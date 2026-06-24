কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি মৰিগাঁৱত গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে ২০ সহস্ৰাধিকে
৪৭ বছৰীয়া পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ অৱসান বিচাৰিলে ৰাইজে । কংগ্ৰেছ-এআইইউডিএফক সমালোচনা পীযুষ হাজৰিকাৰ ।
Published : June 24, 2026 at 12:56 PM IST
লাহৰীঘাট : মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰীঘাট বিধানসভা সমষ্টিত হঠাতেই বৃহৎ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন । দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ অভেদ্য দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত এই সমষ্টিটোত শাসকীয় দল বিজেপিয়ে বিৰোধী শিবিৰত মোক্ষম আঘাত হানিলে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰায় ২০ সহস্ৰাধিক সক্ৰিয় নেতা তথা কৰ্মীক একেলগে গেৰুৱা বসন পিন্ধাই ।
বৰ্তমান কংগ্ৰেছ দলৰ ৩ গৰাকী জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ লগতে ১৫ৰ পৰা ২০ গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যয়ো হাত এৰি পদুমত ধৰিলে । এই ঐতিহাসিক যোগদান কাৰ্যসূচীয়ে সমষ্টিটোত আগন্তুক দিনৰ নতুন সমীকৰণৰ ইংগিত দিয়া বুলিয়েই মন্তব্য় কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে বিধায়ক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰায় ২০ সহস্ৰাধিক সক্ৰিয় নেতা তথা কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে । ইয়াৰ পিচতেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়, "এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ ফলাফল মই ভালেই দেখিছো । এনেকুৱা নাছিল যে আমি লাহৰীঘাটত একেবাৰেই ভোট পোৱা নাছিলো । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰায় ৪২ হাজাৰ ভোট লাভ কৰিছিল । এইবাৰ ৰাইজে তাতকৈ তিনি-চাৰি গুণ ভোট ৰাইজে প্ৰদান কৰিব । আজি কংগ্ৰেছৰ তিনিগৰাকী কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য়, প্ৰায়ভাগ পঞ্চায়তৰ সভাপতি-সভানেত্ৰীয়েই যোগদান কৰিছে । তদুপৰি আঞ্চলিক পৰিষদৰ সদস্য়-সদস্য়া আৰু প্ৰায় ২৫০ গৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । প্ৰায় ২০ হাজৰ লোকে এই সভাত উপস্থিত হৈছে । ইয়াৰে প্ৰায় ১৮ হাজাৰেই কংগ্ৰেছৰ ।"
৪৭ বছৰ এটা পৰিয়ালে শাসন কৰিছিল :
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পুনৰ কয়, "মানুহে এতিয়া বুজি পাইছে যে এই সমষ্টিটো পিচুৱাই গৈছে । এই সমষ্টিটোত স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিচতো ইয়াত ১৫ কিলোমিটাৰ মথাউৰিয়ে হোৱা নাছিল । ৭৫ বছৰ ইয়াত কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল । ইয়াৰে ৪৭ বছৰ এটা পৰিয়ালে শাসন কৰিছিল । তিনি বছৰ আগত আমি সেই মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিলো । ইয়াৰ আগতেই বহু মানুহৰ ঘৰ খহনীয়াত বিধ্বস্ত হ'ল । ইয়াত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে সেই পৰিয়ালটোৱে কাম নকৰিলে । মই মন্ত্ৰী হৈ থাকোতে ৬০০ কোটি টকা আনি ইয়াত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিলো । আমি কাম কৰোতে মানুহৰ মাজত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰা নাছিলো ।"
লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ আৰু অন্য দলত থাকিবলৈ মন নাই । সেয়েহে তেওঁলোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰে । মঙলবাৰে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ প্ৰায় ২০ হেজাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ উপস্থিতিত বিজেপি দলৰ যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় । লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনি জিলা পৰিষদ সদস্যৰ লগতে সহস্ৰাধিক কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰে । লাহৰিঘাটৰ তিনিচুকীয়াত এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় ।
এই অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন সাংসদ তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, বিধায়ক জিতু গোস্বামী আৰু বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ উপস্থিত থাকে । জিলা পৰিষদৰ ভুৰগাঁও জিলা পৰিষদ সদস্য মোবাছৰ আলম, মৈৰাবাৰী জিলা পৰিষদ সদস্য পাৰিমা খানম আৰু লাহৰিঘাট জিলা পৰিষদ সদস্য আবু জহিৰে যোগদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক:লাহৰীঘাটত বৃহৎ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন: কংগ্ৰেছ-এআইইউডিফ এৰি বিজেপিত যোগ দিব ২০ সহস্ৰাধিকে