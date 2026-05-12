শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে নিমন্ত্রণ নাপাই আক্ষেপ অখিল গগৈৰ

"বিগত পাঁচ বছৰত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কে বিৰোধীৰ যি ভূমিকা পালন কৰিলে সেই ভূমিকা কংগ্ৰেছৰ ২৯ জন বিধায়কেও পালন নকৰিলে ।" অখিল গগৈৰ আক্ষেপ ।

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 12, 2026 at 8:00 PM IST

গুৱাহাটী: গুৱাহ‍াটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মঙলবাৰে বিশাল আয়োজনৰ মাজত মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লগতে মন্ত্রী হিচাপে শপত ল'লে ৰামেশ্বৰ তেলী, অতুল বৰা, চৰণ বড়ো আৰু অজন্তা নেওগে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰে ।

শপতগ্ৰহণৰ এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটোত প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে উপস্থিত থাকে কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী, এনডিএশাসিত কুৰিখনৰো অধিক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে ধৰি বহু ভিভিআইপি । কিন্তু এই বিয়াগোম অনুষ্ঠানৰ বাবে নিমন্ত্রণ নাপালে এগৰাকী বিধায়কে । যাক লৈ বিধায়কগৰাকীয়ে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁ হৈছে শিৱসাগৰৰ দুবাৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ । মঙলবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি অখিল গগৈয়ে কয়, "মোক নামাতিলেই । পত্র এখনো নিদিলে । ২২খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্রী, গোটেই বিজেপি নেতাসকলক, সাধু-সন্যাসী আদিকে ধৰি লেংটা বাবালৈকে সকলোকে মাতিছে বুলি শুনিছোঁ । কিন্তু অসম বিধানসভাৰ দুবাৰৰ বিধায়ক আৰু এটা দলৰ সভাপতি অখিল গগৈক শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানলৈ মতা নাই ।"

আনহাতে, বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰসংগত আমি কোনো আলোচনা নকৰোঁ । ২০৩১ চনত আমি কিদৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ তাকে লৈ আমি আমি আলোচনা কৰিম । এতিয়াৰে পৰা আমি কাম কৰিম । তুলনামূলকভাৱে অসমত বিজেপিৰ সাংগঠনিক শক্তি বহুত হৈ আছে । আমি বিৰোধী দলবোৰৰ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে আমি যিমান কাম কৰিব লাগে আমি কৰিম ।"

গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয়, "বিজেপিক এই মুহূৰ্তত গালি পাৰিবলৈ নাই নহয় । বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছেহে । গঠনৰ পিছদিনাৰ পৰাহে গালি পাৰিম । তাৰ পূৰ্বে আমাৰ মাজত হোৱা গণ্ডগোলবোৰ কৈ লৈছোঁ । গৌৰৱ গগৈক অসমত এনেদৰে ক'ব পৰা মানুহ পৃথিৱীত দ্বিতীয়জন নাই । কেৱল মই আছোঁ । দলৰ মানুহে নকয় আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলেও নকয় । মাজতে দুদিনমান গৌৰৱ গগৈৰ গাটো গৰম কৰি দিছোঁ । এতিয়া আৰু নকওঁ । এতিয়া চৰকাৰক ধৰিম ।"

ইফালে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অখিল গগৈয়ে কয়, "কোন কাৰ পক্ষত আছে সেইটো বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে ওলাই পৰে । বিগত পাঁচ বছৰত ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কে বিৰোধীৰ যি ভূমিকা পালন কৰিলে সেই ভূমিকা কংগ্ৰেছৰ ২৯ জন বিধায়কেও পালন নকৰিলে । সেই ভূমিকা পালন নকৰা বাবেই মিতিৰালি কৰি কংগ্ৰেছৰ ছয়জন বিধায়ক বিজেপিলৈ গুচি গ'ল । আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ কমিল । তেওঁলোকৰ মানুহৰ আদৰ্শ নাই আৰু বুজাবুজিত থাকে । যাৰ বাবে ৰাইজে ভৰসা কৰা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছে ভোট দিলে । ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোট দিলে । কিন্তু দলে এক্সন নল'লে । সেয়ে কোনে বিশ্বাস কৰিব যে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বিৰোধী । যাৰ বাবে ভোট নাপালে । এইবাৰ বিধানসভাত আমাৰ দুজন হ'ল । কোনে ভূমিকা পালন কৰে চাব । আমি দুজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৰাই দিওঁ নে তেওঁলোকৰ ১৯ জনে লৰাই দিব সেইটো চালে গম পাই যাব । গতিকে কোন বিজেপিবিৰোধী সেইটো বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে ওলাই পৰে ।"

বিজেপিৰ লগত বুজাপৰা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "কেৱল মুখেৰে ক'লে নহ'ব, হাতে-কামে দেখুৱাব লাগিব । মোৰ পাঁচবছৰীয়া অভিজ্ঞতাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছে বিধানসভাত বিজেপিৰ লগত বুজাপৰা কৰি আছে । কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয়, চিপিআইএম দলেও বুজাবুজি কৰি আছিল । মই নিজে দেখিছোঁ । মাত মতাৰ বাবে আমাৰ এজনৰ পৰা দুজন হ'ল আৰু মাত নমতাৰ তেওঁলোকৰ ২৯ৰ পৰা ১৯ জন হ'ল । বিৰোধিতা কৰিলে ভালদৰে কাম কৰিব লাগে । তিনিটা গগৈয়ে কোনখন মিটিং কৰিলে মোক দেখুৱাই দিয়ক । এনে হ'লে কেনেকৈ জিকিম । আমি আদৰ্শগতভাৱে বিজেপিৰ বিৰোধী । আমি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা নাই ।"

উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াস্থিত ৰাইজৰ দলৰ মুখ‍্য কাৰ্যালয়ত আগন্তুক দিনত নতুন অসম গঢ়াৰ ৰাজনীতিৰে আগবঢ়া সন্দৰ্ভত দলৰ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ।

