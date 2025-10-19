ETV Bharat / politics

মহাৰাষ্ট্ৰত ৯৬ লাখ ভুৱা ভোটাৰ; ৰাজ থাকৰেৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

মুম্বাই, পুনে, নাছিক, থানে আদি ডাঙৰ চহৰত নিৰ্বাচন আয়োগে ভুৱা ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ দাবী মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ ।

MNS Chief Raj Thackeray
নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ থাকৰেৰ গুৰুতৰ অভিযোগ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 6:49 PM IST

2 Min Read
মুম্বাই : কংগ্ৰেছ দল লগতে জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়াকৈ ভোটাৰ তালিকাত ভুৱা ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেশজুৰি খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সুৰত সুৰ মিলাই মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ সভাপতি ৰাজ থাকৰেয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ সভাপতিজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেওবাৰে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভোটাৰ তালিকাত ৯৬ লাখ ভুৱা ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।

মুম্বাইৰ নেস্কো খেলপথাৰত মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ বিষয়ববীয়াৰ সমাৱেশত ভাষণ দি থাকৰেয়ে কয়, "মই জানিব পাৰিছো যে নিৰ্বাচন আয়োগে ১ জুলাইত ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰ তালিকা বন্ধ কৰি ৰাখিছিল । তাৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰায় ৯৬ লাখ ভুৱা ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল । এই তথ্য নিৰ্ভৰযোগ্য উৎসৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ আহিছে ।"

তেওঁ অভিযোগ কৰে যে মুম্বাই, পুনে, নাছিক আৰু থানেৰ দৰে ডাঙৰ চহৰৰ প্ৰতিখনতে প্ৰায় আঠৰ পৰা চাৰে আঠ লাখ ভুৱা ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । থাকৰেয়ে কয়, "প্ৰতিখন চহৰ আৰু গাঁৱৰ তালিকাত এই ভুৱা নাম সংযোজন কৰা হৈছে ।"

ভোটাৰ তালিকাত সংঘটিত হোৱা কথিত অনিয়মক লৈ শাসকীয় দলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থাকৰেয়ে কয়, "আমি নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰিলে ক্ষমতাত থকা ৰাইজ কিয় ইমান বিৰক্ত হৈ পৰে ? তেওঁলোকে কিয় ইমান প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ্ৰহী ?"

ভোটাৰ তালিকা সম্পূর্ণ পৰীক্ষণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ৰাজ্যত স্থানীয় সংস্থাৰ নির্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈও নির্বাচন আয়োগক আহ্বান জনাইছে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ সভাপতিজনে ।

তেওঁ অভিযোগ কৰিছে, "নিৰ্বাচন আয়োগলৈ আমাৰ বাৰ্তা -সকলো স্পষ্ট নোহোৱালৈকে নিৰ্বাচন নাপাতিব । ভোটাৰ তালিকা ঠিক কৰিবলৈ আৰু এবছৰ লাগিলেও সেয়াই হওঁক । তালিকা শুধৰণি নোহোৱালৈকে মহাৰাষ্ট্ৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে । শাসকীয় দলটোৱে খৰখেদা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জয়ী হ'বলৈ ভুৱা ভোটাৰৰ বীজ সিঁচিছে ।"

