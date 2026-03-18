মিঞা-মুছলমানৰ বিষয়টো ম্যাদ ওকলি যোৱা এটা ঔষধ: ৰাজু কুমাৰ মেদক

জোনাইত কংগ্ৰেছৰ দলীয় সভা ৷ বিজেপি আৰু সন্মিলিত গণশক্তি দলৰ ৪৬ কৰ্মী কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৷

ৰাজু কুমাৰ মেদক
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 18, 2026 at 12:01 PM IST

জোনাই: নিৰ্বাচনলৈ মাজত কেইটামন দিন আছে, সমান্তৰালকৈ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷ মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ জোনাই সমষ্টিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উক্তসভাতে বিজেপি আৰু সন্মিলিত গণশক্তি দলৰ ৪৬ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে । নতুনকৈ যোগদান কৰা কৰ্মীসকলক জোনাই সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে একোখনকৈ গামোচাৰে আদৰণি জনায় ।

কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে কয়,"কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপি, গণশক্তি দলৰ ৪৬ গৰাকী কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"এনেকৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰত ৫ হাজাৰ বিভিন্ন দলৰ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত ৷ জোনাই সমষ্টিত ৰাইজে পৰিবৰ্তন বিচাৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই ৰাইজৰ যথেষ্ট সহাঁৰি লাভ কৰিছো ৷ এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দল জোনাই সমষ্টিত জয়ী হোৱাটো ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বুলি ৰাইজে কয় । বিজয়ী হ'লে বিধায়ক হিচাপে প্ৰথম কাম হ'ব জোনাই সমজিলাৰ পৰা ধেমাজিলৈ স্থানান্তৰ কৰা কাৰ্যালয়সমূহ জোনাইলৈ ঘূৰাই অনা ৷"

বিজেপিয়ে মিঞা-মুছলমানৰ বিষয়টোক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ জোনাই সমষ্টিৰ বাবে প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ৰাজু কুমাৰ মেদকে কয়,"মিঞা-মুছলমানৰ বিষয়টো ম্যাদ ওকলি যোৱা ঔষধ ৷ এইটো পুৰণি বিষয় ৷ মিচিং সকলৰ বাবে জলন্ত এটা সমস্যা হৈছে ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়টো ৷"

উল্লেখ্য যে,মূৰ্কংচেলেক ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ বৰ্দ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ৰুৱাদ দলংস্থিত কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল । মূৰ্কংচেলেক ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভানেত্ৰী অনুকুমাৰী দলেৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণকৌশল আৰু সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰি দলৰ সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীক আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণোদ্যমে কাম কৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

