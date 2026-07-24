দহ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক

দহ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াক
বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয়বাৰলৈ পাণবজাৰ থানাৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হৈছিল কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী ।
Published : July 24, 2026 at 12:30 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰায় ১০ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হ'ল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়াক । গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাত বৃহস্পতিবাৰে পৱন খেড়াক জেৰা কৰা হয় ।
জেৰাৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পৱন খেড়াই কয়, "তেওঁলোকে নিয়ম আৰু কানুনৰ আধাৰত যি যি প্ৰশ্ন কৰিছে, মই সকলোৰে উত্তৰ দিছো । তাৰ বাবে যিমান সময় লাগে লাগিছে । মই তেওঁলোকক কৈছো যে মোক যেতিয়াই মাতিব, যিমানবাৰ মাতিব, মই আহিম । তদন্তত সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয়বাৰলৈ পাণবজাৰ থানাৰ অপৰাধ শাখাত হাজিৰ হৈছিল কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী । পূৰ্বেও দুবাৰকৈ গুৱাহাটীত পৱন খেড়াক জেৰা কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে । আনহাতে ইয়াৰ পূৰ্বে তিনিবাৰকৈ চমন দিয়াৰ পিছতো হাজিৰ হোৱা নাছিল পৱন খেড়া ।
বিগত ৬ এপ্ৰিলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি শৰ্মা ভূঞাই দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰুজু কৰা ০৪/২৬ নম্বৰৰ গোচৰৰ আধাৰত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চমন জাৰি কৰিছিল । ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জামিন লাভৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় পৱন খেড়া । গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ পৱন খেড়াই মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লয় । তাৰপিছত দিনৰ প্ৰায় ১২.৩০ বজাত পাণবজাৰস্থিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হয় পৱন খেড়া । ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত প্ৰায় দহঘণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত নিশা দহ বজাত পৱন খেড়াক যাবলৈ দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৫ এপ্ৰিলত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ পাছপ'ৰ্ট আৰু বিদেশত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৱন খেড়াই । এনে অভিযোগক ভিত্তিহীন আখ্যাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ শাখাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এই এজাহাৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লী পৰ্যন্ত অভিযান চলাই যদিও গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হৈছিল ।
ইয়াৰ পাছত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক ৭ দিনৰ বাবে চৰ্ত সাক্ষেপে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এনে জামিনৰ নিৰ্দেশনাত ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বাবে অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক প্ৰদান কৰা তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৰ্ত সাক্ষেপ জামিনৰ নিৰ্দেশনাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে । ইয়াৰ পিছতে পৱন খেড়াই এনে স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । কিন্তু শুনানিৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰি তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই নিৰ্দেশৰ পিছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় যদিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন নাকচ কৰাত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হয় ।
অৱশেষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছিল । জামিন মঞ্জুৰ কৰিলেও ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হ'ব লাগিব পৱন খেড়া । সেই সূত্রে বৃহস্পতিবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত হাজিৰ হয় পৱন খেড়া আৰু প্ৰায় দহ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হয় ।
লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ: জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ দুজনক আটক