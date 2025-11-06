ETV Bharat / politics

বিহাৰত অভিলেখসংখ্যক ৬৪.৪৬ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ, উল্লাসিত নিৰ্বাচন আয়োগ

বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৫ ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অভিলেখসংখ্যক ৬৪.৪৬ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ ৷ ১২১ খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ নিৰ্বাচন ৷

BIHAR ELECTION 2025
নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)
পাটনা: শান্তিপূৰ্ণভাৱে সামৰণি পৰে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি ১৮ খন জিলাৰ ১২১ খন আসনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনত মুঠ ৬৪.৪৬ শতাংশ ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ ৷ ৪৫,৩১৪ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ৪১,৯৪৩ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই পৰিসংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া পাটনাত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালে এই তথ্য সদৰী কৰে ৷ অৱশ্যে বাকী কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা বিতং তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতহে সঠিক পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।

এইবেলি অভিলেখসংখ্যক ভোটগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ পৰে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ খবৰ ওলাইছে যে ১৯৯০ চনৰ পিছত এইবাৰেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদানৰ শতকৰা হাৰ ইমান বেছি, অৰ্থাৎ ৬০% তকৈ অধিক ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ ।

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালে প্ৰকাশ কৰে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ১৮ খন জিলাৰ ১২১ খন আসনত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান অনুষ্ঠিত হয় । এই নিৰ্বাচনৰ বাবে ৪৫,৩৪১ টা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে সন্ধিয়া ৬.০০ বজালৈকে ৪১,৯৪১ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ তথ্য হাতত পৰিছে আৰু তথ্য মতে এতিয়ালৈকে ৬৪.৪৬% ভোটদান সম্পন্ন হৈছে ।

ভোটদানৰ হাৰ উন্নত

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালে কয়, ‘‘বাকী থকা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ তথ্য আপলোড কৰা হৈছে আৰু অপাৰেটৰসকলে এই কামত ব্যস্ত আছে । আয়োগৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী আৰু সংবাদ মাধ্যমে ভোটদানৰ বিষয়ে ভোটাৰক সজাগ কৰিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই এইবাৰৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি এছ আই আৰৰ জৰিয়তে ভুল ভোটাৰক আঁতৰোৱাৰ বাবেই ভোটদানৰ হাৰ উন্নত হোৱা দেখা গৈছে ।’’

BIHAR ELECTION 2025
এগৰাকী বৃদ্ধাই সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে ভোটাধিকাৰ (ETV Bharat)

বিনোদ সিং গুঞ্জিয়ালে উল্লেখ কৰে যে ২০২০ চনৰ বিহাৰ বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ গড় ভোটাৰৰ হাৰ ৫৭.২৯% আৰু ২০২৪ চনৰ লোকসভা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৫৬.২৮% ।

সকলো কেন্দ্ৰৰ লাইভ ৱেবকাষ্টিং

মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই কয় কৰে যে বিহাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩৭,৫১৩,৩০২ জন, ইয়াৰে ১৯,৮৩৫,৩২৫ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ১৭,৬৭৭,২১৯ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৭৫৮ জন, আৰু ৮৫ বছৰৰ ওপৰৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২০৯,১৭৭ জন ৷

মুঠ ৪৫,৩৪১ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ৮,৬০৮ টা স্থাপন কৰা হৈছে নগৰ অঞ্চলত আৰু ৩৬,৭৩৩ টা গ্ৰামাঞ্চলত । প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটৰ মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা ১,৩১৪ জন, য’ত ১,১৯২ জন পুৰুষ আৰু ১২২ জনী মহিলা । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে লাইভ ৱেবকাষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।

ই ভি এম(EVM) ভি ভি পি এ টি(VVPAT)ৰ বিৱৰণ

  • ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বেলট ইউনিট ৪৭,২৬৩, কণ্ট্ৰল ইউনিট ৪৫,৩৪১ আৰু ভি ভি পি এ টি ৪৫,৩৪১ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
  • বেলট ইউনিট ৯,৬৫৫, কণ্ট্ৰল ইউনিট ৯,২৩৫ আৰু ভি ভি পি এ টি ১,৩৫৩৩ সুৰক্ষিত ৰখা হৈছিল ।
  • মক প’লৰ সময়ত বেলট ইউনিট ৩৮৫, কণ্ট্ৰল ইউনিট ৪২১ আৰু ভি ভি পি এ টি ৮৪৭ সলনি কৰা হয় ।
  • ভোটদানৰ সময়ত বেলট ইউনিট ১৬৫, কণ্ট্ৰল ইউনিট ১৫৯ আৰু ভি ভি পি এ টি ৪৮০ সলনি কৰা হয় ।
  • আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল ৩২০ টা ।
  • সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল ৯২৬ টা ।
  • লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কৰ্মীয়ে পৰিচালনা কৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল ১০৭ টা ।

১৪১ টা অভিযোগ লাভ

আজি অনুষ্ঠিত ভোটদানৰ শেষলৈকে বিভাগীয় নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত মুঠ ১৪১ টা অভিযোগ লাভ কৰা বুলি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰে । সকলো অভিযোগ সময়মতে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰোপৰিও বক্সাৰৰ ব্ৰহ্মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৫৬নং ভোটকেন্দ্ৰ আৰু পাটনাৰ ফাটুহা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৬৫ আৰু ১৬৬ নং ভোটকেন্দ্ৰত ভোট বৰ্জনৰ খবৰ পোৱা গৈছে । তেওঁ কয় যে ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত সকলো ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচনী এজেণ্টক প্ৰ-পত্ৰ ১৭-চিৰ প্ৰতিলিপি দিয়া হৈছিল ।

BIHAR ELECTION 2025
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত অস্থায়ীভাৱে স্থাপন কৰা ছেল্ফী পইণ্টত এজন ভোটাৰ (ETV Bharat)

শান্তিপূৰ্ণ আছিল নিৰ্বাচন

এ ডি জি কুন্দন কৃষ্ণনে সদৰী কৰে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয় ৷ এই সময়চোৱাত কোনোধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ৷ যিকেইটা সৰু-সুৰা কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেইবোৰ ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা বহু দূৰৈত আছিল ৷

আজিৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুঠ ১.৯৬ কোটি টকা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে, য’ত আছিল ১৬.৬ লাখ টকাৰ নগদ ধন ৷ জব্দ কৰা সুৰাৰ মূল্য ১.৩১৮ কোটি টকা । বহুমূলীয়া ধাতুৰ মূল্য আছিল ৮.২ লাখ আৰু ফ্ৰীবিজৰ মূল্য ২০.৫ লাখ টকা ।

দুগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ

লক্ষীচৰাইত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় সিং আৰু কংগ্ৰেছৰ এম এল চি অজয় ​​কুমাৰ সিঙৰ মাজত বাকবিতণ্ডা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এম এল চিয়ে সুৰা সেৱনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে তেওঁক পৰীক্ষাৰ বাবে থানালৈ লৈ যোৱা হয় ৷ অৱশ্যে সুৰা সেৱনৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নগ’ল ৷

আনহাতে, সাৰণ জিলাৰ দৌদনগৰ থানা এলেকাত বিধায়ক সত্যেন্দ্ৰ যাদৱৰ বাহনখনত শিলগুটিৰে একাংশই আঘাত কৰাত বাহনখনৰ খিৰিকী ধ্বংস হয় ৷ অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই ।

সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ বাহিনীয়ে চলোৱা অভিযানৰ সময়ত ৮৫০ বিধ অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু ৪০০০ ৰাউণ্ড গুলী জব্দ কৰা হয়, যিটো এক অভিলেখ । ভোটদানৰ দিনা নীতি বহিৰ্ভূত কামত জড়িত হোৱাৰ বাবে ১,৪১৫ জন লোকক আটক কৰা হৈছে, য’ত কেইবাজনো ৰিল প্ৰস্তুতকৰ্তাও আছিল ।

পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ প্ৰস্তুতি

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দিল্লীৰ পৰাই বিহাৰৰ সমগ্ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণ কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘বিহাৰৰ নিৰ্বাচনত ঐতিহাসিক ভোটদানৰ হাৰে অভিলেখ ৰচাৰ সম্ভাৱনা আছে । ১১ নৱেম্বৰত ১২২ খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ আনহাতে ১৪ নৱেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ’ব ।’’

