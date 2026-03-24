বৰপেটা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে সোমবাৰে ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

বৰপেটা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন ৷ শ্বেৰমান, আব্দুল, জাকিৰৰ মনোনয়ন দাখিল ৷
Published : March 24, 2026 at 11:13 AM IST
বৰপেটা : সোমবাৰে অন্ত পৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত বৰপেটা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ বৰপেটা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে সোমবাৰে মুঠ ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম...
ৰাইজৰ দল ত্যাগ কৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছিল শ্বেৰমান আলী আহমেদে ৷ সোমবাৰে মন্দিয়া সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰি শ্বেৰমান আলী আহমেদে কয়, "অসমৰ বায়ু-পানী সেৱন কৰা ৰাজনৈতিক দলসমূহে মোক ৰাজনীতিত অস্পৃশ্য কৰিলে ৷ কিন্তু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাহসেৰে ঠিয় দিয়া বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ লগত ২ ঘন্টা আলোচনা কৰাৰ পাছতে মোক টিকট দিলে ৷ তাৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ মন্দিয়া সমষ্টিত মোৰ জয় নিশ্চিত ৷"
আনহাতে, মন্দিয়া সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়,"এইবাৰৰ নিৰ্বাচন অসম ৰক্ষাৰ নিৰ্বাচন ৷ বৰপেটালৈ আহিলে পাকিস্থানলৈ অহা যেন লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিপৰীতে এই নিৰ্বাচন জনীয়া আৰু বাঘবৰৰ মানুহৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ যুঁজ ৷"
মন্দিয়া সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ৰফিকুল ইছলামে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি কয়, "১০০ শতাংশই মোৰ বিজয় নিশ্চিত ৷ সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ ভিতৰে বাহিৰে যুঁজ দিম ৷"
বিশাল সমদলেৰে বিজেপি-অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে বৰপেটা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়,"বৰপেটা সমষ্টিত এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয় নিশ্চিত ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ দিনত অসমৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন হৈছে ৷ খিলঞ্জীয়াক আগ্ৰাসনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে ৷"
আনহাতে বৰপেটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মহানন্দ দত্ত চৰকাৰৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ তেওঁ কয়, "বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰাটো মোৰ বাবে এক বিশেষ সৌভাগ্যৰ বিষয় ৷ এইখন এখন পৱিত্ৰ আৰু গুৰুত্বপূর্ণ সমষ্টি, যাৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰাটো মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা ৷ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি বিগত সময়ত কাম কৰিছো ৷ সাধাৰণ ঘৰৰ যুৱক হিচাপে সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে মোৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে ৷"
পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত তেওঁৰ এশ শতাংশই বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়,"অসমৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আনিব ৷"
সমান্তৰালকৈ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মীনাক্ষী ৰহমানেও মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভাল দিন আহিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ আছে ৷ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰে, সেয়ে ৰাইজে পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত এ আই ইউ ডি এফক জয়ী কৰাব ৷"
আনহাতে, সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা এন ডি এৰ মিত্ৰজোঁটৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী ডাঃ তাৰাপ্ৰসাদ দাসে পাকাবেতবাৰী সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰি কয়, "পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত উচ্ছেদ কাৰ্যত বাধা দিয়া হ'ব ৷"
চেঙা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে কয় যে, তেওঁকে ৰাইজে পুনৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব ৷ বিধায়ক হুছেইনে কয়, "এজন যুৱক হিচাপে মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০২১ চনত জনতাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছিল আৰু এইবাৰো পুনৰ সেই বিশ্বাস অটুট থাকিব ৷ চেঙা সমষ্টিৰ জনগণে মোৰ বাবে আগতেও দেহে-কেহে খাটি মোক জয়ী কৰাইছিল, এইবাৰো সেই সমৰ্থন অব্যাহত আছে ৷”
ইফালে, বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে এইবাৰ চেঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে কয় যে, দলে তেওঁক চেঙা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মনোনীত কৰাত তেওঁ কৃতজ্ঞ ৷ তেওঁ কয়, "শেহতীয়া বাইক ৰেলীত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ৰাজ্যত গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ’ব ৷"
চেঙা সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী ছাদ্দাম হুছেইনেও আজি মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ছাদ্দাম হুছেইনে কয়,"চেঙা সমষ্টিটোত বানপানী আৰু গৰা খহনীয়া জ্বলন্ত সমস্যা ৷ লগতে বহু লোকৰ ভূমি পট্টা নাই আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো দলঙৰ অভাৱ আছে ৷ শাসকীয় দলৰ পৰা এজন বিধায়ক এই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ যাব পাৰে, তেন্তে এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব আৰু চেঙাবাসীয়ে শান্তিপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব পাৰিব ৷"
আনহাতে বৰপেটাত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস ৷ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল উপস্থিত হৈ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ মন্তব্য, "অসমত আকৌ এবাৰ এন ডি এ চৰকাৰ ৷ আকৌ এবাৰ হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰ ৷ এইবাৰ এন ডি এ ৮৯ খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব ৷"
