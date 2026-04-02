ETV Bharat / politics

ৰাজ্যসভাত একাষৰীয়া সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা, অশোক মিট্টালক নতুন দায়িত্ব

আম আদমী পাৰ্টীয়ে সাংসদ চাড্ডাক উপ-দলপতিৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিলে ৷

সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 8:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: শেহতীয়াকৈ দেশৰ জনতাৰ স্বাৰ্থত সংসদত সবল কণ্ঠৰে সংবাদ চৰ্চাত থকা জনপ্ৰিয় নেতা ৰাঘৱ চাড্ডাই পুনৰবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ সদনৰ মজিয়াত নিতৌ নতুন বিষয়ত মাত মতাৰ বাবে এইবেলি ৰাঘৱৰ নাম চৰ্চালৈ অহা নাই ৷

বৰং ৰাজ্যসভাৰ উপ-দলপতি পদৰ পৰা ৰাঘৱ চাড্ডাক আঁতৰ কৰাৰ বাবেহে সাংসদগৰাকী চৰ্চালৈ আহিছে ৷ এককথাত একাষৰীয়া কৰা হৈছে আপৰ সাংসদগৰাকীক ৷

আম আদমী পাৰ্টীয়ে সাংসদ চাড্ডাক উপ-দলপতিৰ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰি ৰাজ্যসভাত নেতৃত্বৰ গাঁথনিত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে । এতিয়াৰে পৰা চাড্ডাৰ স্থানত দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিব লুধিয়ানাৰ সাংসদ তথা লাভলী প্ৰফেচনেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অশোক মিট্টালে । সচিবালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন পত্ৰত দলটোৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অশোক মিট্টালে ভৱিষ্যতেও ৰাজ্যসভাত দলৰ উপ-দলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যাব ।

ৰাঘৱ চাড্ডাক অপসাৰণ

ৰাঘৱ চাড্ডাক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাটো বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । বিগত কিছুদিন ধৰি দলৰ ভিতৰচ’ৰাত ভিন্ন বিষয়ত চাড্ডাৰ সক্ৰিয় ভূমিকাক লৈ বহু প্ৰশ্নও উত্থাপন হৈছে ।

মন কৰিবলগীয়া যে ইয়াৰ পূৰ্বে দলৰ তাৰকা প্ৰচাৰকৰ তালিকাৰ পৰা ৰাঘৱ চাড্ডাৰ নাম বাদ পৰিছিল ৷ সেই বিষয়টোৱেও যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল । বৰ্তমান সংসদীয় দলত চাড্ডাক পদৰ পৰা আঁতৰ কৰাটোও সেই ধাৰাৰে অংশ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ৷

অশোক মিট্টালৰ ওপৰত দলৰ আস্থা প্ৰকাশ

দলটোৰ এই সিদ্ধান্তক পঞ্জাৱৰ ৰাজনৈতিক গতিশীলতা আৰু সাংগঠনিক ভাৰসাম্যৰ সৈতে জড়িত বিষয় বুলি গণ্য কৰা হৈছে । পঞ্জাৱৰ এক বৃহৎ ঔদ্যোগিক আৰু শৈক্ষিক পৰিয়ালৰ সদস্য অশোক মিট্টালক উপ-দলপতি হিচাপে নিযুক্তি দি আম আদমি পাৰ্টীয়ে এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিক ৰাজ্যসভালৈ প্ৰক্ষেপ কৰে । দলীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে, সদনৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ কাম আৰু সমন্বয়ৰ উন্নতিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

ৰাঘৱ চাড্ডাক লৈ চলিছে বহু জল্পনা-কল্পনা

এসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য সহায়ক হিচাপে চৰ্চা লাভ কৰা ৰাঘৱ চাড্ডাৰ আকস্মিক অপসাৰণে বহু জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । চাড্ডা দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ ৰাজনীতিত অত্যন্ত সক্ৰিয় নেতা হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে যদিও বিগত কেইমাহমানৰ পৰা দলীয় কেইবাটাও আগশাৰীৰ অনুষ্ঠানত তেওঁৰ মৌনতা আৰু অনুপস্থিতিয়ে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল ।

ৰাজ্যসভা সচিবালয়ৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য

সংসদীয় নিয়ম অনুসৰি যিকোনো দলে নিজৰ দলপতি বা উপ-দলপতিৰ যিকোনো সালসলনিৰ বিষয়ে অধ্যক্ষ বা সদনৰ সচিবালয়ক অৱগত কৰিব লাগে । আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে ।

এতিয়া সদনৰ কার্যসূচীৰ সময়ত আপৰ স্থিতিক প্রতিনিধিত্ব কৰি কৌশল প্রণয়ন কৰাত অশোক মিট্টালে মূল ভূমিকা পালন কৰিব ৷ বিষয় সন্দৰ্ভত ৰাঘৱ চাড্ডা বা আন কোনো শীৰ্ষ দলীয় নেতাই এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে বিশ্বাস কৰে যে দলীয় আভ্যন্তৰীণ কৌশলৰ অংশ হিচাপে এই পদত নতুন মুখ হিচাপে অশোক মিট্টালক নিযুক্তি প্ৰদান কৰি আপে আগন্তুক নিৰ্বাচন আৰু সদনৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে দলটোক সাজু কৰি তুলিছে ।

বিজেপিৰ গৰিহণা

দেশৰ শীৰ্ষ ৰাজনীতিক বীৰেন্দ্ৰ সচদেৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতৃত্বই নিজৰ সংসদীয় দলৰ নেতা নিযুক্তি দিয়াৰ অধিকাৰ আছে । কিন্তু যি ধৰণে সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাক ৰাজ্যসভাত দলৰ উপ-দলপতি পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে, সদনত ভাষণ দিবলৈ সময় নিদিবলৈ ৰাজ্যসভাৰ সচিবালয়ক অনুৰোধ জনাইছে ৷ তাৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে ৰাঘৱ চাড্ডাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিশৃংখল আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতৃত্বৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছিল । প্ৰথমে আম আদমি পাৰ্টীৰ ভেটি হৈ অহা স্বাতী মালিৱাল আৰু এতিয়া ৰাঘৱ চাড্ডাই ক্ৰমাগতভাৱে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পৰা আঁতৰি আহিছে । আম আদমি পাৰ্টীৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ পৰা আন একাংশয়ো নিজকে আঁতৰাই ৰখাটো সম্ভৱ । অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নৈতিক দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰি স্বাতী মালিৱাল আৰু ৰাঘৱ চাড্ডাক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে ভাল আছিল ৷ কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে কেজৰিৱাল এজন দুৰ্বল নেতা, যাৰ বিৰোধী দলৰ পৰাই হওক বা দলৰ ভিতৰতেই হওক বিৰোধৰ সন্মুখীন হ’বলৈ সাহসৰ অভাৱ ।’’

আনহাতে, আপৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাৰ স্থানত ৰাজ্যসভাত আম আদমি পাৰ্টীৰ নতুন উপ-দলপতি হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা সাংসদ অশোক মিট্টালে বৃহস্পতিবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চাড্ডা সন্দৰ্ভত চলি থকা জল্পনা-কল্পনাক নস্যাৎ কৰে ।

মিট্টালে কয়, ‘‘দলটোৱে মোক নিয়মীয়া পদ্ধতিৰ অংশ হিচাপে এই দায়িত্ব দিছে ৷ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাঘৱ চাড্ডাৰ নাম আছিল আৰু এতিয়া মোক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে । আমাৰ দলটো গণতান্ত্ৰিক দল । ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি মোক এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ধন্যবাদ জনাইছো ।’’

TAGGED:

ৰাজ্যসভাৰ উপ দলপতি
আম আদমি পাৰ্টী
অশোক মিট্টাল
সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা
ৰাঘৱ চাড্ডাক অপসাৰণ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.