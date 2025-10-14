৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অগপৰ সদৰত প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, জন্মস্থান গোলাঘাটত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন
৪১ বছৰীয়া হ'ল অসমৰ অন্যতম আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদ । প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সম্বৰ্ধনা ।
Published : October 14, 2025 at 9:47 PM IST
গুৱাহাটী/গোলাঘাট: দীর্ঘবিৰতিৰ অন্তত মঙলবাৰে অগপৰ আমবাৰীস্থ মুখ্য কার্যালয়ত সপৰিয়ালে উপস্থিত হ'ল দলটোৰ প্রতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমাৰ মহন্ত । ৰাইজৰ সহযোগত নিজ হাতে গঢ়া আঞ্চলিক দলটোৰ আজি ৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । বহু মান-অভিমান তথা বাদ-বিসম্বাদ থাকিলেও দীর্ঘবিৰতিৰ অন্তত অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা দলৰ সদৰ কাৰ্যালয়ত পত্নী আৰু পুত্রৰ সৈতে উপস্থিত হয় প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ।
শাৰীৰিক অসুস্থতাক নেওচি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত দিনা উপস্থিত হোৱা দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিগৰাকীক পত্নী আৰু পুত্রসহ সদৰ কার্যালয়ত বিপুল হৰ্ষোল্লাসেৰে আদৰণি জনাই সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই । প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিগৰাকী তথা ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতাগৰাকীক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে দলীয় নেতা-কৰ্মী । দলৰ ৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশ গ্ৰহণ কৰি একপ্ৰকাৰ আবেগিক হৈ পৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ।
প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অসুস্থ দেহাৰে সপত্নীক অংশ লোৱা প্ৰফুল্ল মহন্তই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আগন্তুক দিনত অগপ দলটো অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিব । লগতে আগন্তুক দিনবিলাকত অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ মাত মতাৰ সুবিধা পাব । সেয়েহে আঞ্চলিক দলটোক সকলোৱে আদৰি লৈ আঞ্চলিকবাদৰ ভেঁটি শক্তিশালী কৰিব লাগে । আঞ্চলিকতাবাদৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ইয়াক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে । অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ চৰকাৰ নাথাকিলেও দলটোৱে সেই কাম কৰি আহিছে আৰু আগলৈ কৰি যাব ।"
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে অগপৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী স্থগিত ৰাখি অনুষ্টুপীয়াকৈ মঙলবাৰে ৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজন কৰা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত পুৱাৰ ভাগত অগপৰ ৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শ্বহীদ তৰ্পণ, পতাকা উত্তোলন আৰু জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰা হয় । ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ মহান শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ আৰু বীৰত্বক অনুষ্ঠানত গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয় । প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ।
প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰি অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বৰাই কয়, "অসম গণ পৰিষদ এক আপোচহীন আঞ্চলিকতাবাদী সত্বা । জাতীয়তাবাদ আমাৰ সিৰাই সিৰাই প্ৰবাহিত । অসমৰ স্বাভিমান, অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক দায়িত্ব । আজি ৪১ বৰ্ষত ভৰি দিলে অসম গণ পৰিষদে । দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ মাজেৰে জন্ম হোৱা এটা দল অসম গণ পৰিষদ । অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ দল জন্ম হৈছিল আৰু সেই লক্ষ্যৰ পৰা আমি তিলমানো আঁতৰি অহা নাই । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে আৰু পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজিৰ দিনটোত হ'বলগীয়া বহু কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে ।"
তেওঁ কয়, "অসমৰ ভূমিপুত্ৰ, খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সুৰক্ষাৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ দলে পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰি যাব । ক্ষমতা দখলেই আমাৰ মূল লক্ষ্য নহয় । অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমি সদায়ে দায়বদ্ধ । এৰি অহা দিনৰ অভিজ্ঞতাক সাৰথি কৰি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব । আমাৰ লক্ষ্য হ'ব জনসাধাৰণৰ লগত থাকি জনাসাধাৰণৰ হিতাৰ্থে প্ৰতিপল কাম কৰি যোৱা ।"
বৰাই লগতে কয়, "জাতি-ধৰ্ম-ভাষা-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমক ভালপোৱা সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ আঞ্চলিকতাবাদ তথা জাতীয়তাবাদৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত যি স্বাভিমান গঢ় লৈ উঠিছে, মনৰ মাজত যি এক প্ৰবল আত্মবিশ্বাস জাগি উঠিছে, সেয়া দলটোৰ বাবে এক নৱজাগৰণৰ লক্ষণ । এই জাগৰণক সাৰোগত কৰি প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি দূৰদৃষ্টিৰে আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যাম ।''
সকলোকে এই যাত্ৰাৰ সহযোগী হ'বলৈ আন্তৰিক আহ্বান জনাই আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মৰম-আশিস কামনা কৰে সভাপতি বৰাই । ইফালে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অতুল বৰাই এক কোটি টকা ব্যয়েৰে অগপৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ সাংসদ পুঁজিৰে অগপৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
অনুষ্ঠানত ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনত বিশেষ অৰিহণা যোগোৱা তথা অগপৰ জন্মলগ্নৰে পৰা অৰিহণা যোগোৱা অগপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, দ্বিজেন ফুকন, দেৱেশ্বৰ ভট্ট, সত্যেন ডেকা, কুন্তলা ডেকা, নিৰু মহন্ত, লাবণ্য হাজৰিকা, নেকিবুৰ জামান, ডাঃ অৰুণ কুমাৰ শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু অগপৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য প্ৰমুখ্যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতিসকল, সাধাৰণ সম্পাদকসকল, বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়া, দলৰ কেউটা ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ সভাপতি, সম্পাদক, বিষয়ববীয়া প্ৰমুখ্যে দলৰ সৰ্বস্তৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, বিশিষ্ট ব্যক্তি, শ্বহীদ পৰিয়ালে অংশ গ্ৰহণ কৰে ।
জন্মস্থান গোলাঘাটত ৪১ তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন:
ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনত ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ বিনিময়ত গোলাঘাট গঠন কৰা হৈছিল অসমৰ প্ৰথমটো আঞ্চলিকতাদী ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদ । গোলাঘাটৰ ঐতিহাসিক দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত ১৯৮৫ চনৰ ১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা অসম গণ পৰিষদ দলটোৱে আজি ৪১ বছৰত ভৰি দিয়ে । এই উপলক্ষে গোলাঘাট জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উদযাপন কৰা হয় দলটোৰ ৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ।
এই উপলক্ষে দলৰ পতাকা উত্তোলন জিলা সভাপতি ড৹ নৃপেন বৰুৱাই শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে জিলা সম্পাদক আছিকুৰ ৰহমানে । জিলাখনৰ কেইবাজনো শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সদস্যক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । ইয়াৰ পাছত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয় । উক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতৰ জৰিয়তে তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই দলটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে ।