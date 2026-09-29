জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰিব আপে: সঞ্জয় সিং
আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে কয় যে দলটোৱে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে । কিন্তু সংসদত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰিব ।
Published : September 29, 2026 at 6:35 PM IST
নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক লৈ আহ্বান কৰা ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে ।
বুধবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ অভিযোগক লৈ দেশজোৰা প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিৰোধী নেতাসকলে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙে কয় যে দলটোৱে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰে । কিন্তু সংসদত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰিব ।
সিঙে কয়, “আম আদমি পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে আমি ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ অংশ নহয়, গতিকে এনে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ নাই ।”
AAP to skip INDIA bloc meeting on SIR row but will back impeachment motion against CEC: Sanjay Singh— ANI Digital (@ani_digital) September 29, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/gm1UhRJD12#AAP #INDIAbloc #SanjaySingh #CEC pic.twitter.com/tt0leZmDYD
"মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অভিযোগনামা দাখিলৰ কথা যিমানদূৰলৈ আহিছে, আমি ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ ৷ যদি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা প্রস্তাৱ সংসদত অনা হয় আৰু যিকোনো ব্যৱস্থা লোৱা হয়, তেনেহ’লে আমি সকলো বিৰোধী দলৰ সৈতে হাত মিলাই এই যুদ্ধখন একেলগে যুঁজিম ৷” তেওঁ কয় ।
আনহাতে, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱেও বিৰোধী বৈঠকৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব বুলি প্ৰকাশ পোৱা বাতৰিৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সঞ্জয় সিঙে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে উত্তৰ প্ৰদেশত অখিলেশ যাদৱ আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীক 'অসুবিধা' দিছিল ।
"উত্তৰ প্ৰদেশত কংগ্ৰেছে সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু অখিলেশ যাদৱক কেনেদৰে অশান্তি দি আহিছে সেয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ।" আপ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।
সঞ্জয় সিঙে কয়, "আজি আমি এটা বক্তব্য শুনিলোঁ যে কংগ্ৰেছে ১৫০ খন আসন বিচাৰে । কেতিয়াবা ৪০৩ খন আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কয়; কেতিয়াবা আকৌ ২০০ আসন বিচৰা বুলি কয় । তেওঁলোকে বিজেপি নে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে ? তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ পৰা এনে লাগে যেন তেওঁলোকে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধেহে যুঁজিছে ।"
উল্লেখ্য যে 'দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ'ৰ এক তদন্তমূলক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ৰাজনৈতিক উত্তাপ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । প্ৰতিবেদখনত কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত আৰু পদ্ধতি সন্দৰ্ভত ১০ মাহৰ ভিতৰত কমেও ১৪ বাৰ আপত্তি উত্থাপন কৰিছে ।
ইফালে, নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা আপত্তিসমূহে প্ৰতিষ্ঠানিক মতানৈক্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি কোৱা কথা নাকচ কৰি কয় যে এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তসমূহ আয়োগৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছিল ।