২১ মে'ৰ পৰা বিধানসভাৰ চাৰিদিনীয়া অধিৱেশন: চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব
২১, ২২, ২৫ আৰু ২৬ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন । এই অধিৱেশনতে শপতগ্ৰহণ কৰিব নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলে ।
Published : May 13, 2026 at 8:45 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা অধিৱেশনৰ পাছত মন্ত্রীসভাৰ পূৰ্ণাংগ সম্প্ৰসাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মঙলবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাৰিগৰাকী কেবিনেট মন্ত্রীক লৈ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে ।
কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়,"অহা ২১, ২২, ২৫ আৰু ২৬ মে'ত অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অধিৱেশনতে নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলে শপতগ্ৰহণ কৰিব । সদনত ৰাজ্যপালে তেওঁৰ অভিভাষণো আগবঢ়াব । আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক প্ৰ'টেম অধ্যক্ষৰ আসনখনৰ দায়িত্ব পালনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালক অনুৰোধ জনাইছে । হয়তো দুই-এদিনতে ৰাজ্যপালে এই সন্দৰ্ভত অধিসূচনা জাৰি কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বিধানসভাৰ এই অধিৱেশনৰ প্ৰ'টেম অধ্যক্ষ হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে দায়িত্ব পালন কৰিব । সদস্যসকলে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব । ইতিমধ্যে এনডিএৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক ৰণজিৎ কুমাৰ দাসক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ আসনখনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াই দিছোঁ । বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্রীসভাৰ পূৰ্ণাংগ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "২১, ২২, ২৫ আৰু ২৬ মে'ত চাৰিদিনীয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ পিছত মই নতুন দিল্লীলৈ যাব পাৰিম । নতুন দিল্লীত দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত মন্ত্রীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়টো আহিব । মই ভাবো যে জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতহে মন্ত্রীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ সম্ভৱ হ'ব । আমাৰ দলে ব্যক্তিগত আশা-আকাংক্ষাক উদগনি নিদিয়ে ।"
তেওঁ কয়,"মই ভাবো যে আমাৰ কোনো বিধায়কে মন্ত্রী হ'বলৈ বিচাৰি থকা নাই । মোক কোনেও এইক্ষেত্রত লগ কৰা নাই । বিজেপিত সেই ধৰণৰ সংস্কৃতি নাই । কিন্তু ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণৰ বাবে আমি কাম কৰিম । আজিৰ কেবিনেটত দুই লাখ চাকৰি আৰু ইউচিচিক লৈ আমি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছো । ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম । যাৰ বাবে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰখন আজি চৰকাৰে গাইডিং প্ৰিন্সিপল অব গভৰ্নেন্স হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"
ইফালে নতুনকৈ মন্ত্রীসভাত স্থান দিয়া চাৰিগৰাকী মন্ত্রীক শীঘ্ৰেই দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্রীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । আনহাতে ৬ জুলাইত বাজেট অধিৱেশন হোৱাৰ কথাও মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰে ।