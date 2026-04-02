হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত ২৯৮ গৰাকীৰ পোষ্টেল ভোটদান
ডিমা হাছাও জিলাত ঘৰে ঘৰে ভোটগ্ৰহণ । পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধাৰে ঘৰৰ পৰাই ২৯৮ গৰাকী প্ৰবীণ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰৰ ভোটদান ।
Published : April 2, 2026 at 1:01 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ ১১৩নং হাফলং জনজাতি সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব নোৱৰা ভোটাৰৰ বাবে ৩০ আৰু ৩১ মাৰ্চত ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট সংগ্ৰহ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হয় । পাহাৰীয়া জিলাখনৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলত বিভিন্ন বাধা-বিঘিনি নেওচি ভোটকৰ্মীসকল ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হৈ পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ কাৰ্য সম্পাদন কৰে ।
১৯৫১ চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন অনুসৰি, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব নোৱৰা ভোটাৰৰ বাবে ঘৰুৱা ভোটদানত ৮৫ বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি (পি ডব্লিউ ডি), শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ শ্ৰেণীৰ অনুপস্থিত ভোটাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচনী নীতি-নিৰ্দেশনা অনুসৰি, জিলাখনৰ বিভিন্ন দুৰ্গম গাঁও আৰু ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হৈ ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াসকলে ১৩ চি প্ৰ-পত্ৰত ছীল কৰা খামত ২৯৮ খন পোষ্টেল বেলট সংগ্ৰহ কৰে । উল্লেখ্য যে কোভিড ১৯-ৰ বাবে ২০২০ চনত ভোটাৰসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ উপৰি দেশৰ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক উৎসৱত নাগৰিকসকলৰ অবাধ অংশগ্ৰহণৰ বাবে এই ব্যৱস্থা নিৰ্বাচন আয়োগে আৰম্ভ কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশনা মতে, ৮৫ বছৰ বা তাৰ ঊৰ্ধ্বৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ ভোটাৰৰ বাবে এই সুবিধা আছে । এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত ভোটাৰসকলে ঘৰুৱা ভোটদানৰ সুবিধা ল’ব পাৰে, য’ত ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ পোষ্টেল বেলট পূৰণ কৰিবলৈ যায় । এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত যিসকলে নিজাববীয়াকৈ ঘৰুৱা ভোটদানৰ পথ বাছি লোৱা নাই তেওঁলোকক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰয়োজনীয় সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰা হ’ব ।
এই সুবিধা সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ভোটাৰে কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘৰত আহি আমাৰ ভোট লৈ গ'ল, বহুত ভাল লাগিছে । মই বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু মোৰ আইতাৰ বয়স হৈছে । যাৰ বাবে আমি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ ভোট দিয়াটো সম্ভৱ নহয় ।"