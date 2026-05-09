শুভেন্দুৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে মমতাই সলনি কৰিলে Social Media Bio

বংগত বিজেপিৰ জয়ৰ পিছতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰফাইলৰ পৰা তেওঁৰ "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, পশ্চিমবংগ" আঁতৰাই পেলায় ।

শুভেন্দুৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে মমতাই সলনি কৰিলে Social Media Bio
Published : May 9, 2026 at 4:30 PM IST

নতুন দিল্লী : শনিবাৰে বংগৰ ৰাজনীতিত ৰচিত হয় এক নতুন ইতিহাস । প্ৰথমবাৰৰ বাবে বংগভূমিত ৰাজপাটত বহে গেৰুৱা শিবিৰ । আনহাতে, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত নীৰৱে বায়’ আপডেট কৰি বংগৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ এক প্ৰতীকী মুহূৰ্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ (টিএমচি) সৰ্বোচ্চ নেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ), ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক প্ৰফাইলত Bio অৰ্থাৎ নিজৰ বিষয়ে বৰ্ণনা "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, পশ্চিমবংগ" সলনি কৰি "প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ । পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী (পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ আৰু সপ্তদশ বিধানসভা)" লিখে ।

শুভেন্দুৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে মমতাই সলনি কৰিলে ফেচবুকৰ Bio (Screenshot: Facebook/Mamata Banerjee)

শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় ১১ বজালৈকে মমতাৰ X প্ৰফাইলত তেওঁক "মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, পশ্চিমবংগ" বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল । কিন্তু ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ব্যাপক বিজয়ৰ পিছত শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে এই পৰিৱৰ্তন ঘটে ।

উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ২০৭ খন আসন লাভ কৰি ৰাজ্যখনত তৃণমূলৰ ১৫ বছৰীয়া নিৰৱচ্ছিন্ন শাসনৰ অন্ত পেলায় । ২০১১ চনত বাওঁ মঞ্চৰ ৩৪ বছৰীয়া শাসন ব্যৱস্থাক পৰাস্ত কৰি ক্ষমতালৈ অহা মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেতিয়াৰে পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজেপিৰ অন্যতম শক্তিশালী সমালোচক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

মমতাক Unfollow কৰিলে কলকাতা আৰক্ষীয়ে

আনহাতে, অনলাইন মাধ্যমত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা আন এটা পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছে । কলকাতা আৰক্ষীয়ে নিজৰ X অফিচিয়েল হেণ্ডেলত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জী আৰু তৃণমূলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীক আনফ’ল’ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই একাউণ্টত এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি আন বিজেপি নেতাসকলক ফ'ল' কৰা হৈছে ।

শুভেন্দুৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে মমতাই সলনি কৰিলে X প্ৰফাইলৰ Bio (Screenshot: X/Mamata Banerjee)

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতো চৰকাৰ গঠনৰ সৈতে জড়িত সাংবিধানিক পদ্ধতিসমূহ প্ৰথমে সম্পূৰ্ণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈ মমতাই ততালিকে পদত্যাগ কৰা নাছিল । আনহাতে, বিজেপিয়ে এই বিলম্বৰ বাবে সমালোচনা কৰি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট জনাদেশ থকাৰ পিছতো পৰিৱৰ্তন স্থগিত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন অভিষেক বেনাৰ্জীৰ

ইফালে, তৃণমূলৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত বৃহৎ পৰিসৰৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰায় ৩০ লাখ প্ৰকৃত ভোটাৰক নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱা বুলি দাবী কৰে । এটা X পোষ্টত তেওঁ নিৰ্বাচনক 'অতি কঠিন' বুলি অভিহিত কৰি কেইবাটাও চৰকাৰী সংস্থা আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে দলীয়ভাৱে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ইভিএম পৰিচালনা, গণনাৰ পদ্ধতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ইউনিটৰ সৈতে জড়িত বিষয়ৰ মিল নোহোৱাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভতো তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।

অভিষেকে লগতে ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ পৰা চিচিটিভিৰ ফুটেজ মুকলি কৰাৰ দাবী জনায় আৰু ভিভিপেটৰ শ্লিপৰ স্বচ্ছতাৰে গণনাৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ তৃণমূলৰ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকক লক্ষ্য কৰি নিৰ্বাচনৰ পিছত হিংসা আৰু ভয় দেখুওৱা কাণ্ডৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত দলটোৱে ৰাজনৈতিক আৰু আইনী যুঁজ অব্যাহত ৰাখিব বুলি উল্লেখ কৰি সংগঠনটোৰ বাবে কঠিন পৰ্যায় বুলি অভিহিত কৰি দলীয় কৰ্মীসকলক একত্ৰিত হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

শুভেন্দুৰ শপত গ্ৰহণৰ পিছতে মমতাই সলনি কৰিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ Bio (Screenshot: Instagram/Mamata Banerjee)

উল্লেখ্য যে কলকাতাত শুভেন্দু অধিকাৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ লগতে বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

