এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কিমানে ঘূৰাই পাব আমানতৰ ধন ?
এইবাৰৰ নিৰ্বাচত ২৭ টা ৰাজনৈতিক দলৰ ৪৬৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলাৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় হিচাপে আছে ২৫৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ।
Published : April 19, 2026 at 11:24 AM IST
গুৱাহাটী: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নমা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কমিল । ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ পাছত ২০২১ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত থকা ভোটাৰতকৈ প্ৰায় ১৫ লাখ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত বৃদ্ধি পালে যদিও নির্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কমিল ।
২০২১ চনত ৰাজ্যত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল ২,৩৪,৩৬,৮৬৪ গৰাকী । এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৯,৫৮,১৩৯ গৰাকী । ২০২১ চনত অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ মুঠ সংখ্যা আছিল ৯৪৬ গৰাকী । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমা প্ৰাৰ্থীৰ মুঠ সংখ্যা হ'ল ৭২২ গৰাকী ।
যোৱা ৯ এপ্ৰিলত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ল আৰু অহা ৪ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা । নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত ভোট গণনাৰ পূৰ্বে বৰ্তমান শাসক-বিৰোধীৰ মাজত আসনৰ সংখ্যা আৰু প্ৰাৰ্থীৰ মাজত জয়-পৰাজয়ৰ হিচাপ-নিকাচ চলাৰ সমান্তৰালকৈ কেতবোৰ প্ৰসংগ চৰ্চালৈ আহিছে ।
এইখিনিতে চৰ্চাত থকা এটা প্ৰসংগ হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন । আমানতৰ ধনৰ পৰিমাণটো ডাঙৰ কথা নহয় যদিও আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাটো ডাঙৰ কথা । কাৰণ আমানতৰ ধনৰ লগত এজন প্ৰাৰ্থীৰ জনপ্ৰিয়তা তথা ভোটৰ হিচাপ জড়িত হৈ থাকে । উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৯৪৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৬৮০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে নির্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা ভোট লাভ নকৰিলে প্ৰাৰ্থীয়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত জমা দিয়া আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত কৰা হয়। এইবাৰ নিৰ্বাচনত থিয় হোৱা কিমান প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব সেই কথা নির্বাচনী ফলাফলত স্পষ্ট হ'ব । লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ৭৮০ জন আৰু এইবাৰ হৈছে ৬৬৩ জন । আনহাতে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল ৭৬ গৰাকী আৰু এইবাৰ হৈছে ৫৯ গৰাকী । নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ হাৰ পূৰ্ব তুলনাত বৃদ্ধি হোৱা নাই ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমানতৰ ধনৰ পৰিমান:
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ইতিমধ্যে ইভিএমত বন্দী হৈছে । অহা ৪ মে'ত হ'ব ভোট গণনা আৰু ওলাব ফলাফল । সেই ফলাফলতে ওলাব কিমান প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব । বিধানসভা নিৰ্বাচনত মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সাধাৰণ প্ৰাৰ্থীয়ে জমা দিয়া আমানতৰ ধনৰ পৰিমান হৈছে দহ হাজাৰ টকা । আনহাতে অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জমা দিয়া আমানতৰ ধনৰ পৰিমাণ হৈছে পাঁচ হাজাৰ টকা ।
কিমান ভোট নাপালে বাজেয়াপ্ত হয় আমানতৰ ধন:
নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিয়ম অনুসৰি এটা সমষ্টিত 'নোটা'ৰ ভোটখিনি বাদ দি ভোটদান হোৱা মুঠ ভোটৰ এক ষষ্ঠাংশ ভোট লাভ নকৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হয় । অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়নৰ সৈতে আদায় দিয়া ধনৰাশি ঘূৰাই নিদিয়ে । বিধানসভা নিৰ্বাচনত এজন প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা নিয়ম ।
যদি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টিটোত হোৱা মুঠ ভোটৰ ১/৬ অংশ বা তাতকৈ কম ভোট লাভ কৰে, তেন্তে তেওঁৰ আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত কৰা হয় । এই নিয়মৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে নিৰ্বাচনত অগা-পিছা নকৰা বা অৰ্থহীন প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখা । যদি এখন বিধানসভা আসনত ১ লাখ ভোট হয়, তেন্তে আমানত ৰক্ষা কৰিবলৈ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰায় ১৬,৬৬৬ ৰো অধিক ভোট লাভ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্দিষ্ট ভোটৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হয় ।
২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমানৰ বাজেয়াপ্ত হৈছিল আমানতৰ ধন:
২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ১৪ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলবমুঠ ১৪৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত ১১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হৈছিল । আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ হাৰ প্ৰায় ৭৮ শতাংশ । অর্থাৎ এই বৃহৎ সংখ্যক প্ৰার্থীয়ে তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সংসদীয় সমষ্টিত ভোটদান হোৱা মুঠ ভোটৰ (নোটাক বাদ দি) ন্যূনতম এক ষষ্ঠাংশও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
উল্লেখ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনত অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ১২,৫০০ টকা আৰু অন্য বৰ্গৰ প্ৰার্থীয়ে ২৫,০০০ টকা আমানত ধন হিচাপে মনোনয়নৰ সৈতে জমা দিব লাগে ।
নিৰ্বাচনৰ সময়ত দেখা যায় বহু অখ্যাত দল আৰু গণবিচ্ছিন্ন প্রার্থী :
প্ৰত্যেক বছৰে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে দেখা যায় কেতবোৰ অখ্যাত ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মী । এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনটো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই । নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে এনে কেতবোৰ দলৰ প্ৰয়োভৰ ঘটে আৰু এনে দলৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ কাম-কাজ আৰু হঠাৎ নেতা হোৱাৰ বাসনা জাগি উঠে ।
আনহাতে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় ৰূপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এচামো একে সময়তে নেতাৰ বসন পিন্ধি পুনৰ মূৰ দাঙি উঠা পৰিলক্ষিত হয় । ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত এনেদৰে হঠাৎ আবিৰ্ভাৱ হোৱা খ্যাত-অখ্যাত ৰাজনৈতিক দলে স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক অংকত আউল লগোৱাৰ ঘটনাও নোহোৱাকৈ থকা নাই । বহুতক ভোট বিভাজনৰ বাবেও থিয় কৰোৱা হয় ।
বিগত নির্বাচনতো এনে ভোট বিভাজনৰ ফলত শাসকীয় দলক লাভান্বিত কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছিল । এনে ভোট বিভাজনৰ ফলত কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ জয়-পৰাজয় খুব কমসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত হৈছিল । এইবাৰৰ নির্বাচনতো বহু দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে নিজে জয়ী হ'ব নোৱাৰিলেও কাৰোবাক জয়-পৰাজয়ত অৰিহণা যোগোৱাটো নিশ্চিত ।
উল্লেখ্য যে ২০১৬ চনৰ দৰে ২০২১ চনৰ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নির্বাচনতো ৪২ টা ৰাজনৈতিক দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিত মুঠ ৩৮১ জন নির্দলীয় প্রার্থীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । কিন্তু এইসকলৰ এগৰাকীও বিধায়ক হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাতো দূৰৰে কথা বেছিভাগৰ আমানত ধনো ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৬০ গৰাকী বিধায়ক, কংগ্ৰেছৰ ২৯ গৰাকী বিধায়ক (বর্তমান কমিছে), অগপৰ ৯ গৰাকী বিধায়ক, এ আই ইউ ডি এফৰ ১৬ গৰাকী বিধায়ক, বি পি এফৰ ৪ গৰাকী, ইউ পি পি এলৰ ৭ গৰাকী, চি পি আইৰ এগৰাকী আৰু ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈছিল ।
আনহাতে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা ২২৫ গৰাকী, ৰাজ্যিক দলৰ পৰা ১১৬ গৰাকী, পঞ্জীভুক্ত-অস্বীকৃত দলৰ পৰা ২২৫ গৰাকী আৰু নিৰ্দলীয় ৰূপত ৩৮০ গৰাকীকে ধৰি মুঠ ৯৪৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । তাৰে ২৬৪ গৰাকী কোটিপতিও আছিল । কিন্তু কোটিপতি হ'লেও বেছিভাগেই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছিল । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰীয় দলে মুঠ ১,২৩,৩৭,৭৪৬ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আঞ্চলিক দলে ৩৯,৫৭,৪০১ টা ভোট পাইছিল ।
আনহাতে আন খ্যাত-অখ্যাত ৩২ টা দল আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মিলি লাভ কৰিছিল ১৩,৮৮,৫৫৫ টা ভোট । পিচে এনে দলৰ প্ৰাৰ্থী বা নিৰ্দলীয় প্রার্থী জয় হ'ব নোৱাৰিলেও কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ জয়-পৰাজয়ৰ ক্ষেত্রত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । আনকি একাংশ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মাথোঁ কেইটামান ভোটৰ ব্যৱধানতহে জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ।
এইবাৰৰ নিৰ্বাচত ২৭ টা ৰাজনৈতিক দলৰ ৪৬৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলাৰ বিপৰীতে নিৰ্দলীয় হিচাপে আছে ২৫৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী । ২৭ টা ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত বেছিভাগৰ নাম নিৰ্বাচনৰ সময়তহে দেখিবলৈ পোৱা যায় । এনে দলবোৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তহে সক্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । এনে প্ৰাৰ্থীৰ বাবেই বহু সময়ত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী কম ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হ'বলগীয়া হয় । আনহাতে আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱাৰ সংখ্যাও এনে প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বৃদ্ধি পায় ।
