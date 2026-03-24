অন্তিমটো দিনত হাগ্ৰামা পত্নীসহ ৩৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীসহ বিপিএফৰ পাঁচ প্ৰাৰ্থীয়ে সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ সোমবাৰৰ দিনটোত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈ পৰে কোকৰাঝাৰ চহৰ ৷

হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীসহ বিপিএফৰ পাঁচ প্ৰাৰ্থীয়ে সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 10:39 AM IST

কোকৰাঝাৰ: সোমবাৰে আছিল আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নপত্ৰ দাখিলৰ অন্তিমটো দিন ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ শেষৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰ চহৰখন জনসমুদ্ৰত পৰিণত হয় ৷ বি পি এফ দলৰ বিশাল শোভাযাত্ৰাৰ বাহিৰেও ইউ পি পি এল, কংগ্ৰেছ, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে সমৰ্থকসকলৰ সৈতে বাহিৰ কৰে সমদল ৷ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সমৰ্থকসকলে ফেষ্টুন, বেনাৰ, কেইবাটাও সাংস্কৃতিক দলক লৈ তিনি-চাৰি কিল’মিটাৰ পথ শোভাযাত্ৰা কৰি মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ অহাৰ দৃশ্যই সমগ্ৰ চহৰখনকে উছৱমুখৰ কৰি তোলে ৷

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি ক্ৰমে - এক নং গোসাঁইগাঁও, দুই নং দোতমা(জনজাতি), তিনি নং কোকৰাঝাৰ(জনজাতি), চাৰি নং বাওখুংগ্ৰী আৰু পাঁচ নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে ৩৯ গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰে ৷ সমৰ্থকসহ প্ৰাৰ্থীসকলে আহি জিলা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ হাতত নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহ দাখিল কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, অইন দল সমূহৰ বিপৰীতে বি পি এফ দলৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যাই সোমবাৰে সামগ্ৰিকভাৱে কোকৰাঝাৰ চহৰখনকে জনাকীৰ্ণ কৰি তোলে ৷ বি টি চি সচিবালয়ৰ নিকটৱৰ্তী গ্ৰীণফিল্ডৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কিল’মিটাৰজোৰা পথত সমৰ্থকসকলে বি পি এফৰ ১নং গোসাঁইগাওঁ সমষ্টিৰ শোভাৰাম বসুমতাৰী, ২নং দোতমা সমষ্টিৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী, ৩নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ শিউলী মহিলাৰী, ৪নং বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ ৰূপম ৰায় আৰু ৫নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ ড৹ ৰেজাউল কৰিমকে ধৰি পাঁচজন প্ৰাৰ্থীক ঢোলে-ডগৰে বিপুল উৎসাহেৰে আদৰি অনা দেখা যায় ৷

প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোভাৱ

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী তথা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমক এনেদৰে কয়, ‘‘মোক ৰাইজে আদৰি লৈছে ৷ বিজয় নিশ্চিত ৷’’

ইপিনে বি পি এফৰ দোতমা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা একেৰাহে দুবাৰকৈ বিধায়কৰ পদ লাভ কৰা ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে বি পি এফে ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে ৷ একেদৰে বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপম ৰায়ে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কাম কৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰি সকলোকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব বুলি কয় ৷

ইউ পি পি এল দলৰ মহিলা কোষৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিভা ব্ৰহ্মই চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰি কয়, ‘‘চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টি ইউ পি পি এল দলৰ কাৰণেই পৰিষ্কাৰ ছবি থকা সমষ্টি ৷ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টি হিচাপে এটা নতুন সমষ্টি ৷ সমষ্টিটোত বহু কাম কৰিবলগীয়া আছে । সমষ্টিটোত মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ ৷ সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ ৷ ৰাইজে যদি মোক সুযোগ দিয়ে সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ ৷’’

সমান্তৰালকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে চাৰি নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰি পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচে কয়, ‘‘এই সমষ্টিটোৰ পৰা মই যদি বিজয়ী হৈ আহোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে যি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিব সেই চৰকাৰখনকে সমৰ্থন কৰিম ৷ কিয়নো মই হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বধীন এন ডি এ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই ৷ বৰং বি পি এফ দলে প্ৰক্ষেপ কৰা ৰূপম ৰায়ৰ বিৰুদ্ধেহে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মানসেৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ । ৰূপম ৰায়ে ২০১০, ২০১৫ আৰু ২০২০ চনত বি টি চিৰ কোনো এটা নিৰ্বাচনতে ভোট দান কৰা নাছিল ৷ আনকি ২০২৬ চনৰ প্ৰকাশ পোৱা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাতো ৰূপম ৰায়ৰ নামটো বঙাইগাঁও জিলাৰ বাসিন্দা হিচাপে প্ৰকাশ পাইছিল ৷ গতিকে ২০০৩ চনৰ বি টি চি চুক্তি আৰু ২০২০ চনৰ বি টি আৰ চুক্তিৰ ধাৰাক অপমানিত কৰি ৰূপম ৰায়ক প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বুলি মই ভাবোঁ ৷ বি টি চিৰ বাহিৰৰ পৰা আহি কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে যদি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অঞ্চলত আহি এম এল এ হ’ব বিচাৰিছে, তেন্তে বি টি চি আৰু বি টি আৰ চুক্তিকহে অৱমাননা কৰা বুজাইছে ৷ কোনোবা তৃতীয় পক্ষই নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে ৰূপম ৰায়ক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি বি টি চি আৰু বি টি আৰ চুক্তিক ধূলিসাৎ কৰিব বিচাৰিছে ৷’’

বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শেফালী মাৰাকে সোমবাৰে জিলাখনৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সমদল কৰি আহি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ ওচৰত নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷

