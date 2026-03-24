কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী : মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে দুই মহিলা
২৬ মাৰ্চ হৈছে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিমটো দিন ।
Published : March 24, 2026 at 6:49 PM IST
গুৱাহাটী : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰ সামৰণি পৰিল মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব । মঙলবাৰে মনোনয়ন পৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ২৬ মাৰ্চ । সেইদিনা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰকৃত সংখ্যাটো পোৱা যাব ।
৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৪ মে'ত হ'ব ভোটগণনা । ৰাজ্যৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ৮১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । ৮১৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ ১৩৯১ খন মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।
কামৰূপ মহাগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জিলাখনত ডিমৰীয়া সমষ্টিটো নতুনকৈ হৈছে । আনহাতে পূৰ্বৰ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিলুপ্ত ঘটি নতুনকৈ নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি হৈছে ।
সেইদৰে পূৰ্বৰ পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিটো নোহোৱা হৈ নতুনকৈ মধ্য গুৱাহাটী (গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল) সমষ্টি হৈছে । দিছপুৰ আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ নাম পূৰ্বৰ দৰে আছে যদিও সীমাৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন হৈছে ।
- জালুকবাৰী সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে দুই মহিলা প্ৰতিদ্বন্দ্বী :
৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত এইবাৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । ২০০১ চনৰ পৰা জালুকবাৰী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ হৈ সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে জালুকবাৰী সমষ্টিত দুগৰাকী মহিলাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ পৰা বিদিশা নেওগে আৰু ভূমি অধিকাৰ পাৰ্টীৰ বেনাৰত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে দীপিকা দাসে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ।
- জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰ :
জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৬,৩১৪ গৰাকী । ইয়াৰে ৯৭,৬৫৩ জন পুৰুষ, ১,০৮,৬৫৪ গৰাকী মহিলা আৰু ৭ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৪৭ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৩৮ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ২১ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।
- নতুনকৈ হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিত ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন :
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ হোৱা ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত এইবাৰ ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । বিজেপিৰ মিত্রদল অগপৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ডঃ তপন দাসে । সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা ।
আনহাতে সমষ্টিটো নিৰ্দলীয় হিচাপে চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰমে নিতুল দাস, ভাস্কৰজ্যোতি পাঠক, প্ৰতিভা দাস আৰু কাবেৰী দাস টেৰণ ।
- ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰ :
৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী । ইয়াৰে ১,০৫,৩৮৪ জন পুৰুষ, ১,১১,৫৫৯ গৰাকী মহিলা আৰু ৬ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৬২ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮২৮ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।
- মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থী :
৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী তথা গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় কুমাৰ গুপ্তা, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী, আম আদমি পাৰ্টীৰ অনুৰূপা ডেকাৰজা, ভূমি অধিকাৰ পাৰ্টীৰ বেনাৰত নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰবীণ জ্যোতি কলিতা, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অভিজিত মজুমদাৰ, অল ইণ্ডিয়া ফ'ৰৱাৰ্ড ব্লকৰ বিপুল দেৱনাথৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অচ্যুত কলিতাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰ :
৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৭৫৮ গৰাকী । ইয়াৰে ৯৩,৯৬৭ জন পুৰুষ, ৯৭,৭৮৮ গৰাকী মহিলা আৰু ৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১৮ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৮০ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৩৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।
- দিছপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী :
ৰাজ্যৰ অন্যতম সন্মানীয় ৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাবে এইবাৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী । দিছপুৰ সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে অলপতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰা নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।
আনহাতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী । সেইদৰে সমষ্টিটোৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰ বল্লভ পাত্ৰৰ লগতে দুগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ দাস আৰু আয়ুস কুমাৰ সিংহই দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰ ।
উল্লেখ্য যে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ বাবে বিজেপি ত্যাগ কৰি দিছপুৰৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে জয়ন্ত কুমাৰ দাস ।
- দিছপুৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰ :
৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৩,১৭৬ গৰাকী । ইয়াৰে ১,১৭,০২৭ জন পুৰুষ, ১,২৬,১৩৭ গৰাকী মহিলা আৰু ১২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৭২ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৯৬ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ২১ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।
- নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী :
৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত এইবাৰ পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে । সমষ্টিটোত বিজেপিৰ হৈ অৱতীৰ্ণ হৈছে দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা । কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে শান্তনু বৰাই । শান্তনু বৰা প্ৰাক্তন মন্ত্রী পংকজ বৰাৰ পুত্র ।
আনহাতে সমষ্টোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টীৰ আদিত্য গগৈ, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ চিন্ময়ী ভূঞা বৰদলৈ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে কুশল কুমাৰ শৰ্মাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন মেয়ৰ কুশল কুমাৰ শৰ্মা সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্দলীয় হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
- নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰ আৰু ভোটকেন্দ্ৰ :
৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৪৪৭ গৰাকী । ইয়াৰে ৯১,৩৯৮ জন পুৰুষ, ১,০০,০৪৫ গৰাকী মহিলা আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১৯ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৭৪ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৩০ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।