বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয়ৰ পৰা ৰাজনৈতিক আধিপত্যলৈ: ২০২১ আৰু ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনামূলক বিশ্লেষণ
২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৬০খন আসন লাভ কৰিছিল । এইবাৰ সেই সংখ্যাৰ লগত ২২ যোগ হৈ ৮২ খন হ'ল ।
Published : May 7, 2026 at 7:46 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত 'হেট্ৰিক' বিজেপিৰ । বিৰোধীক ধূলিস্যাৎ কৰি একেলেথাৰিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে । ২০১৬ চনত শাসনলৈ অহা বিজেপিয়ে এইবাৰ লাভ কৰিলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা । লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লোৱা বিজেপিয়ে লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল । ২০২১ৰ তুলনাত এইবাৰ আৰু অধিক চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰিলে গেৰুৱা দলটোৱে । অৱশ্যে তাৰ বাবে অতি পৰিকল্পিত আৰু সংগঠিত ৰূপত আগবাঢ়িছিল বিজেপি । যাৰ ফল লাভ কৰিলে দলটোৱে ।
অসম বিধানসভাৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএই লাভ কৰিলে ১০২ টা সমষ্টি । বিজেপিয়ে অকলেই ৮২ খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মিত্রদল অগপই ১০ খন আৰু বিপিএফ দলে ১০ খন আসন লাভ কৰিলে । এইবাৰ অগপৰ এখন আসন বাঢ়িল । বিপৰীতে বিৰোধীয়ে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি ভবা হৈছিল যদিও বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক নেতৃত্ব দিয়া গৌৰৱ গগৈকে ধৰি কেইবাজনো শীৰ্ষ নেতা ৰণত পৰিল । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও এইবাৰো নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধত উত্তীৰ্ণ হ’ব নোৱাৰিলে ।
আনহাতে সমুখৰ পৰা বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক নেতৃত্ব দি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু পৰিকল্পনাৰে ৰাজ্যত নিজ দল তথা মিত্ৰপক্ষৰ সপক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জয়ৰ অভিলেখ ৰচিলে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাট সহজতে মুকলি হ'ল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ২০২১ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৬০খন আসন লাভ কৰিছিল । এইবাৰ সেই সংখ্যাৰ লগত ২০ যোগ হৈ ৮২ খন হ'ল । ২০১৬ আৰু ২০২১ত বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰা নাছিল । কিন্তু এইবাৰ অভিলেখ ৰচনা কৰিলে । ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে ২০২১ত ২৯খন আসন লাভ কৰিছিল যদিও এইবাৰ লাভ কৰিলে মাত্র ১৯ খন আসন । হেৰুৱালে ১০ খন আসন । এককথাত বিৰোধীৰ আসনতে বহিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ দল । যিটো দলে ২০০১ চনৰ একেলেথাৰীয়ে তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে শাসনভাৰ লাভ কৰিছিল ।
লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰধান বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদাৰ বাবে অসম বিধানসভাত ২১ খন আসনৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু কংগ্ৰেছ ১৯ খনতে সীমাবদ্ধ থাকিল । ইফালে বিটিএডিত ২০২১ত ইউপিপিএলে ৬খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু ৪খন আসন পাইছিল বিপিএফে । কিন্তু এইবাৰ ইউপিপিএলৰ অস্তিত্ব নাথাকিল বিধানসভা নিৰ্বাচনত । বিপৰীতে ১০খন আসনেৰে বিটিএডিত পুনৰবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁৰ গ্ৰহণযোগ্যতাক উৰ্ধমুখী কৰিলে ।
সেইদৰে এইবাৰ মাত্ৰ দুখন আসনতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল এআইইউডিএফ । ২০২১ত এআইইউডিএফ দলে ১৬খন আসন লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত আছিল । কিন্তু এইবাৰ একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ হ'ল এআইইউডিএফ দল । ইফালে ৰাইজৰ দলে এইবাৰ দুখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল । লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে মন্দিয়াত শ্বেৰমান আলীয়ে এইবাৰ জয় লাভ কৰিলে ।
উক্ত পৰিসংখ্যাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু বিজেপিৰ মিত্রদলৰ ঈৰ্ষণীয় উত্তৰণ ঘটাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলৰ পতন ঘটিল । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত শাসক পক্ষৰ অভাৱনীয় সাফল্য আৰু বিৰোধীৰ বিপৰ্যয়ৰ কাৰণ কি । পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনৰ তুলনাত এইবাৰ বিজেপিৰ এনে চমকপ্ৰদ উত্তৰণৰ আঁৰত কি আছে । কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীৰ পতন কিয় হ'ল । এনে কেতবোৰ প্ৰশ্ন আৰু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক, স্তম্ভ লেখক তথা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক গৌতম শৰ্মাৰে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । তেওঁ আগবঢ়োৱা যুক্তি আৰু মতামতৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ।
বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ জয়ৰ পৰা ৰাজনৈতিক আধিপত্যলৈ আৰু ২০২১ আৰু ২০২৬ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনামূলক বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত গৌতম শৰ্মাই কয়, "২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে অসমৰ ৰাজনীতিত এক নতুন বাস্তৱতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । ২০১৬ চনত বিকল্প শক্তি হিচাপে আৰম্ভ হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি (বিজেপি)ৰ উত্থান ২০২৬ত আহি এক স্থায়ী আৰু প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক আধিপত্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ল । ২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনে যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ শক্তি বৃদ্ধি হোৱাটো দেখুৱাইছিল, ২০২৬ চনৰ ৰায়ে সেই শক্তিক অধিক সুদৃঢ় আৰু বিস্তৃত ৰূপ দিলে । বিজেপিয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখল কৰাৰ উপৰিও নিজৰ আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি কৰিলে, আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ গভীৰ ৰাজনৈতিক অৱনতিৰ সন্মুখীন হ’ল । ২০২১ চনত বিজেপিয়ে ৬০খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু এনডিএই মুঠ ৭৫খন আসন লাভ কৰিছিল । কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে প্ৰায় ৫০খন আসন লাভ কৰি শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । এআইইউডিএফো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু ২০২৬ চনৰ ফলাফলে অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি পেলালে । বিজেপিয়ে এককভাৱে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অতিক্ৰম কৰি প্ৰায় ৮২খন আসন লাভ কৰিলে আৰু এনডিএ-ই ১০০ৰো অধিক আসন দখল কৰিলে । বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰায় ১৯খন আসনত সীমাবদ্ধ হৈ পৰিল আৰু এআইইউডিএফ প্ৰায় ৰাজনৈতিকভাৱে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত দলত পৰিণত হ’ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই পৰিবর্তন আকস্মিক নাছিল । ২০২১ৰ পৰা ২০২৬লৈকে একাধিক