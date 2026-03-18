বিধানসভা নিৰ্বাচন : আপৰ ছয়জনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা

আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো ৰাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে সাজু হৈছে৷ সকলো দলেই ঘোষণা কৰিছে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা৷ দেওবাৰৰ পাছত মঙলবাৰে আপে ঘোষণা কৰিলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা৷

AAP releases second candidate list for Assam Assembly election 2026
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু আপ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 10:29 AM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আম আদমী পাৰ্টী চমুকৈ 'আপ'-এ প্ৰকাশ কৰিলে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা । দেওবাৰে প্ৰথমখন ১৪ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছত মঙলবাৰে নিশা আপে ঘোষণা কৰে ছয়জনীয়া দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা ।

আপৰ দ্বিতীয় তালিকা অনুসৰি, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াসকল হৈছে ক্ৰমে-

  1. ৫৯ নং বঢ়মপুৰ সমষ্টিত ৰানু মাই টেৰংপী
  2. ১১০ নং ডিফু সমষ্টিত বীৰেস ডিফ'চা
  3. ১০০ নং যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰণৱ প্ৰিয়াংশু দত্ত
  4. ১২৫ নং উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত চাইনুল হক
  5. ২৯ নং পলাশবাৰীত এলভিন বৰুৱা আৰু
  6. ৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিত বল্লভ পাত্র

দুইখন প্ৰাৰ্থী তালিকাৰে আপে এতিয়ালৈকে ২০ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে । দেওবাৰে ঘোষণা কৰা ১৪ জনীয়া প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত আপে নাওবৈচাত অচ্যুত দাসক, দেৰগাঁৱত পুলিন গগৈক, গহপুৰত জাৰবোম কুটুমক, চেণ্ট্ৰল গুৱাহাটীত অনুৰূপা ডেকাৰজাক, খুমটাইত আশীষ হাজৰিকাক, শিৱসাগৰত তপন গগৈক, ৰঙানদীত টিকেন্দ্ৰ থাপাক, চেঙাত জাহিদুল ইছলাম খানক, নদুৱাৰত ৰঞ্জিত বড়োক, তিতাবৰত পল্লৱ শইকীয়াক, পূব গোৱালপাৰাত জিন্না আমিৰ হুছেইনক, ৰহাত বৰুণ বিকাশ দাসক, বোকাজানত ৰেণুকা টিমুংপিক আৰু বিশ্বনাথত অনন্ত গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল ।

লক্ষণীয় বিষয় যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে বিৰোধী শিবিৰ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও অৱশেষত বিৰোধী কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিল । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা বিৰোধী মিত্রজোঁটত অসম জাতীয় পৰিষদক, চি পি আই এম, চি পি আই এম এল আৰু এ পি এইচ এল চি দল চামিল হ'ল ।

বাকী বিৰোধী দলসমূহে পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইতিমধ্যে বিৰোধী দলসমূহে পৰ্যায়ক্ৰমে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ।

