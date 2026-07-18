ETV Bharat / politics

চৰকাৰ গ'ল, দল গ'ল, এইবাৰ গ'ল অফিচ ! অভিষেক বেনাৰ্জীৰ চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ

শনিবাৰে পুৱা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ লোকসভা সমষ্টি আমতলাস্থিত তেওঁৰ কার্যালয় পশ্চিম বংগ চৰকাৰে বুলড'জাৰেৰে ভঙাৰ কাম আৰম্ভ কৰে ৷

ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE
অভিষেক বেনাৰ্জীৰ চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 3:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আমতলা (পশ্চিমবংগ) : সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ কার্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ ৷ অভিযোগ, আমতলাস্থিত কার্যালয়টো বেআইনীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ এই বেআইনী আন্তঃগাঁথনি ভাঙিবলৈ উপস্থিত হয় প্রশাসন ৷ বিশাল আৰক্ষী আৰু কেন্দ্রীয় বাহিনীৰ উপস্থিতিত উচ্ছেদ কাৰ্য আৰম্ভ কৰে ৷

জানিব পৰা মতে চাৰিমহলীয়া অট্টালিকাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা হ'ব । প্রশাসনৰ সূত্র মতে, কেইবাবাৰো জাননী পঠিওৱাৰ পিছতো চাৰিমহলীয়া কার্যালয়টোৰ কোনো বৈধ কাগজ-পত্র তৃণমূলৰ সাংসদগৰাকীয়ে জমা দিয়া নাছিল ৷ তাৰ পিছতে শনিবাৰে পুৱাতেই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ৷

অভিষেক বেনাৰ্জীৰ চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়ত চলিল বুলড'জাৰ (ETV Bharat)

স্বাভাৱিকতেই এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ প্রশাসনৰ সূত্রই দাবী কৰা অনুসৰি, বৈধ বিল্ডিং প্লেন আৰু প্রয়োজনীয় অনুমোদনৰ নথি অবিহনেই কার্যালয়টো নির্মাণ কৰা হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত একাধিকবাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কোনো উত্তৰ লাভ লাভ কৰা নাই ৷ সেয়ে প্রশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ৩০ জুনত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ৰ পৰা প্রথমখন জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷

পৰৱৰ্তী সময়ত ৭ জুলাইত দ্বিতীয়খন জাননী দিয়া হয় ৷ লগতে ১৫ জুলাইত দক্ষিণ ২৪ পৰগণা জিলা প্রশাসনৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ প্রয়োজনীয় নথি দাখিল কৰাৰ বাবেও অভিষেকক নির্দেশ দিয়া হৈছিল ৷ অভিযোগ অনুসৰি, ইয়াৰে কোনো এখন জাননীৰেই সাংসদগৰাকীয়ে উত্তৰ দিয়া নাই ৷ আনহাতে, নির্ধাৰিত দিনত তৃণমূল নেতাগৰাকী উপস্থিতো হোৱা নাছিল ৷

ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE
অভিষেক বেনাৰ্জীৰ আমতলা কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, তৃণমূল সাংসদ অভিষেকৰ ডায়মণ্ড হাৰবাৰস্থিত চাৰিমহলীয়া কাৰ্যালয়টো ভঙাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই বিজেপি কর্মীসকলৰ মাজত যেন উৎসৱৰ আনন্দ সৃষ্টি হয় ৷ আমতলাৰ বিজেপি বিধায়ক অগ্নিশ্বৰ নস্কৰে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "এই বিল্ডিংটা সম্পূৰ্ণ অবৈধ ৷ এইটো লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছৰ নামত আছিল ৷ অবৈধভাৱে যদি কোনো অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হয় তেন্তে প্রশাসনেতো সেয়া ভাঙি দিবই ৷ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৷ ইমান দিনে একো কৰিব পৰা নাছিল ৷"

