দুলীয়াজান সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভালৈ অনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰামেশ্বৰ তেলীক ৷

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰামেশ্বৰ তেলীক দুলিয়াজানৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ কথা সদৰী কৰিছে ৷ চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ প্ৰধান দুলীয়াজান সমষ্টিটোত বৰ্তমান বিজেপিৰ শক্তিশালী ভেটি আছে ৷ তেনেস্থলত সমষ্টিটোৰ দুবাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰামেশ্বৰ তেলী এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনাক নুই কৰিব নোৱাৰি ৷ ইফালে দিছপুৰত পুনৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিলে ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে মন্ত্ৰী পদ লাভ কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷

লক্ষণীয় বিষয় যে দুলীয়াজান সমষ্টিত বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলে ধ্ৰুৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ৷ অৰ্থাৎ দুলীয়াজানত এইবাৰ যুজঁত নামিব বিজেপিৰ ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু কংগ্ৰেছৰ ধ্ৰুৱ গগৈ ৷ এফালে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা আৰু আনফালে আহোম জনগোষ্ঠীয় নেতা ৷

সংক্ষেপে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী :

ৰামেশ্বৰ তেলীৰ জন্ম দুলীয়াজানত হয় ৷ ২০০১ চনত অনুষ্ঠিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হয় ৷ ইয়াৰ পিছত ২০০৬ চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ পুনৰ জয়ী হয় ৷ কিন্তু ২০১১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ অমিয়া গগৈৰ হাতত প্ৰায় ৩০০০ ভোটত পৰাজিত হয় ৷ ইয়াৰ পিছত ২০১৪ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ৷ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰক পৰাজিত কৰি লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ৷ ইয়াৰ পিছত ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলী জয়ী হৈছিল ৷

ৰামেশ্বৰ তেলীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুয়োটা কাৰ্যকালত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ৷ ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী পৰিবৰ্তে বিজেপিয়ে টিকট দিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৷ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট নিদিলেও দলে ৰামেশ্বৰ তেলীক ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে উচ্চ সদনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ অৱশেষত সুদীৰ্ঘ ১৫ বছৰ পাছত দলে ৰামেশ্বৰ তেলীক পুনৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আনিছে ৷

