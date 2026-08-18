অভিজিৎ দীপকে আপৰ কৰ্মী, তেওঁ কেনেকৈ ছাত্ৰ হ'ল ? কিৰেণ ৰিজিজুৰ প্ৰশ্ন
দীপকেই এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপৰ সদস্য় হিচাপে কাম কৰিছিল । ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত দীপকেই এক্স'ত আপক সমৰ্থন জনাইছিল ।
By ANI
Published : August 18, 2026 at 12:14 PM IST
নতুন দিল্লী: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে ছাত্ৰনেতা নে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে । যন্তৰ-মন্তৰত যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদত নিজকে ছাত্ৰনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অভিজিৎ আচলতে আম আদমি পাৰ্টীৰহে সদস্য় বুলি মন্তব্য় কৰিছে ৰিজিজুৱে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উত্থাপন কৰা বিষয়টো বৈধ হ’লেও আপে নিজৰ লাভৰ বাবে আন্দোলনটোক 'হাইজেক' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন আন্দোলনৰ পৰা যুৱ নেতৃত্বৰ উত্থান সম্পৰ্কে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰিজিজুৱে কয় যে চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগক গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ।
#WATCH | Delhi: On the young leadership that has emerged from the protest at Jantar Mantar, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The students' concerns are valid, but the attempt by the Aam Aadmi Party and others to hijack the situation is not right. Abhijeet Dipke… pic.twitter.com/i1rHxRrDcs— ANI (@ANI) August 18, 2026
অৱশ্য়ে ৰিজিজুৱে ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদৰ মাজত পাৰ্থক্য থকা বুলি কয় । তেওঁ কয়,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবী বৈধ; কিন্তু আম আদমি পাৰ্টী আৰু অন্য়ই পৰিস্থিতিক হাইজেক কৰাৰ চেষ্টা কৰাটো সঠিক নহয় । অভিজিৎ দীপকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ; কিন্তু তেওঁ আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মী । তেওঁ কেনেকৈ ছাত্ৰ হ'ল ?"
বৈধ দাবীত পোনপটীয়াকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু বুলিও ৰিজিজুৱে কয় । অৱশ্য়ে তেওঁ নিৰ্বাচনত বিফলতাৰ পিছত ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ স্বাৰ্থত অপপ্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এক বিশেষ অনুৰাগ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰি; কিন্তু যেতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সেয়া একেবাৰেই সঠিক নহয় ।" কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিজেপিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে সংযোগ সন্দৰ্ভত থকা ধাৰণাটো সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰে । তেওঁ দলটো যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আঁতৰি আছে বুলি কৰা দাবী অস্বীকাৰ কৰে ।
তেওঁ আৰু কয় যে পৰম্পৰাগত এছিয়ান সংস্কৃতিত যুৱক-যুৱতীসকলে প্ৰায়ে নিজৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কথা মানিব বুলি আশা কৰা হয়, গতিকে মাজত মিল বা সমতা অনাটো এটা ক্ৰমান্বয়ে চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া । এই ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ ৰিজিজুৱে জেন জেডৰ সৈতে চলি থকা আৰু সক্ৰিয় আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
#WATCH | Delhi: On if he thinks that the BJP has fallen short in connecting with the Gen Z, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " there is no lack in the connection. they are our own children... ours is an asian society. people in asia are bound together by family… pic.twitter.com/unTjmc5Tvr— ANI (@ANI) August 18, 2026
এই ব্যৱধান আঁতৰাবলৈ ৰিজিজুৱে নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে অবিৰত আৰু সক্ৰিয় আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, "সংযোগৰ কোনো অভাৱ নাই । তেওঁলোক আমাৰ নিজৰ ল’ৰা-ছোৱালী । আমাৰ সমাজখন এখন এছীয় সমাজ । এছিয়াৰ মানুহ পৰিয়ালৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থাকে, পশ্চিমীয়া সমাজৰ দৰে নহয় । আমাৰ মাজত সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে ।"
"আমি এনে এক পৰিয়ালত বাস কৰো য'ত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ডাঙৰক সন্মান কৰাটো আশা কৰা হয় । যদি কোনোৱে কেৱল দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকক উচটনি দি থাকে, তেন্তে সেই ব্যৱধান হ্ৰাস কৰাত সময় লাগিব; আমি তেওঁলোকৰ কথা শুনা আৰু বুজাই কোৱা দুয়োটাই কৰা উচিত ।" ৰিজিজুৱে এইদৰে কয় ।
দীপকেই এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপৰ সদস্য় হিচাপে কাম কৰিছিল । ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত দীপকেই এক্স'ত আপক সমৰ্থন কৰিছিল । ৰিজিজুৱে কয় ৷
লগতে পঢ়ক:সেও মানিলে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে: টি ডি পি এলৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত
প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হেমন্ত ছোৰেণক আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