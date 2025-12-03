বিটিচিৰ বিধান পৰিষদ আক্ৰমণত ৰাজনীতিৰ ৰং সানি আমাৰ ওপৰত দোষ জাপি দিছে : হাগ্ৰামাক উভতি ধৰিলে এবছুই
বিটিচিৰ বিধান পৰিষদ আক্ৰমণত এবছু জড়িত থকাৰ এশ শতাংশ প্ৰমাণ দিব পাৰিলে জে'ললৈ যাবলৈ সাজু দ্বীপেন বড়ো ।
Published : December 3, 2025 at 12:24 PM IST
কোকৰাঝাৰ: ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিৰোধিতা কৰি যোৱা ২৯ নৱেম্বৰত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিটিচিৰ বিধান পৰিষদ আক্ৰমণ কৰা কাৰ্যত এবছু জড়িত থকা বুলি বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰা মন্তব্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ।
মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰৰ এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয় বডোফা ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত সংগঠনটোৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োৱে কয়, "জাতিৰ সংকটকালত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে মূল ইছ্যুৰ পৰা ফালৰি কাটি ৰাজনীতিৰ ৰং সানি আমাৰ ওপৰত দোষ জাপি দিয়াটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ জাতিৰ সংকট কালত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰথমতে নিজৰ জাতিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিছিল ৷ দ্বিতীয়তে বিটিআৰৰ চাৰিসীমাত থকা ৩৫ লাখ জনগোষ্ঠীৰ ২৬ টা জাতি-জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰৰ কথা ভাবিব লাগিব আৰু আমি ভাই ভাই আমি প্ৰত্যেকেই সমিলমিলেৰে জীয়াই থাকিব লাগিব ৷ কাকো আমি হিংসা কৰা উচিত নহয় ৷"
জাতি আৰু জাতীয় আন্দোলন কিয় হৈছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি সভাপতি বড়োৱে কয়, "তেওঁ নিজেই জাতীয় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল, তেওঁ স্বয়ং নিজেই ষষ্ঠ অনুসূচী নিৰ্মাণ কৰি চুক্তি কৰিছে ৷ পাছত এই ষষ্ঠ অনুসূচিত অঞ্চল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চুক্তি হৈছিল ৷ এনেকুৱা এটা সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজে নিৰ্মাণ কৰা ষষ্ঠ অনুসূচী অঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ অস্তিত্বটো ক’ত এইটোহে আমাৰ প্ৰশ্ন ৷ ২৯ নৱেম্বৰৰ উক্ত হিংসাত্মক কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনীতি বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে ৷"
জে'ললৈ যাব সাজু এবছুৰ সভাপতি :
উক্ত ঘটনাত এবছু জড়িত থকাৰ এশ শতাংশ প্ৰমাণ দিব পাৰিলে জে'ললৈ যাব সাজু থকা বুলি মন্তব্য কৰে এবছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়,"আমি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সদায় শান্তিপূৰ্ণ,গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছো, হিংসাক প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগে বুলিহে আমি কৈ আহিছো; কিন্তু আমাক দোষ জাপি দিয়াটো আমি কোনো কাৰণতে সহ্য নকৰো । যি সকলে আমাক দোষ জাপি দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত কাৰোবাক ৰং সানি দিয়াটো কেতিয়াও বিচৰা নাই ৷ আমি ইউপিপিল আৰু বিপিএফ দুয়োটা দলক একত্ৰিত কৰাৰ বাবেহে কাম কৰি আহিছো ৷ যোৱাটো সময়ত অৰ্থাৎ ২০০৫ চনত আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰীক সমৰ্থন দিছিলো ৷ ইয়াৰ পাছত ইছ্যু ভিত্তিক,জাতিৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াবা ইউপিপিএলক সমৰ্থন কৰিছো ৷"
এবছু সদায় জাতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি অহা সংগঠন বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "কেতিয়াবা আমি কাৰোবাক সহায় কৰিছো ।" সেইবুলি এবছু আৰু ইউ পি পি এল এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি- সিপিঠি বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৰা মন্তব্য আমি কেতিয়াও নলও বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি দ্বীপেন বড়োৱে কয়, "কিয়নো এবছু হৈছে বড়ো জাতিৰ এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন ৷ এবছু-ইউপিপিএল দলৰ মাজত লিংক নাই, আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ওপৰতো নহয় তলতো নহয়, আমি সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ সংগঠন ৷" স্বতন্ত্ৰ সংগঠন হিচাবে এবছুয়ে সদায় জাতিৰ স্বাৰ্থত,স্বাভিমানৰ বাবে কাম কৰি অহা বুলি মন্তব্য কৰে ৷
"বিটিচিৰ সচিবালয় আমাৰ শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত পোৱা পবিত্ৰ মন্দিৰ হয় ৷ এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিটিচিবাসীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কথা আলোচনা হয়, ভৱিষ্যতে যাতে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে কামনা কৰে ৷" তেওঁ এইদৰে কয় ।
আক্ৰমণ পৰিকল্পিত নাছিল :
বিটিচিৰ বিধান পৰিষদ আক্ৰমণ কৰাৰ কথা প্ৰশাসনে ভবা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি সভাপতি বড়োৱে কয়,"আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি প্ৰশাসনে ভবা নাছিল । শিক্ষাৰ্থীসকলেও তেনেকুৱা কোনো উদ্দেশ্য় লৈ অহা নাছিল । অহা বুলি আমি কেতিয়াও মানি ল'ব লোৱাৰো । আমি বিভিন্ন তথ্য় সংগ্ৰহ কৰিছো । বিভিন্ন মহাবিদ্য়ালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সংযোজিত হ'ল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্য়া বাঢ়িল । তেওঁলোক যেতিয়া ৰেলী কৰিছিল বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ পৰা বিটিচিৰ বিধান পৰিষদৰ গেটলৈকে আহি তাৰ পৰা উভতি যাব লাগিছিল । তেনে সময়ত কোনোবা ফালৰ পৰা এজন-দুজন হয়তো কাৰোবাৰ উচতনিত সোমাই যাব পাৰে । এই কাৰণতেই ঘটনাটো ঘটিছে ।"