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সলনি হোৱাৰ পিছতে প্রশাসনে কঠোৰ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে । শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা কার্যালয়টোৰ চৌহদত আৰক্ষী, কেন্দ্রীয় বাহিনী আৰু প্রশাসনৰ বিষয়াসকল বৃহৎ মাত্ৰাত উপস্থিত হয় ৷

সমগ্ৰ অঞ্চলটো বেৰিকেডেৰে ঘেৰি পেলোৱা হয় ৷ যিকোনো অপ্রীতিকৰ পৰিস্থিতি ৰোধ কৰিবলৈ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা পানী নসৰকাবিধৰ কৰি তোলা হয় ৷ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে ৷ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীকো সাজু কৰি ৰখা হৈছে ৷

ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE
অভিষেক বেনাৰ্জীলৈ প্ৰেৰণ কৰা জাননী (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ লোকসভা নির্বাচনত ডায়মণ্ড হাৰবাৰত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে প্রার্থী আছিল বিজেপিৰ অভিজিৎ দাস ওৰফে ববি ৷ তেওঁ তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰি কয়, "এজন অবৈধ সাংসদৰ অবৈধ সাংসদ কার্যালয় ৷ অভিষেক বেনাৰ্জী এজন অবৈধ সাংসদ ৷ চুৰি কৰা ভোটেৰে জয়ী হোৱা সাংসদ ৷ মানুহক গণতান্ত্রিক অধিকাৰ প্রয়োগ কৰিব দিয়া হোৱা নাই ৷ ইয়াত এটা বেকাৰী আছিল ৷ এই বেকাৰীটো জ্বলাই নিশাৰ ভিতৰতে চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হয় । ইয়াৰ কোনো অনুমোদন নাছিল ৷ উক্ত ভূমি লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছ নামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ৷ ভূমিটুকুৰা ইডিয়ে বাজেয়াপ্ত কৰিছে ৷ সেয়ে প্রশাসনে অবৈধ ঘৰটো ভাঙি পেলাইছে ৷ এই অবৈধ অট্টালিকাটোক আশ্রয় কৰি অভিষেকে অপৰাধমূলক কাম-কাজ চলাইছিল ৷"

ইফালে প্রশাসনে দাবী কৰে যে অভিষেকৰ কার্যালয়টো নিৰ্মাণ কৰা ভূমিখিনি 'লিপছ এণ্ড বাউণ্ডছ'ৰ নামত ক্ৰয় কৰা হৈছিল ৷ সংশ্লিষ্ট নথিত অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিতৃ অমিত বেনাৰ্জীৰ নাম আছে ৷ কিন্তু এইটো নির্মাণৰ ক্ষেত্রত প্রয়োজনীয় অনুমোদিত বিল্ডিং প্লেন, নির্মাণৰ বৈধ কাগজ-পত্র আৰু অন্যান্য নথি জমা নিদিয়াৰ অভিযোগ ৷ জিলা প্রশাসনৰ এগৰাকী বিষয়াৰ দাবী, দুখনকৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা সত্ত্বেও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত আইন অনুযায়ী পৰৱর্তী পদক্ষেপ গ্রহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷

আনহাতে, এই ঘটনাক কেন্দ্র কৰি ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ চর্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যখনত চৰকাৰ পৰিৱর্তনৰ পিছৰ পৰায়ে একাধিক বেআইনী নির্মাণৰ বিৰুদ্ধে প্রশাসনে অভিযান চলাইছে। সেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ আমতলাৰ কার্যালয়তো প্রশাসনে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক :ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে ক'লে- অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু সম্পূর্ণ সচেতন
লগতে পঢ়ক :মোৰ অনুমতি অবিহনে কোনেও সোণমক হাত নলগাব, এয়া মোৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ : সোণম পত্নীৰ হুংকাৰ

TAGGED:

ABHISHEK BANERJEE
অভিষক বেনাৰ্জী
ABHISHEK ILLEGAL CONSTRUCTION
ইটিভি ভাৰত অসম
ABHISHEK BANERJEE AMTALA OFFICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.