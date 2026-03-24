লখিমপুৰৰ পাঁচ সমষ্টিৰ বাবে ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

লখিমপুৰৰ পাঁচ সমষ্টিৰ বাবে ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল
সোমবাৰে লখিপুৰ জিলাৰ পাঁচ সমষ্টিৰ বাবে ২৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দিলে মনোনয়ন ৷ ভূপেন বৰা, নাৰায়ণ ৰাম ভূঞা, ঋষিৰাজ হাজৰিকা, জয়ন্ত খাউণ্ডৰ মনোনয় দখিল ৷
Published : March 24, 2026 at 1:24 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে সোমবাৰে মুঠ ২৬ জন প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ হাজাৰ হাজাৰ দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ আনহাতে লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে মুঠ ৬জন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছে মনোনয়ন ৷ ইফালে হাতীৰ পিঠিত উঠি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী আনন্দ নৰহে ৷
উল্লেখ্য যে, ৭৩ নং বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভূপেন বৰা, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাৰায়ণ ৰাম ভূঞা, ভোটাৰ্চ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰাৰ্থী দিগন্ত গগৈ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে হেমেন গগৈয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
একেদৰে, ৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বাধিক ৯ জনে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকা, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ড, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৱন তাওতাল, নিৰ্দলীয় আব্দুল গফুৰ, এছ ইউ চি আইৰ হেমকান্ত মিৰি, ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ জাকিৰ হুছেইন, আপৰ টিকেন্দ্ৰ থাপা, নিৰ্দলীয় কমল বাৰ্লা আৰু স্বপন পোদ্দাৰ ৷
৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ জয় প্ৰকাশ দাস, এন ডি এৰ বসন্ত দাস, আপৰ অচ্যুত দাস, ভি পি আইৰ বিক্ৰম দাসে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷
সমান্তৰালকৈ, ৭৬ নং লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ পৰা মানৱ ডেকা, কংগ্ৰেছৰ ঘন বুঢ়াগোহাঁই, এছ ইউ চি আইৰ বিৰিঞ্চি পেগু, নিৰ্দলীয় হেমন্ত বৰুৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উলেমা কাউন্সিলৰ নুৰুল আলীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
৭৭ নং ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ নৱ দলে, কংগ্ৰেছৰ আনন্দ নৰহ, নিৰ্দলীয় সুৰজিৎ দলে আৰু এছ ইউ চি আইৰ জ্যোতিকা দলেই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
ৰঙানদীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাই কয়,"মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰঙানদীৰ মাজত এডাল সাকো হ'ব খোজো ৷ মই বিধায়ক হোৱাটো প্ৰাসংগিক নহয় ৷ সমষ্টিৰ উন্নয়নহে মূল কথা ৷ নৈতিক দায়িত্ব হিচাপে এয়া মই গ্ৰহণ কৰিছো ৷ আগন্তুক পাঁচ বছৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটো জিলিকাই তোলা হ'ব ৷"
লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকাই কয়,"মই যিমান টেঙৰ তাতকৈ ডাবোল টেঙৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম ৷ দিছপুৰৰ পৰা কাম আদায় কৰি আনিবলৈ মই আৰু টেঙৰ হম ৷ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব ৷ ১৫ শৰ পৰা ২ হেজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি পাইছে ৷"
লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘন বুঢ়াগোহাঁইয়ে কয়, "নিবনুৱা সংস্থাপন, জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগক কংগ্ৰেছে সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিব ৷ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কেতবোৰ ৰূপৰেখা আমি ইতিমধ্যে তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছো আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে সেইখিনি পূৰণ কৰিম ৷"
