নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত চামগুৰিত কংগ্ৰেছ ত্যাগ পাঁচ শতাধিক কৰ্মীৰ
চামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত বিদ্ৰোহ ৷ প্ৰায় পাঁচ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰি যোগ দিলে এ আই ইউ ডি এফত ৷
Published : March 24, 2026 at 4:05 PM IST
চামগুৰি: নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ ৷ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক অসন্তুষ্টিৰ বাবে চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰায় পাঁচ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰিছে দল ৷ প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক ক্ষোভ, অসন্তুষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰায় পাঁচ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এ আই ইউ ডি এফত যোগদান কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, চামগুৰি সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তাঞ্জিল হুছেইনক ৷ ইফালে তাঞ্জিল হুছেইনৰ লগতে পাঁচগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু তাঞ্জিলে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ পাছতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি দেখা পোৱা গৈছে ৷
ইফালে নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব অন্ত পৰাৰ পাছতো যেন চামগুৰি সমষ্টিত অন্ত পৰা নাই কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ক্ষোভ ৷ সেই বাবে সোমবাৰে নিশা চামগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি চামগুৰিৰ জিউমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰহমত উল্লাহৰ নেতৃত্বত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে এ আই ইউ ডি এফত ।
লগতে কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বঞ্চিত নেতাসকলেও এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী আব্দুল আজিজক সমৰ্থন দিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰহমত আল্লাই । উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত চামগুৰি সমষ্টি বৰ্তমান বিজেপিৰ দখলত আছে ৷
উল্লেখ্য যে, উপ-নিৰ্বাচনত তাঞ্জিল হুছেইনক বিপুল ভোটত পৰাস্ত কৰি দীৰ্ঘদিনীয়া হুছেইন পৰিয়াল তথা কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টিটো বিজেপিয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ পিছে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত কি হ'ব সেয়া ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷
