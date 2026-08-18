ETV Bharat / politics

অভিজিৎ দীপকে আপৰ কৰ্মী, তেওঁ কেনেকৈ ছাত্ৰ হ'ল ? কিৰেণ ৰিজিজুৰ প্ৰশ্ন

দীপকেই এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপৰ সদস্য় হিচাপে কাম কৰিছিল । ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত দীপকেই এক্স'ত আপক সমৰ্থন জনাইছিল ।

Kiren Rijiju takes jibe at CJP founder
অভিজিৎ দীপকে আপৰ কৰ্মী, তেওঁ কেনেকৈ ছাত্ৰ হ'ল ? ৰিজিজুৰ প্ৰশ্ন (ANI)
author img

By ANI

Published : August 18, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকে ছাত্ৰনেতা নে ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিলে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে । যন্তৰ-মন্তৰত যুৱক-যুৱতীৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদত নিজকে ছাত্ৰনেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অভিজিৎ আচলতে আম আদমি পাৰ্টীৰহে সদস্য় বুলি মন্তব্য় কৰিছে ৰিজিজুৱে ।

এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে উত্থাপন কৰা বিষয়টো বৈধ হ’লেও আপে নিজৰ লাভৰ বাবে আন্দোলনটোক 'হাইজেক' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন আন্দোলনৰ পৰা যুৱ নেতৃত্বৰ উত্থান সম্পৰ্কে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰিজিজুৱে কয় যে চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগক গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ।

অৱশ্য়ে ৰিজিজুৱে ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদৰ মাজত পাৰ্থক্য থকা বুলি কয় । তেওঁ কয়,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দাবী বৈধ; কিন্তু আম আদমি পাৰ্টী আৰু অন্য়ই পৰিস্থিতিক হাইজেক কৰাৰ চেষ্টা কৰাটো সঠিক নহয় । অভিজিৎ দীপকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ; কিন্তু তেওঁ আম আদমি পাৰ্টীৰ কৰ্মী । তেওঁ কেনেকৈ ছাত্ৰ হ'ল ?"

বৈধ দাবীত পোনপটীয়াকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু বুলিও ৰিজিজুৱে কয় । অৱশ্য়ে তেওঁ নিৰ্বাচনত বিফলতাৰ পিছত ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ স্বাৰ্থত অপপ্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এক বিশেষ অনুৰাগ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব পাৰি; কিন্তু যেতিয়া ৰাজনৈতিক দলসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া সেয়া একেবাৰেই সঠিক নহয় ।" কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিজেপিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সৈতে সংযোগ সন্দৰ্ভত থকা ধাৰণাটো সম্পৰ্কে মন্তব্য কৰে । তেওঁ দলটো যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আঁতৰি আছে বুলি কৰা দাবী অস্বীকাৰ কৰে ।

তেওঁ আৰু কয় যে পৰম্পৰাগত এছিয়ান সংস্কৃতিত যুৱক-যুৱতীসকলে প্ৰায়ে নিজৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কথা মানিব বুলি আশা কৰা হয়, গতিকে মাজত মিল বা সমতা অনাটো এটা ক্ৰমান্বয়ে চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া । এই ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ ৰিজিজুৱে জেন জেডৰ সৈতে চলি থকা আৰু সক্ৰিয় আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

এই ব্যৱধান আঁতৰাবলৈ ৰিজিজুৱে নতুন প্ৰজন্মৰ সৈতে অবিৰত আৰু সক্ৰিয় আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয়, "সংযোগৰ কোনো অভাৱ নাই । তেওঁলোক আমাৰ নিজৰ ল’ৰা-ছোৱালী । আমাৰ সমাজখন এখন এছীয় সমাজ । এছিয়াৰ মানুহ পৰিয়ালৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থাকে, পশ্চিমীয়া সমাজৰ দৰে নহয় । আমাৰ মাজত সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে ।"

old ex-post of abhijeet dipke
দীপকেৰ পুৰণি এক্স-পোষ্ট (ANI)

"আমি এনে এক পৰিয়ালত বাস কৰো য'ত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ডাঙৰক সন্মান কৰাটো আশা কৰা হয় । যদি কোনোৱে কেৱল দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকক উচটনি দি থাকে, তেন্তে সেই ব্যৱধান হ্ৰাস কৰাত সময় লাগিব; আমি তেওঁলোকৰ কথা শুনা আৰু বুজাই কোৱা দুয়োটাই কৰা উচিত ।" ৰিজিজুৱে এইদৰে কয় ।

দীপকেই এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপৰ সদস্য় হিচাপে কাম কৰিছিল । ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত দীপকেই এক্স'ত আপক সমৰ্থন কৰিছিল । ৰিজিজুৱে কয় ৷

লগতে পঢ়ক:সেও মানিলে ঝাৰখণ্ড চৰকাৰে: টি ডি পি এলৰ সকলো পৰীক্ষা বাতিলৰ সিদ্ধান্ত

প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীক ব্যক্তিগতভাৱে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ হেমন্ত ছোৰেণক আহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ

TAGGED:

অভিজিৎ দীপকে
ইটিভি ভাৰত অসম
আম আদমি পাৰ্টী
KIREN RIJIJU
KIREN RIJIJU ON CJP FOUNDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.