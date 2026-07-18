চৰকাৰ গ'ল, দল গ'ল, এইবাৰ গ'ল অফিচ ! অভিষেক বেনাৰ্জীৰ চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ

চৰকাৰ গ'ল, দল গ'ল, এইবাৰ গ'ল অফিচ ! অভিষেক বেনাৰ্জীৰ চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ
শনিবাৰে পুৱা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ লোকসভা সমষ্টি আমতলাস্থিত তেওঁৰ কার্যালয় পশ্চিম বংগ চৰকাৰে বুলড'জাৰেৰে ভঙাৰ কাম আৰম্ভ কৰে ৷
Published : July 18, 2026 at 3:54 PM IST
আমতলা (পশ্চিমবংগ) : সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কার্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ ৷ অভিযোগ, আমতলাস্থিত কার্যালয়টো বেআইনীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ এই বেআইনী আন্তঃগাঁথনি ভাঙিবলৈ উপস্থিত হয় প্রশাসন ৷ বিশাল আৰক্ষী আৰু কেন্দ্রীয় বাহিনীৰ উপস্থিতিত উচ্ছেদ কাৰ্য আৰম্ভ কৰে ৷
জানিব পৰা মতে চাৰিমহলীয়া অট্টালিকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা হ'ব । প্রশাসনৰ সূত্র মতে, কেইবাবাৰো জাননী পঠিওৱাৰ পিছতো চাৰিমহলীয়া কার্যালয়টোৰ কোনো বৈধ কাগজ-পত্র তৃণমূলৰ সাংসদগৰাকীয়ে জমা দিয়া নাছিল ৷ তাৰ পিছতে শনিবাৰে পুৱাতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ৷
স্বাভাৱিকতেই এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ প্রশাসনৰ সূত্রই দাবী কৰা অনুসৰি, বৈধ বিল্ডিং প্লেন আৰু প্রয়োজনীয় অনুমোদনৰ নথি অবিহনেই কার্যালয়টো নির্মাণ কৰা হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত একাধিকবাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কোনো উত্তৰ লাভ লাভ কৰা নাই ৷ সেয়ে প্রশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ৩০ জুনত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ৰ পৰা প্রথমখন জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ৭ জুলাইত দ্বিতীয়খন জাননী দিয়া হয় ৷ লগতে ১৫ জুলাইত দক্ষিণ ২৪ পৰগণা জিলা প্রশাসনৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ প্রয়োজনীয় নথি দাখিল কৰাৰ বাবেও অভিষেকক নির্দেশ দিয়া হৈছিল ৷ অভিযোগ অনুসৰি, ইয়াৰে কোনো এখন জাননীৰেই সাংসদগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়া নাই ৷ আনহাতে, নির্ধাৰিত দিনত তৃণমূল নেতাগৰাকী উপস্থিতো হোৱা নাছিল ৷
আনহাতে, তৃণমূল সাংসদ অভিষেকৰ ডায়মণ্ড হাৰবাৰস্থিত চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়টো ভঙাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই বিজেপি কর্মীসকলৰ মাজত যেন উৎসৱৰ আনন্দ সৃষ্টি হয় ৷ আমতলাৰ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিশ্বৰ নস্কৰে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "এই বিল্ডিংটা সম্পূৰ্ণ অবৈধ ৷ এইটো লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছৰ নামত আছিল ৷ অবৈধভাৱে যদি কোনো অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হয় তেন্তে প্রশাসনেতো সেয়া ভাঙি দিবই ৷ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ ইমান দিনে একো কৰিব পৰা নাছিল ৷"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সলনি হোৱাৰ পিছতে প্রশাসনে কঠোৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে । শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা কার্যালয়টোৰ চৌহদত আৰক্ষী, কেন্দ্রীয় বাহিনী আৰু প্রশাসনৰ বিষয়াসকল বৃহৎ মাত্ৰাত উপস্থিত হয় ৷
সমগ্ৰ অঞ্চলটো বেৰিকেডেৰে ঘেৰি পেলোৱা হয় ৷ যিকোনো অপ্রীতিকৰ পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিবলৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পানী নসৰকাবিধৰ কৰি তোলা হয় ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ৷ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীকো সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নির্বাচনত ডায়মণ্ড হাৰবাৰত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে প্রার্থী আছিল বিজেপিৰ অভিজিৎ দাস ওৰফে ববি ৷ তেওঁ তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰি কয়, "এজন অবৈধ সাংসদৰ অবৈধ সাংসদ কার্যালয় ৷ অভিষেক বেনাৰ্জী এজন অবৈধ সাংসদ ৷ চুৰি কৰা ভোটেৰে জয়ী হোৱা সাংসদ ৷ মানুহক গণতান্ত্রিক অধিকাৰ প্রয়োগ কৰিব দিয়া হোৱা নাই ৷ ইয়াত এটা বেকাৰী আছিল ৷ এই বেকাৰীটো জ্বলাই নিশাৰ ভিতৰতে চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হয় । ইয়াৰ কোনো অনুমোদন নাছিল ৷ উক্ত ভূমি লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছ নামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ৷ ভূমিটুকুৰা ইডিয়ে বাজেয়াপ্ত কৰিছে ৷ সেয়ে প্রশাসনে অবৈধ ঘৰটো ভাঙি পেলাইছে ৷ এই অবৈধ অট্টালিকাটোক আশ্রয় কৰি অভিষেকে অপৰাধমূলক কাম-কাজ চলাইছিল ৷"
ইফালে প্রশাসনে দাবী কৰে যে অভিষেকৰ কার্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰা ভূমিখিনি 'লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছ'ৰ নামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ৷ সংশ্লিষ্ট নথিত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিতৃ অমিত বেনাৰ্জীৰ নাম আছে ৷ কিন্তু এইটো নির্মাণৰ ক্ষেত্রত প্রয়োজনীয় অনুমোদিত বিল্ডিং প্লেন, নির্মাণৰ বৈধ কাগজ-পত্র আৰু অন্যান্য নথি জমা নিদিয়াৰ অভিযোগ ৷ জিলা প্রশাসনৰ এগৰাকী বিষয়াৰ দাবী, দুখনকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা সত্ত্বেও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত আইন অনুযায়ী পৰৱর্তী পদক্ষেপ গ্রহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷
আনহাতে, এই ঘটনাক কেন্দ্র কৰি ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ চর্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যখনত চৰকাৰ পৰিৱর্তনৰ পিছৰ পৰায়ে একাধিক বেআইনী নির্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্রশাসনে অভিযান চলাইছে। সেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ আমতলাৰ কার্যালয়তো প্রশাসনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