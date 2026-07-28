১.৭০ লাখ মেখেলা-চাদৰ, ১.৭০ লাখ টি-ছাৰ্ট, ডেৰ লাখ আঠুৱা লৈ বুধবাৰে বিজেপিৰ যাত্ৰা
দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা ১২ কোটি টকা তুলি সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা । এই পৰিমাণ ১৫-১৬ কোটি টকা হ'বগৈ পাৰে বুলি মন্তব্য পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
Published : July 28, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 3:46 PM IST
গুৱাহাটী: "বানাক্ৰান্তৰ মাজত আমি কাইলৈ প্ৰায় এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ মেখেলা-চাদৰ, এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ টি-ছাৰ্ট আৰু ডেৰ লাখ আঠুৱা বিৰতণ কৰিম ।"- অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনত বান সাহায্য সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।
তেওঁ লগতে কয়,"মুখ্যমন্ত্রীয়ে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ পৰা ১২ কোটি টকা তুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । এইটো পৰিমাণ ১৫-১৬ কোটি টকা হ'বগৈ । কাইলৈ বিয়লি ৪ বজাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটৰ দিশে আমাৰ এই সামগ্ৰীসমূহ ৰাওনা হ'ব ।"
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে সদনত এই কথা সদৰী কৰে মন্ত্রীগৰাকীয়ে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিকলৈ সদনৰ শূন্যকালিন ঘণ্টাত কেইবাগৰাকী সদস্যই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । সদনত বিভাগীয় মন্ত্রী কেশৱ মহন্তৰ হৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে ।
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"এইবাৰ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত হোৱা বানপানী অপ্ৰত্যাশিত আৰু অপ্ৰাকৃতিক । কিন্তু এইবছৰ এই তিনিখন জিলাক বাদ দি আন ঠাইত বানপানী হোৱা নাই । যিবোৰ ঠাইত প্ৰাকৃতিকভাৱে বানপানী হয়, সেইবোৰ ঠাইত হোৱা নাই । আগতকৈ বহুত কম হৈছে ।"
তেওঁ কয়,"আমি বিগত সময়ত মথাউৰি বনাইছোঁ । অসমত ১৩০ কিলোমিটাৰ মথাউৰিৰ কাম বাকী আছে আৰু এইবাৰ হৈ যাব । প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা বানপানী ৮০ শতাংশ আমি নিয়ন্ত্রণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"উজনিৰ তিনিখন জিলাত কেতিয়াও নেদেখা বানপানী এইবাৰ দেখিছো । ভয়াৱহ বানপানী হৈছে । নাজিৰাত ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে । শিৱসাগৰত ৪০ হাজাৰৰো অধিক লোকৰ ঘৰত পানী সোমাইছে । এইটো সত্য কথা ।"
হাজৰিকাই কয়,"ডিমৌত ২০-২৫ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰত পানী সোমাইছে । প্ৰকৃতিৰ লগত আমি সকলো সময়ত যুঁজিব নোৱাৰোঁ । বানত ৬৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ৮ গৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । শিৱসাগৰত ৩০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।"
মন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"বানৰ সৈতে যুঁজিবৰ বাবে আমি নিৰৱছিন্নভাৱে কাম কৰি আছোঁ । সকলো বিধায়কে দিনে-নিশাই কাম কৰি আছে । বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব । কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দল আহিছে । নিশ্চয়কৈ যিমান সুবিধা দিব লাগে সেইখিনি দিব আমাৰ চৰকাৰে । মন্ত্রীসকল গৈ আছে । কাম কৰি থকা হৈছে । আমি সকলোকে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম ।"