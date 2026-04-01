ETV Bharat / politics

ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম এজন ভদ্ৰ মানুহ কিন্তু কামৰ মানুহ নহয় : আব্দুল খালেক

ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ আহ্বান আব্দুল খালেকৰ । এ আই ইউ ডি এফ নেতাগৰাকীয়েও দিলে প্ৰত্যুত্তৰ ।

Abdul Khalek called on Dr. Hafiz Rafiqul Islam to join Congress
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলগাছিয়া: এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ আহ্বান আব্দুল খালেকৰ । এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভদ্ৰলোক বুলি উল্লেখ কৰি এই আহ্বান জনালে খালেকে ।

বুধবাৰে ২২ নং মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমগুৰি গাঁৱৰ বাহাৰ বজাৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সমৰ্থিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘শ্বেৰমান আলীয়ে মন্দিয়া হস্পিটাল উন্নত কৰিব নোৱাৰে ৷ তেওঁ আকৌ কয় কলগাছিয়াত ৰাজধানী পাতিব ।’’ লগতে তেওঁ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম এজন ভদ্ৰ মানুহ কিন্তু কামৰ মানুহ নহয় বুলি সমালোচনা কৰে ।

লগতে তেওঁ কয়, "এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব লাগে । ৰফিকুলৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খোলা আছে ।" সভাত আব্দুল খালেকে ৰাইজৰ আগত সমষ্টি উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত এ আই ইউ ডি এফৰ ১৪ গৰাকী কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে ।

কলগাছিয়াত প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰতো অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জনসভা । শতাধিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে এই অনুষ্ঠানত । আব্দুল খালেকক এ আই ইউ ডি এফত যোগদান কৰাৰ আহ্বান ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ ।

২২ নং মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াত অৱস্থিত প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰত বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাত শ শ মহিলা ভোটাৰে উপস্থিত থাকে । সাংবাদিকৰ আগত ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকক এ আই ইউ ডি এফ দলত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে ৩ তাৰিখত জনীয়াত সাংসদ তথা এ আই এম আই এমৰ সভাপতি আশাদুদ্দিন ওৱেইছি এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, "আশাদুদ্দিন ওৱেইছি এজন সংগ্ৰামী নেতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিঃপীড়িত মানুহৰ বাবে সদায় মাত মাতে । বিশেষকৈ সংখ্যালঘু মানুহৰ বাবে সকলো জনগোষ্ঠী বাবে সদায় বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰে বাবেই কোটি কোটি সমৰ্থক আছে আৰু তেখেতক ভালপায় । সেয়ে অহা তিনি মাৰ্চত জনিয়া সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব আৰু এই প্ৰচাৰে নিশ্চিতভাৱে শক্তিশালী প্ৰভাৱ পেলাব ।"

এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰত বিশাল জনসভাত প্ৰায় ৫০ গৰাকী মহিলা আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি এ আই ইউ ডি এফ দলত যোগদান কৰে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
কলগাছিয়া
আব্দুল খালেক
এআইইউডিএফ
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.