সামাজিক, ৰাজনৈতিক, প্ৰশাসনিক আৰু মানসিক কাৰকে অসমৰ নিৰ্বাচনী পৰিসৰক লাহে লাহে পুনৰ্গঠন কৰিছিল । বিজেপিৰ উত্থানৰ অন্যতম মুখ্য কাৰণ আছিল ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঢ় লৈ উঠা কেন্দ্ৰীভূত নেতৃত্ব । ২০২১ চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যুগৰ পৰা নেতৃত্বৰ পৰিৱর্তন চলি আছিল যদিও ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণৰূপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ব্যক্তিত্ব, প্ৰশাসনিক ধাৰা আৰু ৰাজনৈতিক বৰ্ণনাক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিল । বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনক দলীয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সলনি নেতৃত্বকেন্দ্ৰিক প্ৰতিযোগিতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে এক দৃঢ় প্ৰশাসক, আগ্ৰাসী জাতীয়তাবাদী আৰু অসমীয়া অস্তিত্বৰ ৰক্ষক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । এই ভাবমূৰ্তিয়ে নগৰীয়া আৰু গ্ৰাম্য দুয়ো স্তৰৰ ভোটাৰক গভীৰভাৱে আকৰ্ষণ কৰিলে ।"
তেওঁ কয়, "আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছিল কল্যাণমূলক ৰাজনীতি । ২০২১ৰ পৰা ২০২৬ৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে মহিলা, যুৱ সমাজ, আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু থলুৱা জনগোষ্ঠীক লক্ষ্য কৰি একাধিক কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিলে । কৰ্ম সংস্থাপন, অৰুণোদয়, পথ-যোগাযোগ, শিক্ষা, প্ৰত্যক্ষ আৰ্থিক সাহায্য আদি পদক্ষেপে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত চৰকাৰ সক্ৰিয় আৰু দৃশ্যমান বুলি এক ধাৰণা গঢ়ি তুলিলে । আগৰ চৰকাৰসমূহৰ তুলনাত বিজেপিয়ে শাসনব্যৱস্থাক গণমাধ্যম আৰু তৃণমূল স্তৰৰ যোগাযোগৰ জৰিয়তে অধিক সফলতাৰে জনমানসত উপস্থাপন কৰিলে । ফলত পৰম্পৰাগতভাৱে কংগ্ৰেছ সমৰ্থন কৰা বহু নিম্নবিত্ত ভোটাৰো বিজেপিমুখী হ’ল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "বিজেপিয়ে অসমত Narrative Politics বা বৰ্ণনাভিত্তিক ৰাজনীতিও সফলতাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে । অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ, থলুৱা অস্তিত্বৰ সুৰক্ষা, জনসংখ্যাগত পৰিৱর্তন আৰু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ — এই বিষয়সমূহক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৱে এক শক্তিশালী আবেগিক ৰাজনীতি গঢ়ি তুলিলে । বিশেষকৈ থলুৱা জনগোষ্ঠী, চাহ জনগোষ্ঠী আৰু হিন্দু বঙালী সমাজৰ এটা বৃহৎ অংশ এই বৰ্ণনাৰ সৈতে মানসিকভাৱে সংযুক্ত হৈ পৰিল । বিজেপিয়ে পৰিচয়ভিত্তিক ৰাজনীতিক ভোটৰ একত্ৰীকৰণত পৰিণত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ-এ এই আবেগিক আৰু আদৰ্শক ৰাজনীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা শক্তিশালী বিকল্প বৰ্ণনা গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে ।"
তেওঁ কয়, "২০২৬ চনত কংগ্ৰেছৰ পতন কেৱল এটা নিৰ্বাচনী পৰাজয় নহয়, ই এক গভীৰ সাংগঠনিক আৰু আদৰ্শগত সংকটৰ প্ৰতিফলন । ২০২১ চনত কংগ্ৰেছে মহাজোঁটৰ জৰিয়তে বিজেপি বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল । কিন্তু তাৰ পিছত কংগ্ৰেছ লাহে লাহে স্পষ্টতা, সাংগঠনিক শক্তি আৰু ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসন হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । অন্তৰ্দ্বন্দ্ব, নেতৃত্ব সংকট আৰু তৃণমূল স্তৰত দুৰ্বল সংগঠনে দলটোক অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে । কংগ্ৰেছৰ আন এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল অসমীয়া আঞ্চলিক স্বাৰ্থ আৰু সংখ্যালঘু ৰাজনীতিৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব নোৱৰা । বিজেপিয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে কংগ্ৰেছক এআইইউডিএফ-নির্ভৰ আৰু সংখ্যালঘু তোষণমূলক দল হিচাপে উপস্থাপন কৰিলে । যদিও পিছলৈ কংগ্ৰেছে এআইইউডিএফৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়ালৈকে এই ধাৰণা জনমানসত গভীৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ গৈছিল । অসমৰ ৰাজনীতিত বহু সময়ত বাস্তৱতাতকৈ ধাৰণাই অধিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে । বিজেপিয়ে এই ধাৰণাক ব্যৱহাৰ কৰি হিন্দু আৰু থলুৱা ভোট একত্ৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ।"
বিৰোধীৰ পতন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এআইইউডিএফৰ পতনো বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ২০২১ চনত দলটো বিশেষকৈ নিম্ন অসম আৰু বৰাক উপত্যকাৰ বঙালীভাষী মুছলমান সমাজত যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল । কিন্তু ২০২৬ চনত দলটো ভয়াবহভাৱে পিছ পৰি যায় । এক সময়তে অসমৰ ৰাজনীতিত ‘Kingmaker’ হিচাপে পৰিচিত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ উল্লেখযোগ্যভাৱে হ্ৰাস পায় । এআইইউডিএফৰ অৱনতিৰ কেইবাটাও কাৰণ আছিল । প্ৰথম, বহু সংখ্যালঘু ভোটাৰে অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ এআইইউডিএফ যথেষ্ট সক্ষম নহয় । ফলত বহু ঠাইত কৌশলগত ভোট কংগ্ৰেছৰ দিশে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । দ্বিতীয়তে, এআইইউডিএফৰ ৰাজনীতি লাহে লাহে উন্নয়নমূলক বিষয়ৰ সলনি কেৱল পৰিচয়ভিত্তিক ৰাজনীতিত সীমাবদ্ধ হৈ পৰিল । তৃতীয়তে, বিজেপিয়ে এআইইউডিএফক জনসংখ্যাগত উদ্বেগৰ প্ৰতীক হিচাপে উপস্থাপন কৰাত বৃহত্তৰ সমাজত দলটোৰ প্ৰতি এক নেতিবাচক ভাবমূৰ্তি গঢ়ি উঠিল ।"
২০২৬ৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনে অসমৰ সমাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমাজতাত্ত্বিক পৰিৱর্তনো স্পষ্ট কৰিলে । আগতে অসমত Anti-incumbency বা চৰকাৰবিৰোধী মনোভাৱ নিৰ্বাচনৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য আছিল । কিন্তু বিজেপিয়ে কল্যাণমূলক শাসন আৰু আবেগিক জাতীয়তাবাদক একেলগে ব্যৱহাৰ কৰি এই ধাৰণাক ওলোটাই পেলালে । দলটোৱে এনে এক পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিলে য’ত বহু ভোটাৰে পৰিৱর্তনতকৈ স্থিৰতাক অধিক নিৰাপদ বুলি অনুভৱ কৰিলে । এইটোৱেই বিজেপিক Anti-incumbency বা চৰকাৰবিৰোধী মনোভাৱ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সহায় কৰিলে । আন এক উল্লেখযোগ্য দিশ আছিল বিজেপিৰ নতুন অঞ্চলসমূহত প্ৰসাৰ । যিবোৰ অঞ্চলত আগতে দলটোৰ প্ৰভাৱ সীমিত আছিল, সেইবোৰ ঠাইতো বিজেপিয়ে নিজৰ ভিত্তি মজবুত কৰিলে । আনহাতে আঞ্চলিক দলসমূহেও শক্তিশালী বিকল্প শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে । ৰাইজৰ দল বা অসম জাতীয় পৰিষদে বৌদ্ধিক আলোচনা সৃষ্টি কৰিলেও গণভিত্তিক আন্দোলনত পৰিণত হ’ব নোৱাৰিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিৰোধী শিবিৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা আছিল এক সংহত আবেগিক বৰ্ণনাৰ অভাৱ । বিজেপিয়ে য’ত অস্তিত্ব, উন্নয়ন, সুৰক্ষা আৰু শক্তিশালী নেতৃত্বৰ কথা কৈছিল, তাত বিৰোধীয়ে অধিকাংশ সময় চৰকাৰৰ সমালোচনাত সীমাবদ্ধ থাকিল । বিকল্প দৃষ্টিভংগী অবিহনে কেৱল নেতিবাচক ৰাজনীতিয়ে ভোটাৰক অনুপ্ৰাণিত কৰিব নোৱাৰিলে । গণমাধ্যম ব্যৱস্থাপনা আৰু ৰাজনৈতিক যোগাযোগো বিজেপিৰ সাফল্যৰ এক মুখ্য কাৰণ আছিল । ডিজিটেল মিডিয়া, তৃণমূল সংগঠন আৰু নিয়মিত ৰাজনৈতিক বাৰ্তাৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে নিজৰ মতাদৰ্শ অধিক শক্তিশালীভাৱে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । তথাপিও, বিজেপিৰ এই আধিপত্যৰ মাজতো কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় । গণতন্ত্ৰত শক্তিশালী চৰকাৰৰ লগতে শক্তিশালী বিৰোধীও প্ৰয়োজন । কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফৰ পতনে অসমৰ ৰাজনীতিত এক অস্থায়ী শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিছে, য’ত আদৰ্শগত বৈচিত্ৰ্যতা হ্ৰাস পোৱাৰ আশংকা আছে । তদুপৰি, পৰিচয়ভিত্তিক ৰাজনীতি যদি অন্তৰ্ভুক্তিমূলক শাসনৰ সৈতে সুষমভাৱে আগবঢ়োৱা নহয়, তেন্তে সমাজত বিভাজন অধিক গভীৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে ।"
সামৰণিত তেওঁ কয়, "সেয়েহে ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন কেৱল এটা নিৰ্বাচনী ফলাফল নহয়, ই অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এক নতুন অধ্যায় । ই বিজেপিক অসমৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু একেলগে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ-ৰ আদৰ্শগত আৰু সাংগঠনিক অৱনতিও স্পষ্ট কৰিছে । বৰ্তমান অসমৰ জনসাধাৰণে যেন এটা স্পষ্ট বাৰ্তা দিছে যে অনিশ্চয়তাতকৈ স্থিৰতা, বিভাজনতকৈ নেতৃত্ব আৰু পৰীক্ষামূলক জোঁট ৰাজনীতিতকৈ একক শক্তিশালী শাসনক তেওঁলোকে অধিক গুৰুত্ব দিছে ।"
ইফালে এই প্ৰসংগত বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক সঞ্জীত কুমাৰ বৰদলৈৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাত তেওঁ কেতবোৰ দিশ উল্লেখ কৰে । সঞ্জীত কুমাৰ বৰদলৈয়ে কয়, "বিজেপি-মিত্ৰজোঁটে যে আকৌ চৰকাৰ গঠন কৰিব তাত সন্দেহ নাছিল । সেইবুলি বিৰোধীক তচনচ কৰি এইদৰে একপক্ষীয়ভাবে বিজেপি জয়ী হ’ব বুলি অনুমান কৰিব পৰা নাছিলোঁ ৷ সেইটো সম্ভৱ হৈছে —ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গতিশীল আৰু বিচক্ষণ ৰণনীতি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলশ্ৰুতিত ৷ আঢ়ৈ লাখৰো অধিক হিতাধিকাৰী, প্ৰায় স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে চৰকাৰী চাকৰি, চকুত লগা যোগাযোগ আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আদিৰ দৰে কাৰকে বিজেপিৰ অভিলেখ জয়ৰ দিশলৈ লৈ গ’ল । তাৰ বিপৰীতে বিৰোধী একেবাৰে দুৰ্বল হৈ থাকিল ৷ নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ এমাহ থাকোঁতে বিৰোধী ঐক্য হ’ল যদিও স্বাভাৱিকতে সিয়ে কামত নিদিলে ৷ গৌৰব গগৈক নিৰ্বাচনক লৈ বিশেষ চিৰিয়াছ হোৱা দেখা নগ’ল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে ৫৯ খন আসন পাইছিল আৰু এইবাৰ ৮২খন আসনেৰে অভিলেখ গঢ়িলে ৷ কংগ্ৰেছে ১৯ খন আসন পাইছিল ৷ এইবাৰ পালে মাত্ৰ ২১খন আসন ৷ মুঠ ভোটৰ ৩৩.২১ শতাংশ লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে আৰু কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল ২৯.৬৭ শতাংশ ভোট ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ৫ শতাংশ অধিক ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল । দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে যে আনুষ্ঠানিকভাৱে এইবাৰ বিধানসভাত কোনো বিৰোধী দলপতি নাথাকিব । বিৰোধীৰ এনে শোচনীয় অৱস্থা গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভলক্ষণ নহয় ৷ চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীৱীসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িল । বিৰোধীৰ দায়িত্ব আমি সকলোৱে মিলি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ।"