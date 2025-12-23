ETV Bharat / politics

ঝাৰু এৰিলে আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্য়িক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ শইকীয়াই

অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ লগতে ৰাজ্য়িক নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ত্য়াগ কৰিলে দল ।

AAP's state general secretary resigned from the party
ৰাজ্য়িক নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ৰাজীৱ শইকীয়াই ত্য়াগ কৰিলে আপ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট : হঠাতেই আম আদমি পাৰ্টী (আপ)ৰ এগৰাকী নেতাই এৰিলে ঝাৰু । এই নেতাগৰাকীৰ ক্ষোভ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে । দলটোত এতিয়া একনায়কত্ববাদ চলাই থকা নেতাই ভৰি পৰিছে বুলি ক্ষোভ উজাৰি ত্য়াগ কৰিলে আম আদমি পাৰ্টী । অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁৰ আছে ক্ষোভ ।

আপৰ অসমৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় যুটীয়া সম্পাদক ভৱেন চৌধুৰীয়ে অসমত একনায়কত্ববাদ চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দলত্য়াগ কৰিলে ৰাজ্য়িক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ শইকীয়াই । সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিত চলি থকা দলত্য়াগৰ ধুমধামৰ মাজতেই এইবাৰ দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে একপ্ৰকাৰ বিদ্ৰোহ কৰিয়েই ৰাজীৱ শইকীয়াই এৰিলে ঝাৰু ।

ৰাজ্য়িক নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ৰাজীৱ শইকীয়াই ত্য়াগ কৰিলে আপ (ETV Bharat Assam)

এসময়ত বিজেপি দলৰ সক্ৰিয় নেতা হিচাপে সৰুপথাৰ সমষ্টিত দলীয় কাম কাজ চলাই যোৱাৰ পাছত হঠাৎ বিজেপি দলৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ চাৰি বছৰ পূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছিল যুৱ নেতা ৰাজীৱ শইকীয়াই ।

এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি ৰাজীৱ শইকীয়াই কয়, "বিগত চাৰিটা বছৰ আম আদমি পাৰ্টীত সময় দিছো । দলটোক এটা গতি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চেষ্টা কৰিছিলো অসমত সজাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত । এই দলৰ যি লক্ষ্য দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে কাম কৰাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ এক নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঠন কৰাৰ মহান উদ্দেশ্যে এই দলত যোগদান কৰিছিলো । বিগত চাৰিটা বছৰে দলটোক জনসাধাৰণৰ মাজত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলো; কিন্তু বিগত এবছৰ আগতে মনোজ ধানোৱাৰ অব্যাহতি লোৱাৰ পাছত ভৱেন চৌধুৰীক ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যদিও দলটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কোনো গুৰুত্ব নাই ।"

AAP's state general secretary resigned from the party
ৰাজ্য়িক নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ৰাজীৱ শইকীয়াই ত্য়াগ কৰিলে আপ (ETV Bharat Assam)

ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিয়ে কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত কামত ব্যস্ত বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি সদ্য় আপ ত্য়াগী শইকীয়াই কয়, "অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সভাপতি-সম্পাদক, কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অসমত স্থায়ী সভাপতি নিযুক্তি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো । ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । বিগত তিনিটা মাহত অসমত স্থায়ী সভাপতি নিদিয়াৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টী নোহোৱা হৈছে । অসমত আম আদমি পাৰ্টীৰ দিল্লীৰ দূত হিচাপে থকা ৰাজেশ শৰ্মাৰ বাবে বহু লোক দল ত্যাগ কৰিছে । ৰাজেশ শৰ্মা আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী কাৰ পকেটত সোমাই আছে ৰাইজে জানে ।"

অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ সৰৱ হৈ কয়, "যি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে গণতন্ত্ৰৰ কথা কয় সেই কেজৰিৱালে দলীয় গণতন্ত্ৰ ভৰিয়ে মোহাৰিছে । তাৰ বাবে আজি মই দল ত্যাগ কৰিছো । ইয়াৰ উপৰি অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন মঞ্চত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক প্ৰসংশা কৰিছিল; কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত অৰবিন্দ কেজৰিৱালক জুবিনৰ পৰিয়ালক সান্তনা দিবলৈ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো তেওঁ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে । নামত আম আদমি পাৰ্টী; কিন্তু ভিতৰি কট্টৰ । আজি মোৰ লগতে গোলাঘাট জিলা আম আদমি পাৰ্টীৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়াই দল ত্যাগ কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক:দিল্লী ৱাকফ ব’ৰ্ডত নিযুক্তিত অনিয়ম; বিপদত আম আদমি পাৰ্টীৰ বিধায়ক

মোহভংগ ! ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ পৰা পৃথক আম আদমী পাৰ্টী

TAGGED:

GOLAGHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM POLITICS
AAP LEADER RESIGNED
ASSAM AAP LEADER RESIGNED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.