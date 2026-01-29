ETV Bharat / politics

বিজেপিৰ ১৮, কংগ্ৰেছৰ ৩; সংৰক্ষণমুক্ত হোৱাৰ পিছত মঙলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি শাসক-বিৰোধী শিবিৰত ভিৰ

সংৰক্ষণমুক্ত হোৱাৰ পিছত মঙলদৈ সমষ্টিত কোন হ'ব বিধায়ক । প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰা মণ্ডল সভাপতিলৈকে সকলোকে লাগে শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ।

Mangaldai LAC
সংৰক্ষণমুক্ত হোৱাৰ পিছত মঙলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি শাসক-বিৰোধী শিবিৰত ভিৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 8:47 AM IST

মঙলদৈ : ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতৰ আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ২০২৬ত ৰাজ্য শাসন কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে । সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে শাসনাধিষ্ঠিত দলৰ উপৰি বিৰোধী দলসমূহৰো গন্দাই গন্দাই প্রার্থিত্বপ্রত্যাশীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি একাংশ দলীয় উচ্চস্তৰীয় নেতাৰ প্রিয়ভাজন হোৱাৰ বাবে যিদৰে কচৰৎ অব্যাহত ৰাখিছে, ঠিক তেনেদৰে সৰু-বৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰি তাৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্রচাৰ কৰি নিজৰ গ্রহণযোগ্যতা প্রদর্শনৰ প্রতিযোগিতাত নামিছে । শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰতাশীসকলে ৰাজহুৱা স্থান, ৰাস্তাৰ দাঁতিত নিজৰ ফটো সম্বলিত বিভিন্ন বেনাৰ মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

দৰং জিলাৰ সদৰ সমষ্টি ৫০নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিটো ইমান দিনে অনুসূচিত জাতিৰ (SC) বাবে সংৰক্ষিত আছিল । বছৰ বছৰ ধৰি মঙলদৈ সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছিল যদিও সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইবাৰ সমষ্টিটো সংৰক্ষণমুক্ত কৰিছে নির্বাচন আয়োগে । সংৰক্ষণমুক্ত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰা মণ্ডলৰ সভাপতিলৈকে সকলোৱে বিচাৰিছে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ।

প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ ভোটাৰলৈ শুভেচ্ছাৰে এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাই দলীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব

শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দলৰ পৰা ১৮ জনকৈ প্রার্থিত্বপ্রত্যাশীয়ে দলীয় প্রার্থিত্ব বিচাৰি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকাৰ হাতত আবেদন জমা দিয়াৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । এই প্রার্থিত্বপ্রত্যাশীসকলৰ ভিতৰত আছে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ মঙলদৈৰ বিধায়ক বসন্ত দাস । তিনিবাৰৰ কংগ্রেছ বিধায়ক বসন্ত দাসে প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী হোৱাৰ উপৰি চলিত কাৰ্যকালত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত হোৱাৰ কিছু মাহৰ পিছতে বিজেপিৰ প্রতি মুকলিকৈ সমর্থন জনাইছে । বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত সু-সম্পর্ক বজাই ৰাখি সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন বাবে কেইবাটাও প্রকল্প সমষ্টিবাসীক তেওঁ উপহাৰ দিছে ।

ইফালে আন এগৰাকী প্রার্থিত্বপ্রত্যাশী গুৰুজ্যোতি দাস হৈছে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হোৱা প্রথমগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক । যোৱা নির্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বসন্ত দাসৰ হাতত পৰাজিত হ'লেও মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই তেওঁক মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত কৰিছে ।

অসম মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অহা, বৰ্তমান অসম মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি থকা নীলিমা দেৱী আন এগৰাকী শাসকীয় বিজেপি দলৰ প্রার্থিত্বপ্রত্যাশী । একেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সৈতে জড়িত দৰং বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অশোক ভাৰ্গৱ এইবাৰ মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ এজন প্ৰবল দাবীদাৰ ।

প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ ভোটাৰলৈ শুভেচ্ছাৰে এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাই দলীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ প্রাক্তন ৰাষ্ট্রীয় উপ-সভাপতি তথা বিজেপিৰ পুৰণি নেতা প্ৰণৱ বৰুৱায়ো মঙলদৈ সমষ্টিৰ বাবে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনাইছে । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন নেতা তথা বিজেপিৰ দৰং জিলা সমিতিৰ উপ-সভাপতি চন্দন শইকীয়া, জিলা বিজেপিৰ উপ-সভাপতি তথা মঙলদৈ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ প্রতাপ বৰদলৈয়ে দাবী কৰিছে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ।

জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা, কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ পৰা গৈ দৰং জিলা বিজেপিৰ উপ-সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা গৌৰৱ ডেকাৰজা, যুব মৰ্চাৰ জোনজ্যোতি কাশ্যপো মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ অন্যতম দাবীদাৰ ।

নাট্যকাৰ, সমাজসেৱক হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা, আছুৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ আমন্ত্ৰিত কাৰ্যনিৰ্বাহক খনিন্দ্র ৰাজবংশী, খাৰুপেটীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি কৃষ্ণা সাহা, সমাজকৰ্মী যাদৱ ডেকা, মঙলদৈ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি গীতিমা দাস, জিলা কিষাণ মৰ্চাৰ উপ-সভাপতি গজেন ডেকাই মঙলদৈ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্রার্থী হিচাপে নির্বাচন খেলাৰ মন মেলিছে ।

প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ ভোটাৰলৈ শুভেচ্ছাৰে এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাই দলীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

ইফালে এটা সমষ্টিতে ১৮ জনকৈ প্রার্থিত্বপ্রত্যাশীয়ে জিলা সভাপতিৰ হাতত আবেদন জমা দিয়া কাৰ্যক লৈ সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে ভোটাৰসকলৰ মাজত আলোচনা হোৱা দেখা পোৱা গৈছে । শেষত প্রার্থিত্বপ্রত্যাশীৰ মাজৰ পৰা ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কাক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়েগৈ সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

আনহাতে, প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ দলৰ মঙলদৈ সদৰ সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে দৰং জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক, অধিবক্তা যুগল কুমাৰ শইকীয়া, জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিজুমণি তালুকদাৰ, যুৱ ব্যৱসায়ী, সমাজকৰ্মী তথা মঙলদৈ চহৰৰ ২নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা ইয়ানুৰ ইছলাম ।

দলীয় ৰাজনীতিত একেবাৰে নতুন কংগ্ৰেছৰ তিনি প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ হাতত নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ভোটাৰৰ মাজত গৈ বিভিন্ন সভা-সমিতি কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ।

প্ৰাৰ্থিত্বপ্ৰত্যাশীৰ ভোটাৰলৈ শুভেচ্ছাৰে এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাই দলীয় নেতৃত্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)

ইপিনে ৰাইজৰ দলেও যোৱা নবেম্বৰ মাহতেই মঙলদৈত নিজাকৈ কাৰ্যালয় মুকলি কৰি নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । দলটোৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে মঙলদৈৰ দলীয় কাৰ্যালয় মুকলি সভাত যোগদান কৰি অধিবক্তা, সমাজসেৱক প্ৰবীণ কুমাৰ ডেকা আগন্তুক নিৰ্বাচনত মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ দলটোৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।

একেদৰে জিলা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, যুৱ নেতা হৰেকৃষ্ণ ডেকায়ো নিজকে মঙলদৈ সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি জনতাৰ মাজত কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ২৭ ডিচেম্বৰ, ২০২৫ তাৰিখে প্ৰকাশিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যমতে,

দৰং জিলাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭,৩৭,৩১৬ গৰাকী ।

  • পুৰুষ ভোটাৰ ৩,৭১,২৯২
  • মহিলা ভোটাৰ ৩,৬৬,০০৬
  • আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১৮

আনহাতে, ৫০নং মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ ২,০৭,৬৯১ গৰাকী ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিটোত

  • হিন্দু ভোট প্ৰায় ১,২২,৩৯৬
  • মুছলিম ভোট প্ৰায় ৭৬,৩৪১
  • অন্যান্য ভোট প্ৰায় ৮,৯৫৪

অৱশ্যে চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত এই সংখ্যা অলপ সলনি হ'ব পাৰে ।

মঙলদৈ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ, এজিপি, বিজেপি সকলো দলৰে বিধায়কে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে যদিও উল্লেখযোগ্যভাৱে কোনো এজন বিধায়কেই একেৰাহে দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই । আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কোন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা কোনে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু শেষ মুহূৰ্তত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

