ইউ পি পি এলৰ আৰু ৪ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা
বি টি আৰৰ বাহিৰত তিনিজন, বি টি আৰত এজনৰ নাম ঘোষণা । ইউ পি পি এল দলে ২৭ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : March 19, 2026 at 7:42 AM IST
কোকৰাঝাৰ : ইউ পি পি এল দলে বুধবাৰে নিশা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা । দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চাৰিজন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰে প্ৰমোদ বড়োৰ দলটোৱে ।
কোকৰাঝাৰস্থিত ইউ পি পি এল দলৰ কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে নিশা আয়োজিত এক সংবাদমেলত দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চাৰিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে ৷ ঘোষণা কৰা এই চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজন বি টি আৰৰ আৰু বাকী তিনিজন বি টি আৰৰ বাহিৰৰ ৷
দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নাম ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকী হ’ল ক্ৰমে
- ৪২নং বাক্সা সমষ্টিত প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্ম
- ৮নং বকো-ছয়গাঁও (জনজাতি) সমষ্টিত মনোজ বসুমতাৰী
- ৬৬নং বৰছলা সমষ্টিত বাবুৰাম বসুমতাৰী
- ৭২নং গহপুৰ সমষ্টিত নিত্যানন্দ বসুমতাৰী
আনহাতে, সংবাদমেলত ইউ পি পি এল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে কয়, "বি টি আৰৰ ১৫ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপৰি বি টি আৰৰ বাহিৰৰ ১২ টা বিধানসভা সমষ্টিত অৰ্থাৎ মুঠ ২৭ টা বিধানসভা সমষ্টিতে আমি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিম ৷"
ইপিনে সংবাদমেলত প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পূৰ্বে ইউ পি পি এলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে দলটোৰ বিগত কাৰ্যকালত কামৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি কয়, "ইউ পি পি এলে শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিছিল আৰু আগলৈও কাম কৰি যাব । ইউ পি পি এলৰ দিনতে বি টি আৰত শান্তি ঘূৰি আহিছিল । প্ৰমোদ বড়োৰ শাসনকালত বি টি আৰ চৰকাৰে বহুসংখ্যক টে'ট শিক্ষকক নিযুক্তি , ৪২০ টা ভি চি ডি চি সচিব পদত নিযুক্তি, ফৰেষ্টাৰ পদত নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তদুপৰি বড়ো-অবড়োৰ সংঘাত নাইকিয়া কৰি অঞ্চলটোত ইউ পি পি এলে শান্তি স্থাপন কৰিছিল ।"
উল্লেখ্য যে ইউ পি পি এল দলে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ২৭ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই ২৭ খন আসনৰ ভিতৰত ২২ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত । আনহাতে, বি টি আৰত ১৫ খনকে ধৰি বি টি আৰৰ বাহিৰত ১২ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বি টি আৰৰ বাহিৰত সাতটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো নিশ্চিত আৰু এই পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে আলোচনা চলি থকা বুলি জনায় সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে ।