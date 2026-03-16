চাহ জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ উদ্দেশ্য়ৰে অসমত নতুন ৰাজনৈতিক দল

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম । তিতাবৰত প্ৰায় নিশ্চিত দলৰ প্ৰাৰ্থী । ৪০ৰো অধিক সমষ্টিত দিব প্ৰাৰ্থী ।

অসমৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল জয় ভাৰত পাৰ্টী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 16, 2026 at 6:55 PM IST

যোৰহাট : অহা ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ এদিন পিছতে ৰাজ্যত গঠন হ'ল নতুন ৰাজনৈতিক দল । তিতাবৰত দলীয় কৰ্তৃপক্ষই 'জয় ভাৰত পাৰ্টী' নামৰ এই নতুন দলটো ঘোষণা কৰে । ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰথমবাৰলৈ এই দলটো অৱতীৰ্ণ হ'ব । দল ঘোষণা কৰিয়ে দলৰ শীৰ্ষ নেতাই বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বিৰোধী ঐক্যক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ দাবী কৰিছে । দলটোৱে ঘোষণা কৰা মতে ৪০ টাৰো অধিক সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব । ইতিমধ্যে তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীও প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে ।

জানিব পৰা মতে জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ হৈ অহা নিৰ্বাচনত তিতাবৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ শক্তিশালী নাৰীকণ্ঠ ছ'নিয়া তাঁতীয়ে ।

১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিত এইবাৰ মুঠ ভোটাৰ আছে ২ লাখ ৫১৪ গৰাকী । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত যোৰহাট আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ ১২ খন চাহ বাগিচা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাত তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰায় ৪৬ খন চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ল'ব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ।

জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ছ'নিয়া তাঁতী (ETV Bharat)

বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ চাহ জনজাতিৰ উন্নয়ন আৰু আদিবাসী লোকৰ অধিকাৰ আজুৰি আনিবলৈ বাগিচাই বাগিচাই জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি । শাসকীয় দলৰ টিকটকেন্দ্ৰিক ভিতৰি বিদ্ৰোহ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচ'ৰাৰ কন্দলৰ লগতে দলত্যাগৰ ৰাজনীতি অব্যাহত থকাৰ মাজতে জয় ভাৰত পাৰ্টী গঠনে তিতাবৰৰ ৰাজনৈতিক মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । অহা নিৰ্বাচনত বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু বিৰোধী ঐক্যত বাধা হিচাপে দেখা যাব নেকি জয় ভাৰত পাৰ্টীক ? তাক লৈও চৰ্চা অব্যাহত আছে ।

দল ঘোষণাৰ পিছতে এজন নেতাই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক তীব্ৰ হুংকাৰ দিছে । জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ এজন নেতাই কয়, "কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু অগপই আদিবাসী সমাজক প্ৰতাৰণা কৰিলে । সেয়েহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভূমি পট্টা, মজুৰি বৃদ্ধি আৰু জনজাতিকৰণ আদিৰ লগতে অসমৰ মূল সমস্যা সমাধানৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰাজনীতিৰ পথাৰত আমি যোগ দিছোঁ । ইতিমধ্যে তিতাবৰ সমষ্টিত আমাৰ দলৰ ৩৫ জনীয়া এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ দলে ৪০ টাৰো অধিক সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আদিবাসী সমাজক প্ৰৱঞ্চনা কৰি আহিছে । তেওঁলোকক উত্তৰ আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি ওলাই আহিছোঁ ।"

বিজেপি চৰকাৰক উদ্দেশ্যি নেতাজনে কয়, "নিৰ্বাচন আহিছে যে সেইকাৰণে মাটিৰ পট্টাৰ কাগজ দিয়া হৈছে । এই বুৰ্বকগিৰি আমি আৰু শিকিবলৈ নাই । তেওঁলোকে সদায় নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত ঠগাই, এইবাৰ ঠগাব নোৱাৰে । টকা দিয়ক, পইচা দিয়ক আমাৰ আপত্তি নাই । জয় ভাৰত পাৰ্টীক ৰখাবলৈ কোনো নাই ।"

তিতাবৰত মূল যুঁজখন বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে হ'ব যদিও জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে তিতাবৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ।

