কেইটামান আমোদজনক তথ্য : ২৬১ কোটি টকাৰ গৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ হাতত আছে ৪০০ টকা
এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিকছ ৰিফ'ৰ্মছ আৰু আছাম ইলেকচনৱাছে প্ৰাৰ্থীৰ শপতনামাৰ আধাৰত যুগুত কৰা ৰিপ'ৰ্টৰ আধাৰত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
Published : April 1, 2026 at 6:44 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী । নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ কেতবোৰ তথ্যই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । তদুপৰি বহু তথ্য যথেষ্ট আমোদজনক । প্ৰাৰ্থীৰ এনে কেতবোৰ তথ্যক লৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদন ।
হাইলাকান্দিত ৰাজ্যৰ সবাতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে একেবাৰে দৰিদ্ৰ প্ৰাৰ্থী
ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ধনী প্ৰাৰ্থীজন হৈছে হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাহু ৰায় । তেওঁৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৬১ কোটি টকা । কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল ৰয় হৈছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী তথা এসময়ৰ বৰাকৰ প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদ গৌতম ৰয়ৰ পুত্ৰ ।
আমোদজনক কথাটো হৈছে যে হাইলাকান্দি সমষ্টিত এই ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে একেবাৰে দৰিদ্ৰ প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত দুজন প্ৰাৰ্থীৰ হাতত এটকাও নাই । খালী হাতে নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা এই দুই প্ৰাৰ্থী হৈছে ধ্ৰুৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু জীৱন ৰয় ।
যিসময়ত নিৰ্বাচন খেলাৰ নামত প্ৰাৰ্থীসকলে লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছে, সেই সময়তো হাতত এটকাও নথকাকৈ যুঁজত নামিছে হাইলাকান্দিৰ এই দুই প্ৰাৰ্থী । তদুপৰি হাইলাকান্দি সমষ্টিতে আছে এনে আন দুজন প্ৰাৰ্থী, যাৰ হাতত বৰ্তমান সময়ত জমা আছে ৪০০ টকাৰ পৰা ২০০০ টকা ।
হাইলাকান্দিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী গৌতম নাথৰ হাতত ৪০০ টকা জমা থকাৰ বিপৰীতে অজিত নুনীয়াৰ হাতত জমা আছে ২০০০ টকা । তেওঁলোক দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ নামতে নাই কোনো অস্থাৱৰ সা-সম্পত্তি । ফলত হাইলাকান্দি সমষ্টিত এইবাৰ মুখামুখি যুঁজত নামিছে একেবাৰে ধনী আৰু একেবাৰে দুখীয়া প্ৰাৰ্থী ।
সেইদৰে বৰাকৰ আলগাপুৰ-কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ফৰিজ জামান মজুমদাৰৰ হাতত আছে মাত্র ৫০০ টকা । ২৬১ কোটি টকা সম্পত্তিৰ গৰাকী কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল ৰয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হাইলাকান্দি সমষ্টিত ফুটাকড়ি এটাও নথকা দুই নির্দলীয় প্রার্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । শপতনামা অনুসৰি, দুয়োজন প্ৰাৰ্থীৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ কোনো সম্পত্তি নাই । এইবাৰৰ নির্বাচনত এই দুজন প্রার্থীয়েই হৈছে আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থী । হাইলাকান্দি সমষ্টিত মুঠ ১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মিলন দাস ।
দলীয় ভিত্তিত কোটিপতি প্ৰাৰ্থী
লক্ষণীয় বিষয় যে ১২৬ টা সমষ্টিৰ মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মুঠ সা-সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২,৩৫২ কোটি টকা । বিজেপিৰ মুঠ ৯০ জন প্ৰাৰ্থীৰ গড়ে সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৭.০১ কোটি টকা আৰু কংগ্ৰেছৰ মুঠ ৯৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ গড়ে সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল ৬.৯২ কোটি টকা ।
প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৭২২ জন প্রার্থীৰ ভিতৰত ২৮৫ জন প্রার্থীয়েই হৈছে কোটিপতি । অৰ্থাৎ অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত এইবাৰৰ বিধানসভা নির্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ ৩৯ শতাংশ প্রার্থীয়েই হৈছে কোটিপতি । এফালে কোনো প্ৰাৰ্থী বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে আৰু আনফালে সম্পত্তি বুলিবলৈ হাতত একো নথকাকৈ যুঁজত নামিছে দৰিদ্র প্রার্থীয়ে ।
ৰাজনৈতিক দল হিচাপে নিৰ্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপিৰ ৯০ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৭৯ জন প্রার্থী (৮৮ শতাংশ) হৈছে কোটিপতি । শাসকীয় বিজেপি দলৰ পৰাই সর্বাধিক কোটিপতি প্রার্থীয়ে নির্বাচনী যুঁজত নামিছে । একেদৰে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৯৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত কোটিপতি প্রার্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৬০ জন, অৰ্থাৎ ৬১ শতাংশ । বিৰোধী দল এ আই ইউ ডি এফৰ ৩০ জন প্রার্থীৰ ভিতৰত ১৬ জন (৫৩ শতাংশ) প্রার্থী কোটিপতি, মিত্রদল অগপৰ ২৬ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৮ জন (৬৯ শতাংশ) প্রার্থী কোটিপতি, ইউ পি পি এৰ ১৮ জন প্রার্থীৰ ভিতৰত ১০ জন (৫৬ শতাংশ) প্রার্থী কোটিপতি, ৰাইজৰ দলৰ ১৩ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৬ জন (৪৬ শতাংশ) প্রার্থী কোটিপতি, বি পি এফৰ ১১ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ৯ জন (৮২ শতাংশ) প্রার্থী কোটিপতি, এজেপিৰ ১০ জন প্রার্থীৰ ভিতৰত ৭ জন (৭০ শতাংশ) প্রার্থী কোটিপতি, চিপিআই (এম) দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২ জন প্ৰাৰ্থীৰ দুয়োজনেই কোটিপতি ।
অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থী
বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১০২ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ গোচৰ । এই হাৰ মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ ১৪ শতাংশ । দলীয় ভিত্তিত গোচৰৰ সংখ্যা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৯৯ জন প্ৰাৰ্থীৰ ২৮ জন, বিজেপিৰ ৯০ জন প্ৰাৰ্থীৰ ৮ জন, এ আই ইউ ডি এফৰ ৩০ জনৰ ১১ জন, অগপৰ ২৬ জনৰ ৬ জন, ৰাইজৰ দলৰ ১৩ জনৰ ২ জন, অজাপৰ ১০ জনৰ ২ জন, চি পি আই (এম এল)ৰ ৩ জনৰ ভিতৰত এজনৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ গোচৰ ।
এই গোচৰবোৰৰ ভিতৰত ৮ জনৰ বিৰুদ্ধে আছে হত্যাৰ গোচৰ আৰু ৯ জনৰ বিৰুদ্ধে আছে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গোচৰ । আটাইতকৈ বেছি গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে শিৱসাগৰৰ অখিল গগৈ । শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিজনৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ সংখ্যা ২১টা।
ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে হত্যাৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ দৰে ২টা গুৰুতৰ অপৰাধৰ গোচৰ । ১৩টা গোচৰেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে হোজাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শিলাদিত্য দেৱ । তদুপৰি বঢ়মপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ৰুণুমী টেৰণপিৰ বিৰুদ্ধে ১১টা, সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৩টা, মন্দিয়াৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আছে ৪টা গোচৰ ।
কোটিপতি-লাখপতি প্ৰাৰ্থী
নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ১০ লাখতকৈ কম সম্পত্তি থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১৮৩ জন । সেইদৰে ১০ লাখৰ পৰা ৫০ লাখ টকাৰ সম্পত্তি থকা প্ৰাৰ্থী হৈছে ১৬৫ জন । আনহাতে, ৫০ লাখৰ পৰা ২ কোটি টকাৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থী হৈছে ১৭০ জন । ২ কোটি টকাৰ পৰা ৫ কোটি টকাৰ ভিতৰত থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ১০৮ জন আৰু ৫ কোটি টকাৰ ওপৰৰ সম্পত্তি থকা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৯৬ জন ।
২০২১ চনৰ পৰা কাৰ কিমান সম্পত্তি বাঢ়িল
২০২১ চনত দাখিল কৰা শপতনামাৰ তুলনাত ২০২৬ চনৰ শপতনামাত কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দুগুণতকৈ বেছি হ'ল । এইসকলৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পত্তি ২০২১ চনত ১৭ কোটি টকাৰ তুলনাত এইবাৰ ৩৫ কোটি টকা হ'ল । সেইদৰে মন্ত্রী অশোক সিংহলৰ সম্পত্তি ১৭ কোটি টকাৰ পৰা ৩৪ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পালে ।
বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সম্পত্তি ১০ কোটি টকাৰ পৰা ২৬ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হ'ল । মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৬ কোটি টকাৰ পৰা ১৭ কোটি টকালৈ আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ সম্পত্তি ৫ কোটি টকাৰ পৰা ১৩ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পালে । প্ৰায়সংখ্যক মন্ত্রী-বিধায়কৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বিগত পাঁচ বছৰত ভালেখিনি বৃদ্ধি পালে ।
নিৰ্বাচনী যুঁজত বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত নৱপ্ৰজন্মৰ ভালেসংখ্যক প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । ১২৬ টা সমষ্টিৰ মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ২৫ ৰ পৰা ২৬ বছৰ আৰু ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৭০ ৰ পৰা ৭৯ বছৰ । অৱশ্যে ৮০ ঊৰ্ধ্বৰ কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে অসমত এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলা নাই । আনহাতে, ২৫ ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী আছে মুঠ ৪২ গৰাকী । ১৭৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ২৫ ৰ পৰা ৪০ বছৰ ।
সেইদৰে ৪৩৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৪১ ৰ পৰা ৬০ বছৰ । ১১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ৬১ ৰ পৰা ৮০ বছৰৰ ভিতৰত । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত ২৫ ৰ পৰা ৩০ বছৰ বয়সৰ ৬১ গৰাকী আৰু ৭১ ৰ পৰা ৮০ বছৰ বয়সৰ ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছিল ।
প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা
এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ২১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে । আনহাতে, গ্ৰেজুৱেট প্ৰফেচনেল প্ৰাৰ্থী আছে ৪৯ গৰাকী । সেইদৰে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী প্ৰাৰ্থী আছে ১১১ গৰাকী । ডক্টৰেট আছে ১২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ।
ডিপ্ল'মাধাৰী প্ৰাৰ্থী আছে ১২ গৰাকী । আনহাতে, দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছে ১৫৮ গৰাকী আৰু দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ আছে ১১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থী । তদুপৰি অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ৪৫ গৰাকী, পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ ১০ গৰাকী আৰু লিখা-পঢ়া জনা তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে । অৱশ্যে নিৰক্ষৰ প্ৰাৰ্থী এজনো নাই ।